“No hay dolo” y “actitud colaborativa”: la línea de defensa con la que el PC escudará a Jadue ante arremetida de la Fiscalía

Un terremoto político generó en el Partido Comunista la decisión del Ministerio Público sobre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien será formalizado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco del caso de Farmacias Populares.

Su situación también deja contra la pared a la colectividad que preside Lautaro Carmona, desde donde se ha defendido el llamado “criterio Tohá” -en honor a la ministra del Interior, Carolina Tohá- en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el próximo 7 de mayo por casos de omisión de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social y a quien los comunistas han pedido abiertamente su renuncia.

Pero hoy en el partido que preside Lautaro Carmona intentan diferenciar los casos del jefe policial y del alcalde de Recoleta. En la tienda de Vicuña Mackenna 31 insisten en que Yáñez es una autoridad de absoluta confianza del Presidente Gabriel Boric, a diferencia de Jadue, quien es una autoridad electa en las urnas. Dicha idea es resistida dentro de la oposición.

Para reforzar esta idea mencionan el diseño que transmitió la ministra Tohá de que las formalizaciones de una autoridad marcan un punto de inflexión son aplicadas para personeros del gobierno central. Esto dejó abierto el escenario para que sean alcaldes o autoridades por fuera del Ejecutivo quienes carguen con el peso de la decisión de renunciar o no ante un enjuiciamiento.

Junto con marcar esa diferencia con Yáñez, dentro del Partido Comunista se determinó remarcar como línea de defensa que Jadue ha adoptado una posición colaborativa con la justicia, abriendo sus correos electrónicos y cuentas bancarias. Con esto, también se esgrime que el jefe comunal “no habría actuado con dolo” en los delitos que está investigando la Fiscalía.

Algo de esto pudo adelantar la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. “Tenemos la convicción de que aquí no va a haber dolo. (...). Nos gustaría que en estas materias actuar con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos donde se ha sido prácticamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refiere. Y por lo tanto nos gustaría que esa prudencia que es sana”, manifestó la exembajadora en Argentina.

13.10.2023 Santiago Entrevista a Barbara Figueroa Secretaria general del Partido Comunista Foto: Juan Farias / La Tercera

Que Figueroa tomara la vocería fue acordado dentro del PC. De hecho, la misma autoridad tiene contemplado referirse al tema al término de la reunión de secretarios generales y expertos electorales del oficialismo en la sede del PS. Tras esto, los comunistas también estaban preparando un comunicado para abordar la situación.

Estos elementos dan cuenta de que, hasta ahora, dentro del PC no habría intención de que Jadue renuncie a la alcaldía de Recoleta y se concentre en su defensa ante la justicia, pues en la interna transmiten que, con ello, perdería mucho peso político. De decantar un escenario en el que el comunista deje de ser el jefe comunal, sería el concejal Fares Jadue, también PC, quien ocuparía dicho cargo, en calidad de subrogante.

“Me pidieron que entregara mis celulares hace tres años, abrí mis cuentas, correos electrónicos, todo. Hasta el día de hoy no tengo noticias”, dijo el propio Jadue el 20 de marzo. Esa misma semana agregó que “acabo de perder toda la confianza en muchas investigaciones que pesan sobre mí, que llevan cuatro años, tres años, que no llegan a nada y que están hechos por los que están captados por el poder”.

“Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas, ni en mis bolsillos ni en los de los funcionarios de la municipalidad de Recoleta”, profundizó en su defensa Jadue durante este martes, en un vídeo subido a sus redes sociales. En su misma respuesta, el alcalde también apuntó contra la Fiscalía, dado a que su formalización ocurrió “coincidentemente en un año electoral”.

La idea de su inocencia fue planteada por el alcalde a la comisión política de su partido durante el año pasado. El jueves pasado, en el mismo espacio del PC -en donde se toman las decisiones- no se profundizó en la situación judicial de Jadue, ya que se optó por ahondar en el tema solo cuando la formalización sea informada, lo que ocurrió recién en la mañana de este martes.

De todos modos, a esas alturas en el PC ya tenían luces de lo que ocurriría esta semana. Las pistas fueron entregadas por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, razón por la que el jefe comunal recibió más “tranquilo” la noticia sobre su formalización, según quienes han podido hablar con él.

“Ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”, dijo esa semana la autoridad del organismo autónomo nombrado por el Presidente Gabriel Boric.

“Que daño hacen los minutos de fama de algunos”, fue parte de la escueta respuesta que publicó Jadue en sus redes sociales. El diseño fue replicado por Lautaro Carmona, quien este domingo indicó en la Radio Nuevo Mundo que “tengo por tanto, por sus dichos, yo no lo conozco, la peor opinión de este presidente del CDE”.

Diputado Jadue: el plan que analiza el PC

La formalización de Daniel Jadue también significó una problemática electoral dentro de la tienda que hoy comanda Lautaro Carmona.

Jadue, el comunista más votado en la historia (más de 692 mil votos en la primaria presidencial de 2021), hoy es uno de los personeros más queridos por los militantes del PC y una de las figuras con mayor proyección política a nivel interno junto a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo.

De hecho, hasta ahora, Daniel Jadue se ha configurado como futuro candidato a diputado en el distrito 9 -que representa a Recoleta-, siendo pensado por algunos en su partido como el sucesor en ese espacio de la parlamentaria Karol Cariola, quien apostará por la senatorial en la Región de Valparaíso.

Esto en desmedro de lo que algunos habían pensado dentro del PC, en donde se llegó a hablar de que fuera Daniel Jadue la carta comunista para llegar al Senado por Valparaíso, lo que finalmente no prosperó. Otros también lo ven como alternativa para la Cámara Alta por un cupo en el norte, pero esta idea tampoco ha agarrado vuelo.

Jadue y Cariola coincidieron poco antes de la quincena de febrero, cuando la comisión política del Partido Comunista, espacio que ambos integran, se juntaron con la concejala de Conchalí, Grace Arcos, para formalizar su apoyo en su pretensión por la jefatura municipal de dicha comuna.

Fue por esas fechas cuando ya se comenzó a empujar con más fuerza la idea de Daniel Jadue como sucesor de Cariola en la Cámara, lo que de todos modos no ha sido oficializado.

El hoy alcalde de Recoleta es considerado en el distrito como el heredero ideal para dicho cargo, aunque no se sabe cuánto afectará a dicha idea su formalización por cuatro delitos distintos en el caso Farmacias Populares.

En el PC también temen por el impacto que pueda generar su enjuiciamiento a la candidatura por la alcaldía de Recoleta del concejal PC, Fares Jadue, comunista que apuesta por suceder a Daniel Jadue en el sillón municipal.

La cercanía entre ambas autoridades locales -no son familiares- es conocida en la comuna y en la derecha miran con buenos ojos potenciar su candidatura en la zona. En este sentido, la formalización de Daniel Jadue ya comenzó a usarse como estrategia de campaña desde la oposición.

Además, este martes, en las negociaciones del oficialismo, el PPD levantó al exconcejal Mikhael Marzuqa como carta para competir en Recoleta contra Fares Jadue.