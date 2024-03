Orrego recibe apoyo de alcaldes DC en medio de dudas del partido por respaldar su reelección

La noche del miércoles, un grupo de seis alcaldes de la Democracia Cristiana (DC) llegó hasta el Café Torres, en Isidora Goyenechea, para comer juntos. A la mesa se acercó un invitado de honor: el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien renunció a la colectividad en 2022.

Pese a ya no ser democratacristiano, entre los presentes existe cercanía. Por lo mismo, el clima de la conversación durante la comida fue ameno. En concreto, quienes participaron fueron los alcaldes Carolina Leitao (Peñalolén), Felipe Delpin, (La Granja), Gustavo Toro (San Ramón), Claudia Pizarro (La Pintana), Nibaldo Meza (Peñaflor) y Roberto Torres (Alhué, exdemocratacristiano).

Los jefes comunales tenían claro a lo que iban. Luego de hablar de sus respectivas comunas, los alcaldes le hicieron saber que ellos lo respaldarán irrestrictamente de cara a su relección en los comicios de octubre de este año.

11/10/2023 CLAUDIO ORREGO, GOBERNADOR DE SANTIAGO. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Leitao, quien organizó la comida, dijo a este medio que “los alcaldes de la DC decidimos manifestarle al gobernador nuestra voluntad de apoyarlo en su reelección, entendiendo su buena gestión y lo importante que ha sido para el desarrollo municipal”.

Foto: Juan Farias

Por su parte, Delpin dijo que “dentro de los alcaldes DC existe una alta valoración, un reconocimiento muy amplio de lo que ha sido su gestión. Él ha sido un muy buen gobernador: ha hecho propuestas, ideas, ha visto la región como un todo, ha distribuido los recursos para las comunas sin hacer discriminación, cosa que muchas veces no se ve”.

Sin embargo, entre los jefes comunales le hicieron otra solicitud a la máxima autoridad de la Región Metropolitana.

Leitao reconoció que, junto con respaldarlo, “le solicitamos que sea candidato independiente, pero dentro de la DC”. En esa misma línea, el alcalde de La Granja transparentó que “sería lo ideal que Orrego fuera como candidato a gobernador por un cupo DC. Eso esperamos que se pueda lograr, será parte de los acuerdos que se tienen que dar en la mesa de negociación de los partidos de la centroizquierda”.

“Él presentó su renuncia (al partido) en un momento bien circunstancial, pero siempre lo hemos sentido como una persona que forma parte del mundo humanista-cristiano (...). Le solicitamos que se presente como candidato independiente en la lista Decé, porque nos representa (...). Él viene de la corriente democratacristiana, lo ha sido durante toda su vida. Su carrera política la forjó a partir de la Decé”, comentó Meza.

Para el partido que actualmente encabeza el diputado Alberto Undurraga es importante que el gobernador compita a través de ellos. Esto debido a que, según calculan, si presentan un candidato en la Región Metropolitana recibirán aproximadamente $480 millones como aporte -de acuerdo a la ley electoral- producto de las elecciones de 2021, en que Orrego resultó electo.

Por lo mismo, la Decé le ofreció al actual gobernador competir a través de un cupo de ellos. Un ofrecimiento que, hasta el momento, no ha sido respondido. En caso de que se rechace definitivamente esa alternativa, desde la colectividad algunos advierten que presentarían a Nicolás Preuss como carta al Gobierno Regional, quien actualmente está inscrito como precandidato.

Lo que quiere Orrego

Desde el equipo del gobernador sostuvieron que él valoro y agradeció el apoyo de los alcaldes. Y respecto a la forma en que competirá, sus cercanos señalaron que actualmente no se cierra a ninguna fórmula y que su prioridad es ser candidato único del pacto que agrupe a los once partidos, desde el PC hasta la DC.

El encuentro con los alcaldes del partido se dio luego de que el presidente regional metropolitano de la Decé, Rodrigo Albornoz, dijera a este medio que en el consejo nacional de mañana él planteará que “la candidatura de actual gobernador no es representativa de la DC”, que “no existen razones políticas para prescindir de una candidatura propia” y que “en la elección de gobernador regional existe la segunda vuelta, por tanto, no se justifican acuerdos políticos previos a la primera vuelta, menos con partidos con quienes no tenemos ni formamos parte de alguna alianza o coalición”.