Patricio Coronado, gerente de la reconstrucción: “La ministra Vallejo tuvo un rol en esta emergencia que cumplió bien”

Patricio Coronado, el gerente técnico designado por el gobierno para la reconstrucción tras los incendios que afectaron en febrero pasado a la Región de Valparaíso, es optimista respecto al avance del proceso que encabeza la ministra Javiera Toro.

Reconoce que el mayor desafío es la construcción de viviendas definitivas pues implica la construcción integral de barrios. También admite los problemas que ha habido con la entrega de viviendas de emergencia, pero enfatiza que ese es un proceso que encabeza el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “Si bien son procesos que son distintos, afecta la confianza. La confianza de cómo lo puede hacer el Estado y todo lo bien que nosotros hagamos, efectivamente, siempre va a haber un manto de confianza”, dice.

¿Qué porcentaje de avance muestra la reconstrucción?

El porcentaje de avance tiene que ver básicamente con cada una de las medidas. O sea, si saco como un desagregado del total, claro, puede sonar extraño o bajo, pero lo principal acá es que respecto a las medidas, hay medidas que se han cumplido en un 100%, y hay medidas que de alguna forma están en estado de avance porque están, entre comillas, 100% dentro de lo planificado.

El plan de emergencia consideraba objetivos trazables para cada uno de los ministerios. ¿Cuáles de esos están al debe y cuáles muestran avances concretos?

Son 166 medidas, son seis enfoques. Está todo dentro de lo programado, en etapa de evaluación, en etapa de diseño, y algunos en etapa de implementación. Por ejemplo, las becas de gratuidad era algo inmediato y no podíamos esperar. Pero hay medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el plan habitacional, que no es solamente construir la casa. Tenemos que habilitar calles, veredas, un tono urbano (...) Lo importante es que nos interesa tener las normas mínimas que se requieren para que un vehículo de emergencia pueda entrar a un barrio, para que tenga zonas de mitigación. La idea es que sea una zona que permita, efectivamente, que si hay algún incendio, no tenga la voracidad o lo complicado que pasó en esto.

Algunas casas de emergencia entregadas se llovieron. Las familias acusaron fallas de cañerías, filtraciones y conexiones en las viviendas. ¿Cómo se hace cargo el gobierno?

Nosotros recibimos la información por parte de Senapred respecto a cómo van avanzando con las viviendas de emergencia. Y te quiero decir que con la llegada del nuevo director de Senapred se revitalizó esto. Este proceso va avanzando de manera más sistémica. La zona donde se construye una vivienda de emergencia, a diferencia de lo que uno podría pensar, no es una cancha, no es un terreno plano. Se construyen con una ladera, con pendientes que pueden llegar a 40 grados, y hay que construir y pegar una solución ahí. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Que va mucho más ordenado y rápido.

Desde su rol como gerente técnico de reconstrucción, ¿supo cuántas familias sufrieron daños por las recientes lluvias?

Nos llegó una información del Ministerio del Interior en su momento. La información que yo tengo es al 9 de mayo, después de la lluvia, y se reportaron 133 viviendas. El primer reporte era seis en Quilpue y cuatro en Viña. Eso es lo que nos informó directamente la delegada. Pero con el transcurso de los días se levantaron reparaciones a viviendas que llegaron a 133, de las cuales 30 corresponden Quilpué y 103 a Viña del Mar. De esas viviendas ya hay reparadas 38. Y hay 96 que están en proceso, y que probablemente están listas, porque el informe que tengo es al 9 de mayo.

Entonces, ¿puede decir que al día de hoy esas familias están en una vivienda sólida, sin problemas, o tuvieron reparación?

Lo que nos informa Senapred es que están todas en proceso de reparación o están reparadas.

Las familias afectadas han acusado retraso en la reconstrucción tras los incendios. ¿Tienen fallas en este proceso?

En la reconstrucción estamos dentro de lo que nos corresponde a vivienda definitiva. Y vamos con una buena programación. Hemos reconstruido ya algunas viviendas y están procesos de instalación viviendas industrializadas, que no son viviendas de emergencia. Las reconstrucciones en general no son automáticas. Nosotros lo que vemos es reconstrucción definitiva, la instalación previa es del Ministerio del Interior y tiene que ver con las viviendas de emergencia. Respecto a lo que nosotros estamos haciendo mi opinión es que fue mucho más rápido que en otra emergencia.

¿A su juicio se está cumpliendo con el plazo?

Este mandato que se nos entregó está dentro del plazo. Por ejemplo, Villa Alemana ya está encaminada. Y es la primera comuna que ya está con cheque. Y nosotros esperamos que de aquí a final de año ya esté en etapa de reconstrucción, con vivienda definitiva resuelta. Eso no había pasado en ninguna otra emergencia, porque la reconstrucción de vivienda definitiva siempre se demora mucho más.

¿Cómo afectan al proceso de reconstrucción las fallas para enfrentar la emergencia?

Si bien son procesos que son distintos, afecta la confianza. La confianza de cómo lo puede hacer el Estado y todo lo bien que nosotros hagamos, efectivamente, siempre va a haber un manto de confianza. De la primera etapa, quizás lo más complicado fue la vivienda de emergencia, la etapa de rehabilitación. El bono de arriendo y todas estas cosas que se entregaron, se entregaron de manera automática. Pocas veces -en dos semanas-, no solamente se catastraron a todos los afectados, sino que también se le entregó rápidamente la posibilidad de tener algún tipo de reparación momentánea, mientras efectivamente se tomaban algunas otras decisiones. Ahora, el tema de la vivienda también hay que entender que nunca se habían construido tantas viviendas de emergencia en tan corto tiempo. Y lo segundo también es que el territorio no es el más amigable para una vivienda de emergencia.

¿Las autoridades como el subsecretario Monsalve debieran estar más encima del proceso?

Yo creo que toda la autoridad ha estado encima del proceso. Cada uno tiene un rol y el subsecretario Monsalve la verdad es que no solo ha estado encima, yo lo he visto regularmente en el territorio, cada vez que sea necesario. Todos estamos ocupados de resolver esto.

Vallejo: “Tuvo un rol que cumplió bien”

Usted fue testigo de la gestión de enlace de la ministra Vallejo. ¿Qué rol concreto desempeñó ella?

La ministra Vallejo, tal como lo ha señalado la ministra Toro, estuvo en la región cumpliendo un rol de enlace de coordinación política durante la catástrofe. A mí me tocó verla directamente en el territorio, desplegada, informando a los vecinos y vecinas, no solamente de la medida de ayuda temprana, que fueron las primeras de reparación. También me tocó verla entregando vocería. Tuvo un rol en esta emergencia que ella cumplió bien. Hay que entender que su rol era hasta que nos presentaran un plan de reconstrucción y ahí esa posta la toma la ministra de Desarrollo Social y Familia, que es la mandatada por el comité de ministros para llevar a cabo la reconstrucción.

¿Recuerda cuándo fue la última vez que se coordinó con la ministra Vallejo y para qué fue?

El viernes fue la última reunión que tuve con el equipo de la Segegob para ver temas de implementación y trabajo en el territorio Y eso fue como para pasar la, entre comillas, posta cuando se entregó el plan de reconstrucción.

Si usted es el encargado de la reconstrucción, ¿qué rol cumple la ministra Toro?

La ministra Toro es mi jefa. Cuando se crea esta nueva institucionalidad de emergencia y reconstrucción se crearon dos etapas. La primera etapa es un Comité de Ayuda Temprana, que es la primera etapa de rehabilitación, que depende del subsecretario Monsalve. Él es el presidente, el dueño de ese proceso. A él le toca viviendas de emergencias y todos los bonos o etapas de rehabilitación inicial. A la ministra Toro le corresponde la segunda etapa. Se crea por ley un consejo de ministros en el que participa, por ejemplo, el ministro de Vivienda, de Hacienda, de Agricultura. La ministra Toro es la presidenta del comité de ministros. Mi rol es asesorar técnicamente al comité de ministros para la implementación del Plan de Reconstrucción.

Hay alcaldesas como Ripamonti (Viña del Mar) o Melipillán (Quilpué) que han acusado abandono del Estado y un avance muy lento en la reconstrucción.

Yo no me puedo hacer cargo de las cuñas de la alcaldesa. Lo que sí te puedo contar es que trabajamos todas las semanas con los equipos de la alcaldesa Ripamonti y de la alcaldesa Melipillán, no solamente para resolver situaciones contingentes, sino también respecto al plan de reconstrucción y la aproximación que vamos a tener con cada uno de los polígonos. Estamos trabajando con sus equipos y ya hemos tenido al menos una o dos reuniones con cada uno de ellos. Y ya son parte de esto.