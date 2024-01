Con la ministra Aguilera interpelada en más de una ocasión: la tensa primera Comisión de Hacienda por ley corta de isapres

Para las 10:30 de la mañana de este lunes estaba citada la primera Comisión de Hacienda del Senado (la segunda es a partir de las 15 horas de hoy y este martes se someterá a votación para luego pasar a Sala) que tenía por objeto seguir con la discusión sobre la ley corta de isapres que busca darle una salida a la crisis del sector luego de los fallos de la Corte Suprema que las mandata a devolver cobros en exceso y modificar el cobro de ciertos aspectos de los planes de los usuarios.

Y como toda la tramitación de la ley, la instancia de este lunes se presumía desde antes de ella compleja, toda vez que la semana pasada en la Comisión de Salud los senadores sorprendieron al Ejecutivo y rechazaron el alza a los precios base de las isapres. En juego, para este lunes, no sólo se pondría el futuro de esa indicación, que según se deslizó durante la sesión el gobierno repondrá sin modificaciones, sino que -otra vez- la capacidad de negociación de la ministra y el gobierno en general. Quizás si por esa razón no resultó llamativa la llegada de Álvaro Elizalde, ministro Segpres, en medio de la comisión, la que en su transcurso no estuvo alejada de las tensiones y los cruces entre los otros representantes del Ejecutivo -ministra de Salud Ximena Aguilera, superintendente de Salud, Víctor Torres, y director de Fonasa, Camilo Cid- y algunos de los parlamentarios, sobre todo los representates de la oposición.

En tal sentido, la comisión comenzó con una exposición de la secretaria de Estado donde intentó resumir lo que hasta aquí ha significado la crisis y los fallos que llevaron a la tramitación de la ley corta, donde recordó los tres fallos de la Corte Suprema: el de agosto 2022 sobre adecuación de precios bases; el de noviembre de 2022 sobre tabla de factores; y el de agosto de 2023 sobre prima GES.

En dicha presentación, por ejemplo, en una de las láminas se hacía referencia a las “consecuencias sin proyecto”, las que hacían referencia a un “deterioro de coberturas, aumento de gasto, bolsillo, corralitos o pérdida elección” para usuarios; “ingresos insuficientes, deterioro de indicadores, insolvencia e intervención o quiebra” por parte de las isapres; “riesgo de cierre, quiebra de clínicas, menor liquidez y menores remuneraciones” para los prestadores; así como “aumento del gasto para Fonasa o un posible arbitraje internacional” para el Fisco.

Y así, luego de 50 minutos de presentación de la ministra Aguilera, llegó el turno de las consultas e intervenciones de los parlamentarios miembros de la mentada comisión comisión (Ricardo Lagos Weber, PPD; Daniel Nuñez, PC; José García Ruminot, RN; Juan Antonio Coloma, UDI; y José Miguel Insulza, PS), pero también de aquellos que participaron de ella, como Rojo Edwards (ind.) o Sergio Gahona (UDI).

Antes, eso sí, Núñez ya había advertido que la comisión no podía pretender revisar todo el proyecto de ley, sino sólo lo referente a las 16 normas referentes a efectos financieros, así como que Insulza expuso algo en línea similar: “(La ley) ya fue ampliamente discutida, hay temas que yo no voy a discutir, como la calidad o el fallo de la Suprema. Eso lo podrán discutir en algún foro u otra parte, pero acá no corresponde hacerlo para que no perdamos tiempo. No estamos para discutir aquí de nuevo la ley corta de isapres, a uno le puede gustar o no, pero no es tema de aquí”, dijo. Esto en referencia a las palabras de Edwards, que poco antes había dicho que el fallo inicial de la Suprema es “ilegal”, que de ahí parte todo, lo que ve como “una forma judicial de terminar con un sistema de salud”.

Luego de algunas sugerencias de García Ruminot, el senador Coloma planteó ciertas dudas, así como Núñez dio la primera muestra de parte de un senador oficialista en torno a poner en duda ciertos aspectos ya aprobados: “¿Por qué el Consejo Consultivo? ¿Por qué hay que asesorar? Podría haber un conflicto de interés por quienes podrían integrar ese consejo”, dijo, en referencia a la instancia que la ley corta del gobierno propone crear de manera permanente para que asesore a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las isapres, previa solicitud del superintendente, especialmente en lo relativo al precio que estas cobren por GES.

Y mientras Edwards insistió en la ilegalidad del fallo, insistiendo en que “no existe deuda, esto es inventado” y que ve “una magnificación de una situación creada por un fallo ilegal”, el ministro Elizalde hacía su entrada a la sala donde se llevaba a cabo la comisión.

Desde allí escuchó, por ejemplo, cuando la cita se empezaba a poner más tensa. El senador Gahona, de hecho, cuestionó cómo se sostienen las estimaciones de gasto, además de señalar que el cálculo está subestimado o preguntó si Fonasa tiene la capacidad para hacerse cargo de quienes emigren desde las isapres. “Yo no les creo”, dijo en tono irónico a los representantes del gobierno.

Con todo eso en la mesa, Aguilera tuvo que salir al paso de las dudas y las interpelaciones. “Más que intenciones hemos demostrado con hechos el mantener la estabilidad del sistema, no por nada presentamos un articulado especial en ley de reajuste. Si no hubiera voluntad no habríamos presentado este proyecto de ley y el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia. Las isapres habrían ido a la quiebra hace más de un año”, se extendió para responderle al senador Edwards, quien había planteado la idea de que el gobierno tenía por intención la caída de las aseguradoras.

Asimismo, la secretaria de Estado le señaló al senador Coloma que la deuda total de las isapres “es muy atractiva para los medios”, pero que lo relevante es el flujo financiero” porque implica el impacto en la reducción de los ingresos permanentes de las aseguradoras. “Eso plantea la ley corta: cómo salvaguardar flujos financieros, cómo cumplir la sentencia y darle estabilidad al sistema”. Gahona retrucó ante esto que “cualquier cargo de deuda hace peor la situación general; no se puede abstraer”.

Incluso el superintendente Torres salió al paso de Rojo Edwards, al señalar: “Respecto de intenciones, decir que tanto las medidas administrativas como las legales han ido tendiendo a entregar condiciones con que las isapres puedan mantenerse al menos hasta tener una situación más definitva mediante algunas circulares como la prohibición de ciertos pasivos, medidas extracontables y con medidas legales. La ley corta lo que busca es que las isapres puedan cumplir con el fallo sin afectar la continuidad de la atención. En la ley de reajuste hubo dos medidas (...). Las medidas hablan por sí mismas”.

Al cierre, en tanto, el senador Núñez aseguró que no se podía “hacer una ley que siga legitimando el abuso de las isapres”.

Sobre el final de la primera sesión de este lunes, vino otro momento tenso, aunque esta vez entre senadores. Edwards le planteó reparos a los representantes del gobierno por ciertos cálculos contenidos en el informe financiero: “Se mantiene la idea de una persona con tres quimios que le falten cuatro, o una persona con trasplante de médula y necesita una pieza especial, resulta que lo va a mandar a su casa mientras usted negocia las condiciones (...) lo que hay en el informe financiero es que ustedes suponen que cero isapres van a quebrar, cero personas van a llegar (a Fonasa), o ustedes simplemente no van a tratar a esas personas que pueden morir perfectamente esperando que usted negocie el tratamiento, hay algo que no cuadra”.

En eso estaba cuando fue interrumpido por Lagos Weber, presidente de la comisión, quien le dijo que “entendiendo la vehemencia y la convicción que usted tiene, le pediría que no asuma esas imputaciones de esa forma, porque no es la forma en la que generalmente nos desempeñamos en esta comisión. Tenemos otros defectos, pero ese creo que no ayuda mucho”.

En esa línea, Insulza dijo estar “bien sorprendido de lo que estamos escuchando aquí: se habla de privación y el senador sigue con que van a matar no sé cuánta gente, que van a morir no sé cuántos, que van a rechazar a no sé quiénes, que las cuatro quimioterapias y todo lo de más... la verdad es que me parece una grosería, lo quiero decir con toda franquesa, una grosería y un maltrato totalmente inadecuado en una comisión del Congreso. Yo estoy de acuerdo con que si alguien tiene una duda con el proyecto que lo vote en contra, pero que no insulte. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que escuchar esto?”.