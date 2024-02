Sin votos y mutualización en jaque: el duro camino por ley corta de isapres que le espera a Aguilera en la Cámara Baja

El pasado 29 de enero fue aprobado en general por el Senado -con 40 votos a favor- el proyecto que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a los afiliados y restituir los cobros en exceso. Y ahora, luego del receso legislativo del verano, el próximo martes a las 17:00 horas las autoridades sanitarias -la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el director de Fonasa, Camilo Cid, y el superintendente de Salud, Víctor Torres- tienen que retomar la discusión del proyecto, esta vez en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Desde ya se anuncia que este nuevo trámite será un camino cuesta arriba para el Ejecutivo, pues se enfrentan a un grupo más grande, más diverso y menos alineado de parlamentarios. Asimismo, ya varios han advertido que están en desacuerdo con el proyecto.

En ese sentido, uno de los puntos más polémicos de la ley han sido los artículos que tienen como fin establecer las fórmulas para calcular las deudas de las aseguradoras. Especialmente, después que -a través de una indicación ingresada por la oposición- se aprobara en el Senado la mutualización, mecanismo que busca compartir costos y riesgos, reduciría el cálculo de la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

La presidenta de dicha Comisión de Salud, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), sentencia que “hemos prendido las alarmas por la forma en la que sale la ley corta del Senado, que desde mi perspectiva me parece inaceptable, incluyendo la mutualización, mecanismo que además vulnera el fallo de la Corte Suprema y es algo sobre lo que no tenemos disposición para que continué así”.

Esa opinión es compartida por otros integrantes de la mentada instancia.

El diputado Hernán Palma (independiente, ex-Partido Humanista) coincide en que “lo que hace la ley corta es salvar a las isapres, pero específicamente el tema de la mutualización es el que me produce más urticaria”. Y adelanta que “así como está el proyecto, lo votaría en contra. Igual esto se tiene que debatir y mejorar. Una vez retornemos a la discusión veremos qué indicaciones se pueden ingresar”.

Por otro lado, el integrante de la Comisión de Salud Tomás Lagomarsino (PR) advierte que está en contra tanto de la mutualización como del artículo que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes: “Votaría en contra esos artículos si es que la votación fuera hoy, pero también hay que entender que hay que aprobar la ley corta en general, no podemos quedarnos sin los elementos que permitan moderar las consecuencias de la implementación del fallo de la Suprema”.

En la víspera de este nuevo paso legislativo de la ley, un grupo de 17 senadores oficialistas y DC también dieron señales al ingresar al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de inconstitucionalidad por la mutualización, mientras que el Ejecutivo descartó seguir esos pasos pues decidieron esperar los resultados del segundo trámite en el Congreso. Con todo, ya adelantan que la discusión no será fácil y que lo más probable es que el proyecto se zanje en comisión mixta.

De hecho, el diputado Andrés Celis (RN) -quien también integra la Comisión de Salud- adelanta que “hay que ser realistas. El Congreso y especialmente la Comisión de Salud no van a aprobar la ley corta así como está ahora. En particular por el tema de la mutualización. Por eso me interesa que el TC pueda pronunciarse lo más pronto posible”. Y sobre su visión personal, expresa tener “dudas respecto a ese mecanismo, pero respecto a lo que sí tengo certeza es que sin la mutualización exponemos al sistema integral de salud a fracasar”.

“Revisar y corregir”

El jefe de bancada del Partido Republicano e integrante de la instancia, Agustín Romero, asegura que de momento sí votaría a favor de la ley, “pero hay que revisar algunos aspectos. Por ejemplo, me parece que hay que revisar bien el alza que no tiene tope, necesito que me convenzan que es necesario para darle estabilidad al sistema. Eso sí, creo que va a ser más difícil llegar a acuerdos por el lado del oficialismo, porque tienes críticas ideológicas del sistema”.

Asimismo, Johanna Pérez, jefa del comité de Demócratas, adelanta: “Por cierto que vamos a respaldar en gran parte lo que hicieron nuestros senadores demócratas, pero también incorporando nuestra propuesta. Creo que el gobierno tiene que entender que lo que entra por nuestra Cámara no necesariamente sale de igual manera, porque nosotros nunca vamos a renunciar a mejorar una propuesta. Yo creo que esta es una propuesta buena y puede ser mejorada, entonces eso es lo que vamos a intentar hacer como demócratas”.

Mientras, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, sostiene que “hay que buscar alternativas y ser creativos tratando de respetar el fallo de la Corte Suprema. Pero como quedó en el Senado da la posibilidad de que el sistema siga funcionando y de esa manera prestarles servicio a los chilenos que hoy día todavía están en isapres”.