Ley corta: Senado aprueba alza de precios base y mutualización de la deuda de isapres

Después de nueves meses de discusión -y con 40 votos a favor fue aprobado en general por el Senado el proyecto que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

En líneas generales, la propuesta tiene tres grande componentes: moderniza Fonasa, creando la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC); fortalece la Superintendencia de Salud (SIS), para que pueda fiscalizar la labor de las isapres; y modifica la normativa de las isapres, estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias, y al mismo tiempo, mantengan las coberturas de sus afiliados y puedan seguir siendo actores del sistema privado de salud en este nuevo escenario.

La aprobación general de norma, -con solo una abstención y un voto en contra- no fue sorpresa para los parlamentarios ni las autoridades, pues los senadores coincidían de forma transversal que la crisis de las isapres necesitaba de una ley para resolverse. Asimismo, tal como ya habían adelantado, los nudos más difíciles de destrabar fueron el artículo que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y aquellos relativos a la fórmula para calcular qué montos las isapres deben devolver a sus afiliados.

Durante el debate, varios parlamentarios de diferentes sectores manifestaron que estaban de acuerdo con el alza extraordinaria de los precios base, pues era necesaria para lograr el equilibrio financiero de la industria. ¿El problema? De acuerdo a las estimaciones de las Superintendencia de Salud, los aumentos en algunos casos podrían ser de hasta el 41%, incrementos que fueron calificados como “excesivos” y “gigantescos” por parte de los integrantes de la instancia, quienes además advirtieron que se podría generar un escenario aún más complejo.

“Esta alza tiene que tener un límite, porque lo que no puede suceder es que las personas que vienen de una larga judicialización, donde la Corte Suprema le dio la razón, tengan reajustes extraordinarios que sean prácticamente imposibles de sostener y deban judicializar de nuevo”, afirmó antes de la votación del artículo el senador Juan Luis Castro (PS).

Luego de esa intervención, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó que actualmente es difícil estimar un límite del alza, pues durante los próximos meses hay que aplicar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), pero se comprometió a que en el próximo trámite, ingresarán una indicación para fijar un tope.

Así y con 28 votos, el Senado aprobó el aumento del precio base.

La mutualización de la deuda

La semana pasada, los senadores de la oposición, a través del senador Sergio Gahona (UDI), repusieron indicaciones que rebajarán la deuda de las isapres, pues asegura que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema. En ese contexto, insistieron con la mutualización -concepto que se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y riesgos de cubrir a las personas de algún siniestro-, que reduciría el cálculo a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

Con 23 votos a favor, la indicación fue declarada admisible por el Senado y con la misma cantidad de votos fue aprobada. Por lo tanto, el proyecto será despachado a la Cámara Baja con esta nueva formula de cálculo.

Ahora, su admisibilidad fue objetada por los senadores oficialistas Juan Luis Castro y Daniel Núñez (PC). Y es que para el gobierno, incluir este concepto transgrede el mandato de la Corte Suprema y el artículo 73 de la Constitución. Además, hay quienes afirman que da como resultado un monto que se traduce en un “perdonazo” para la industria.