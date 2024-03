“Tenemos que hacernos cargo de esa imagen de élite”: El mensaje de Orellana en el cierre de campaña por la fusión del FA

“Espero que el próximo fin de semana gane el ‘Apruebo’, en esta ocasión, y que podamos ser el partido más grande de Chile”. Con esa frase cerró su discurso el excomisionado experto Domingo Lovera (RD), en el marco del cierre de la campaña por el “Apruebo” de este jueves, de cara al plebiscito que este fin de semana decidirá si los partidos del Frente Amplio, Convergencia Social y Revolución Democrática, se unificarán en una sola colectividad.

Su referencia a la derrota del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, la más dolorosa que han sufrido en este gobierno, generó la risa de las más de 200 personas que asistieron durante la jornada a la sede conjunta que CS y RD comparten en Esmeralda 761 y reflejó el tono con humor y soltura que se vivió en el patio que comparten las dos tiendas frenteamplistas, desde las 20.00 hasta cerca de las 22.00 horas.

Hasta allí llegaron rostros de gobierno como las ministras Antonia Orellana (Mujer) y Marcela Sandoval (Bienes Nacionales). También se vio a asesores ministeriales como Rodrigo Echecopar, de la División de Coordinación Interministerial de la Segpres, e Ignacio Achurra, director de la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) y a parlamentarios como Diego Ibáñez (timonel de CS), Emilia Schneider y Gael Yeomans. Incluso llegaron exautoridades del Ejecutivo como Marco Antonio Ávila.

Al encuentro no pudo asistir el Presidente Gabriel Boric, quien en ese momento estaba reunido de forma privada con su par de España, Pedro Sánchez. El Mandatario, sin embargo, sí dejó un mensaje de unidad en sus redes sociales, donde anunció su voto: “participaré con mucha alegría y esperanza en el plebiscito por la unificación del FA, marcando un sí a la unidad. Como ciudadano, invito a todos y todas las militantes de CS y RD a participar con su voto y aprobar este pequeño paso que, espero, aporte a mejorar la calidad de nuestra vida democrática, combatiendo la fragmentación de la política, y poniendo el bien común por sobre los individualismos”.

El encuentro estuvo cargado de discursos. Todos con mensajes al 30% de apoyo duro al presidente Gabriel Boric y al proyecto que posicionó y llevó a la coalición a la presidencia en escasos 10 años. Cada uno de ellos apeló a la historia y proyección del FA, abordando al mismo tiempo las banderas de lucha que perseguirán durante los próximos años.

El primero en hablar fue el timonel de CS, Diego Ibáñez, quien fue interrumpido por una vecina que ingresó a la sede y solicitó que bajaran el ruido que en ese momento generaba eco desde el patio de Esmeralda 761. El timonel aceptó inmediatamente y terminó su alocución sin micrófono. En su mensaje enfatizó que “hoy hay un asedio contra aquellos que quieren seguir empujando las cosas después de la derrota del 4-S”.

Las palabras del timonel del partido del presidente Boric no son casualidad. Tras la derrota del 4-S y, sobre todo tras el estallido del caso lío de platas, se instaló entre los dirigentes del FA la idea de que existe una acción concertada para afectar a la generación que llegó a La Moneda hace dos años.

Quien más aludió a las banderas programáticas que impulsará el Frente Amplio fue uno de los rostros de la campaña del Apruebo en RD, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos. En el evento, la autoridad del gobierno indicó que “cuando optamos por la unidad, lo hacemos por seguir defendiendo la realización de los derechos de todas las personas, la redistribución de la riqueza, la lucha por la democracia”.

Al mismo tiempo, la subsecretaria RD instó a votar este fin de semana y a dar “un paso, no solamente por ser el partido más grande que, de partida, ya tiene valor en sí mismo. Da un paso para que el día de mañana podamos consolidar las transformaciones que estamos empezando hoy, tengamos un mejor Parlamento y no nos rechacen, para que el día de mañana quizás podamos volver a soñar con un cambio constitucional”.

Previo a que Gallegos tomara el micrófono, habló la vicepresidenta de CS, Ximena Peralta, quien reafirmó que este proceso viene desde mucho antes, hizo referencias a la primera candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, y mencionó que “algunos quieren poner matices, nosotros no vamos a poner matices porque así no se le gana a la derecha, ya lo sabemos después de las derrotas del último tiempo. En esas derrotas nosotros no estamos mirando a bajar nuestro programa, a creer que nos estamos equivocando. Muchos se quieren burlar de nosotros, como si por soñar sueños nítidos tuviéramos que avergonzarnos y muy por el contrario, nosotros tenemos posiciones claras, que vamos a llevar adelante ante la ciudadanía”.

La primera ronda de alocuciones la cerró Domingo Lovera, quien llamó a que “demos el paso, configurémonos como el partido más grande de Chile y hagamos algo que nadie ha hecho hasta ahora, que es predicar con el ejemplo. Si el problema de la política chilena es la fragmentación, mostremos que desde la izquierda podemos dar el ejemplo”.

En la actividad también hablaron las concejalas de Estación Central, Maga Miranda (RD), y de Providencia, Macarena Fernández (CS). Esta última, en un momento, mencionó a la alcaldesa de su comuna, Evelyn Matthei, único momento de la noche en donde se escucharon pifias. Antes intercedieron ante los presentes dos invitados especiales, el timonel de Comunes, Marco Velarde -cuyo partido no formará parte de la fusión desde el principio- y Gonzalo Rovira, representante de Plataforma Socialista.

Quien cerró el evento fue el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, autoridad que se llevó más aplausos de los asistentes y que hizo analogías con el huemul y el cóndor, los dos animales que aparecen en el Escudo Nacional. “¿Saben qué cosa no vio el cóndor? Fronteras. No se enteró que pasó por Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Esa es una lección y uno de los principios que el cóndor nos entrega de nuestro partido, que es el desafío de ser profundamente Latinoamericano y profundamente latinoamericanista, pero, al mismo tiempo, nos emplaza a no tener fronteras en nuestra lucha, a volar tan alto como podamos”, mencionó el parlamentario, antes del último arengazo con el habitual grito frenteamplista: “Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza”.

El llamado de Orellana por Democracia Viva

Otra intervención aplaudida fue la de la ministra de la Mujer -única integrante del FA en el comité político del Presidente Boric-, quien habló sobre cómo se tendrá que parar la militancia del FA de ahora en adelante.

“Tenemos que hacernos cargo de esa imagen de élite, de la idea de que el FA lo decide un grupo pequeño de personas que comparte, quizás, procedencia universitaria o de clase. Tenemos que enfrentar las críticas que se han hecho a propósito de compañeros que no entendieron que el mayor privilegio que se puede tener es conducir al Estado y que él espera alguna retribución más que eso, está equivocado de proyecto político”, indicó la secretaria de Estado, quien deslizó críticas contra los rostros del caso Democracia Viva que le afectaron un duro golpe al FA.

“Sabemos que hemos respondido bien a eso, que hemos apartado de nuestras filas a quienes pensaron que podían combatir a las lógicas de mercado con más clientelismo. No lo hemos permitido ni lo vamos a permitir, pero vamos a tener que ir a dar la cara, de que hay decepción al respecto, y eso va a ser duro. Los invito a ir a donde más duele lo que pasó, ahí donde más duele que se haya pensado que la plata de los campamentos podía ir para otras cosas y que vayamos allá a renovar nuestros votos respecto de la política, la probidad, el mercado, el clientelismo y las malas prácticas. Vamos a tener que hacer eso y así vamos a superar este momento”, complementó Orellana de forma más directa.

Todos quienes intervinieron reforzaron el llamado a votar este fin de semana, un tema que incluso fue comentado en el almuerzo que los parlamentarios del FA tuvieron el pasado miércoles.

Si bien el voto será online, en Esmeralda 761 se dispondrán aparatos electrónicos para que los militantes de CS y RD puedan acudir a votar presencialmente. En la coalición apuestan por la participación de unos 11 mil adherentes, incluyendo al Presidente Boric, quien aún no ha confirmado su voto presencial durante este sábado.