Todos contra Jadue: oficialismo confronta tesis del alcalde y del PC y endurece el tono

En el marco de una actividad por la unidad del oficialismo, encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet, los partidos del gobierno salieron a quitarle el piso a la tesis que ha defendido el Partido Comunista ante la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La bajada que le ha dado el PC a la judicialización del jefe comunal no ha gustado en el resto de las colectividades, ya que tanto Jadue como el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, han deslizado fuertes críticas en contra del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, una autoridad autónoma nombrada por el Presidente Gabriel Boric y con vínculos con personeros del Frente Amplio.

A esto último apeló el alcalde Jadue este miércoles en su programa “Sin Maquillaje”, que fue ampliamente compartido en los grupos de WhatsApp de personeros del gobierno y también en las redes sociales del Partido Comunista.

“Aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados (...). Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado. (:..) (Letelier) es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”, expuso Daniel Jadue, reforzando una tesis en la que, hasta ese momento, Lautaro Carmona no había apuntado al Frente Amplio.

En esa línea, el primero en desmarcarse de esa posición fue el PPD, por medio de su timonel y senador, Jaime Quintana, quien indicó durante este jueves que “eso la verdad que se cae completamente. Yo no sé a quién más falta que responsabilice”.

En el Frente Amplio, coalición a la que Jadue aludió directamente, fue el presidente de RD, Diego Vela, quien planteó que “no hay que caer en conspiraciones, es importante que el alcalde Jadue en la justicia pueda determinar las responsabilidades que existieron, pueda concentrarse en su defensa y es bueno que en Chile funcionen las instituciones. (...). No caería en acusaciones irresponsables”.

En la misma línea, desde La Moneda, su par de Convergencia Social -futuro timonel del FA-, Diego Ibáñez, afirmó que “no me preocupan los dichos del alcalde, no vamos a hacer polémica. Es su opinión y no la comparto. No hay que hacer especulaciones políticas de instituciones de alto prestigio”.

Marco Velarde, en tanto, presidente de Comunes, agregó que “las disputas en el sector no le hacen bien a este llamado (a la unidad) al año en el que estamos. El alcalde, en el momento en el que está, debiera concentrarse en su defensa y no en el FA”.

A los frenteamplistas también se sumó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien respondió a este medio que “es difícil creer en conspiraciones de ese tipo. Le hace mucho daño a la institucionalidad cuando se cuestiona, así como lo hizo hace pocos días Evelyn Matthei (con el Servel)”.

Jadue tampoco encuentra piso en el gobierno de Boric

El diseño de Jadue tampoco encontró respaldo dentro del Ejecutivo. Este jueves, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que “el alcalde Jadue plantea una sospecha, lo dice explícitamente, respecto a un aliado del oficialismo”.

“No quiero entrar en una polémica sobre un tipo de acusación de esa envergadura. (...). La verdad que no es nuestro interés ni polemizar respecto a eso y si hay sospechas de él, bueno, tendrá que hacerse cargo de aquello”, agregó la ministra de la Segegob, quien comparte espacio dentro de la comisión política del PC con Daniel Jadue.

A sus palabras se sumó el titular de Justicia, Luis Cordero, quien manifestó este jueves que “es una situación que nunca es fácil. Pero creo que la mejor defensa siempre son los hechos y el derecho, y no descalificar instituciones”.

La conversación entre Carmona y Vela

En medio de las controversias provocadas por la situación judicial de Jadue, Carmona y Vela conversaron para intentar poner paños fríos a la situación.

Conocedores de ese diálogo transmiten que fue de buen tono y que surgió a raíz de las declaraciones de la diputada de RD, Maite Orsini, contra el jefe comunal de Recoleta.

“Yo esperaría que el Partido Comunista siguiera más o menos la línea que como Frente Amplio hemos seguido cuando nos ha tocado enfrentar casos de corrupción y que puedan también tomar medidas preventivas. (...). Medidas preventivas como medida cautelar, una suspensión de su militancia. Alguna señal”, dijo Orsini durante este martes.

En esa línea Paulina Vodanovic, planteó la forma en la que se habría abordado un caso similar dentro de su partido. “Nosotros tenemos un tribunal que conoce los hechos y, según los antecedentes que se acompañen, procede a tomar determinaciones. Puede ser la suspensión de la militancia, en principio, porque, como digo, la formalización de la persona no es más que un acto de comunicación, pero también es algo que se analiza dentro de nuestra institucionalidad en el Tribunal Supremo, no es una decisión de la mesa del partido”, afirmó la socialista en Tele13 Radio.

A ellas se sumó Jaime Quintana este jueves, quien declaró que “por lo menos en el PPD, alcalde, funcionario o militante formalizado, es un militante suspendido. Un militante condenado es un militante expulsado (...) Creo que es el tiempo hoy día de elevar los estándares, como lo ha hecho la ministra (Carolina) Tohá en materia de a quienes se ha formalizado. Creo que ese es el camino, sobre todo de cara a las (elecciones) municipales”.

Además, el senador PPD agregó que “no respaldo el que los partidos sigan apoyando a un alcalde que está suspendido o que vaya a ser formalizado”.

Previamente, Carmona había respondido a Orsini y Vodanovic, advirtiendo en La Tercera que “aquí hay un partido con dirección, domicilio, nombre público. No hemos hecho la incorporación de estos grandes próceres a la dirección del partido”.

“Lamento el tono insolente que ha usado Carmona, porque la verdad es que, precisamente yo dije que no le iba a dar consejos al PC, pero fui consultada por un periodista y señalé que nosotros en instancias similares habíamos entregado los antecedentes al tribunal supremo”, le respondió este jueves Paulina Vodanovic.

Respecto de su formalización y las polémicas que han surgido en torno a su figura, Daniel Jadue convocó a un punto de prensa -este jueves, a las 15.00-, el que genera expectación dentro del oficialismo.