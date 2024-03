Andrés Tagle (Servel): “Las matemáticas dicen que no se puede hacer la elección en un día: habría colas, demora y mucha molestia”

Gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Esos son los cuatro cargos que se elegirán en las próximas elecciones, programadas para el 27 de octubre de este año. En consideración de que el voto será obligatorio, el Servicio Electoral (Servel) hizo una propuesta al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en una reunión que sostuvieron en enero de este año: que los comicios se realicen en dos días.

En esta entrevista, el presidente del consejo directivo del órgano electoral, Andrés Tagle, explica las razones detrás de la iniciativa. También repasa la solicitud de disolución de Comunes y enfatiza que el partido mantiene “nebulosas” en relación a los respaldos de fondos que han recibido.

Se ha informado que las elecciones de octubre de este año se podrían realizar en dos días. ¿A qué responde esa evaluación?

Hemos solicitado al gobierno que se legisle. Las razones son básicamente que estamos hablando de cuatro elecciones. En total, serían 20 mil candidatos. Son cuatro votos y los de consejeros y concejales en algunas partes puede haber votos muy grandes, con un tamaño de 46 por 70 centímetros y hasta ocho dobleces. Estimamos que un elector demoraría alrededor de cinco minutos en la cámara secreta. Pero el gran cambio es el voto obligatorio: estimamos una participación del 85%. Con voto obligatorio, eso duplica los votantes que hubo en mayo del 2021, donde votaron 6,4 millones.

¿Qué consecuencias habría si se realiza en un solo día?

Habría unas colas enormes, demora y mucha molestia del electorado. Las matemáticas nos dicen que no se puede. Buscando la solución, hemos hecho la propuesta de los dos días que se implementó 2021, que funcionó muy bien. No hubo ningún incidente, en ningún lugar se rompieron los sellos de las salas donde se guardaban las cajas y las urnas.

¿Cuándo se le hizo la solicitud al gobierno?

En enero.

¿A través de la Segpres?

Sí, a través de la Segpres. En enero nos reunimos el consejo con el ministro Elizalde y la subsecretaria Macarena Lobos.

¿Y cuál fue la respuesta del gobierno?

Que lo iban a estudiar. Ellos quedaron conscientes del problema: aquí los tiempos no dan, no es un asunto de voluntad.

Foto: Víctor Huenante/ Agencia Uno.

En consideración de la fragmentación que hay en el Congreso, ¿confía en que se pueda aprobar una ley que permita que la votación sea en dos días?

Yo espero que sí. A la luz de los antecedentes, cualquiera puede estimar lo que se demoraría entrar a la cámara secreta con cuatro votos. Esto no tiene muchas otras salidas.

¿Se pretende usar la misma lógica que se utilizó la vez durante la pandemia?

Sí. El gobierno nos pidió que le sugiriéramos proyectos y nosotros sugerimos la metodología que ocurrió en la pandemia y que está en un artículo transitorio, si no me equivoco, de la Constitución. Y eso es un sellado de las cajas, difíciles de violar porque dejan rastro al sacarlos. Además, esa caja se sella y queda con custodia de las Fuerzas Armadas y puede haber apoderados en la noche. No hay escrutinio de votos de un día para otro.

Hay precandidatos que se han desplegado de cara a la elección e incluso han hecho propuestas. ¿Eso está permitido?

Eso no es propaganda, son opiniones. Se puede dar opiniones a la prensa, en redes sociales. La campaña es esencialmente pagada.

¿Es algo permitido mientras no haya pago de por medio, entonces?

Por supuesto. Y no en la vía pública, no hacer volanteo en la vía pública… Eso sería campaña, pero no estamos en esa situación.

¿No hace falta mayor regulación en este ámbito?

Está regulada la campaña, no la no campaña. Nosotros podemos sancionar si vemos propaganda esencialmente pagada. Sí es urgente legislar sobre las sanciones y el procedimiento para el voto obligatorio.

En enero dijo que, bajo su criterio, a Comunes se le podría aplicar la ley antidíscolos en caso de disolución. Luego eso se se descartó. ¿A qué responde ese giro?

A mí me sorprendieron con la pregunta. Un poco cité la ley de votaciones. Pero posteriormente, en caso de disolución, y que se entienda bien, impuesta por un tribunal, obviamente se vulnera un poco el derecho de los militantes a postular a cargos de elección popular, que está consagrado en la Constitución. Entonces ahí hay que entender esta ley de una mejor forma. Toda la historia de la ley apunta a que lo que se quería prevenir eran los candidatos que renunciaban a un partido para presentarse como independiente o por otro. Esa no es la situación. Por lo tanto, en el consejo, y con mi voto, se hizo una resolución favorable en el caso de que la disolución del partido sea impuesta por una sentencia, en este caso, del tribunal calificador.

¿No se debió a que su postura quedó disminuida en el consejo?

No. Yo me sumé a esa resolución, que considero buena. Mi primera declaración atendía al tenor de la ley solamente.

¿Fue un error emitir esas primeras declaraciones de forma tan anticipada?

No. A mí me sorprendió la pregunta, la verdad. Yo no había considerado el tema cuando me preguntaron y me limité a decir lo que era la ley de forma textual.

Desde Comunes se ha enfatizado que sus acusaciones no están bien fundadas. ¿Qué les respondería?

Nosotros ya respondimos. Pero aquí no se han presentado balances en los términos de cómo se debe presentar la contabilidad: es fundamental respaldar el uso de recursos públicos. Estos balances todavía no resuelven casos donde hay unas nebulosas en que no solo no tienen respaldo los fondos, sino que ni siquiera le han entregado al Servel información sobre a quién se le giró el dinero. El partido, pudiendo pedir a los bancos copias de los cheques, tampoco lo ha hecho. Eso le compete a la directiva actual. No ha habido disponibilidad para esclarecer. Estamos hablando de fondos fiscales.

Ellos dicen que no han cometido acciones graves reiteradas. ¿Considera que sí?

Sí, por supuesto. Ha habido atrasos y hay dos balances con problemas. Eso es reiterado. Y fondos públicos pendientes también. Creo que ahora devolvieron $ 14 millones de pesos pendientes de un año, porque no pueden demostrar de dónde sacaron la plata, qué hicieron con los fondos fiscales. También hay problemas con los dineros que se reembolsan por candidato, por las elecciones, donde hay dudas fundamentadas sobre si esos dinero han ido a los proveedores, con lo cual se respaldó la cuenta que se presentó al Servel, o se han ido a otros destinos, lo cual sería muy grave.

Aún no se conoce la resolución del Tricel sobre la disolución de Comunes. ¿Espera que se confirme lo planteado por el Servel?

Por supuesto que sí. Nosotros tenemos fundamentos para hacerlo, así que esperamos un fallo positivo.