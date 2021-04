Crítica de discos de Marcelo Contreras: Joe Strummer, U2 y Cheap Trick siempre brillan

Cheap Trick - In another world

La obra de esta banda tiene algo de magnífico castillo en la arena, con el permanente riesgo de desaparecer ante la siguiente ola. Su nombre nunca surge espontáneo cuando se repasan los grandes del rock estadounidense, pero sin ellos no habría Mötley Crüe, Guns N’ Roses, tampoco Nirvana. Lo dijo Kurt Cobain, eran la versión noventas de Cheap Trick. Su alquimia logró cruzar la energía de The Who en vivo y la melodía innata de The Beatles, pero en el estudio rara vez estamparon esa combinación de decibel y estribillo fácil, sobre todo en los primeros años, los mejores de su discografía.

Junto al productor Julian Raymond, Cheap Trick suma media docena de álbumes intentando revertir la situación con resultados más que dignos. In another world está mejor resuelto, natural y encajado que Bang, zoom, crazy… hello (2016) y We’re all alright! (2017). La voz de Robin Zander sigue siendo extraordinaria, como Daxx Nielsen ofrece su mejor trabajo supliendo a Bun E. Carlos, probablemente el baterista más subvalorado de la historia. Power pop bien destilado en manos de los mejores.

Joe Strummer - Assembly

Este compilado de dieciséis canciones con lo mejor de la carrera solista de uno de los ex líderes de The Clash, incluyendo canciones para películas, selecciones junto a The Mescaleros, una pieza de los días de The 101ers (la banda donde militó con un par de chilenos) y versiones en vivo de Rudie can’t fail y I fought the law, es un consuelo para una de las pérdidas irreparables en la historia del rock, y también una guía sobre sus intereses permanentes por tender puentes entre géneros provenientes de realidades distintas. Joe Strummer conectó musical y líricamente el Primer y Tercer Mundo mucho antes de que se pusiera de moda con fines benéficos y de imagen, como sucedió en los 80.

Publicado por el resucitado sello Dark Horse de George Harrison en manos de su hijo Dhani, Assembly ofrece todas las características que hicieron de Strummer un músico único: rock urgente, una versión dinámica del reggae, toques hispanos y latinos, y letras contingentes.

U2 - The Virtual Road: PopMart Live from Mexico City EP

Los irlandeses han estado lanzando entre marzo y este mes una serie de conciertos históricos que se pueden ver por tiempo limitado en YouTube, contando el clásico show en Red Rocks de 1983, Slane Castle de 2001, París 2015 y este correspondiente al paso del PopMart tour por Ciudad de México en 1997, el montaje más espectacular en los 90 de una banda especialista en montajes espectaculares. Como acompañamiento han seleccionado algunas canciones de cada concierto para una serie de epés que han sido remasterizados. Si hasta hace un tiempo ese proceso no era sinónimo de mejoras sustanciales en el sonido, ahora implica una experiencia de redescubrimiento de material clásico.

El EP selecciona tres temas de Pop (1997) incluyendo una emotiva versión acústica del single Staring at the sun, la oscura If you wear that velvet dress, que en directo adquiere ropajes más dramáticos y melancólicos, y una arrolladora versión de Even better than the real thing de Achtung baby (1991), la mejor que han publicado de manera oficial.