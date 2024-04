Diego Ibáñez, presidente del FA: “El pacto electoral puede ser la base de una gran coalición de centroizquierda”

Minutos antes de encabezar la primera reunión de la futura mesa transitoria del partido único del Frente Amplio (FA), el primer timonel que tendrá la colectividad, el diputado Diego Ibáñez, proyecta a la actual coalición de gobierno incluyendo a la Democracia Cristiana (DC).

En total, los diez partidos del oficialismo más la DC lograron pactar un acuerdo electoral unitario de cara a las elecciones municipales de octubre. En dicho acuerdo, el FA -partido del Presidente Gabriel Boric- consiguió concretar una arremetida: de 10 municipios que hoy administran, competirán directamente por 25 alcaldías y formarán parte de 17 primarias.

¿Quedó conforme con el pacto electoral?

Costó pero se logró. Es un resultado histórico para el progresismo.

Pudieron ser más ambiciosos, considerando que, si se fusionan, serán el partido con más militantes del país.

Como partido del Presidente nos propusimos ser un factor de unidad, de articulación.

¿El pacto con once partidos, incluyendo la DC, supone que se amplíe la base de apoyo del gobierno?

Es una de las lecturas. Hay que seguir empujando un trabajo conjunto con la DC, que se traduzca también en una hoja de ruta conjunta, a propósito de la reforma tributaria y de pensiones. Espero que esto signifique un puntapié inicial para ese cometido.

Son 11 partidos en el pacto. Ya ha habido problemas entre los partidos del oficialismo y ahora se suma la DC. ¿Qué garantía hay de que la alianza funcione?

La diferencia no es una excusa para no avanzar hacia un pacto nacional en un momento en el cual la ciudadanía pide menos peleas pequeñas y más transversalidad.

¿Les interesa que este pacto con la DC se proyecte para las elecciones parlamentarias y presidenciales?

Me encantaría. Agregaría el desafío de construir programáticamente este Chile del siglo XXI, que hoy es muy distinto al Chile de los años 90. Me encantaría que en la presidencial y en las parlamentarias hubiese una primaria amplia de todo el progresismo para enfrentar a la derecha.

¿Podría ser el comienzo de una nueva alianza estratégica?

Estratégica y táctica. Cada uno a su ritmo, pero con la imperiosa necesidad de unidad como condición para mejorar la vida de la gente.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Hay voces que han vuelto a decir que la DC debería ingresar al gobierno. ¿Comparte la visión?

Eso lo planteé públicamente el año pasado. Hoy las diferencias en un contexto de minoría en el Parlamento son absolutamente soportables y necesarias para lograr las reformas de pensiones y terminar con la evasión tributaria. Tengo la convicción de que la unidad será un legado del Presidente Boric. En ello nos vamos a esforzar como Frente Amplio.

¿Refuerza la invitación a la DC para que se integre al gobierno?

Las invitaciones no se hacen por la prensa. Pero lo he conversado bastante con parlamentarios y el presidente de la DC. No vamos a forzar ninguna decisión.

¿Recientemente? Ellos daban el capítulo por cerrado.

En política siempre se reescribe la historia en función de las coyunturas.

¿Con qué disposición los ven a ellos?

Este pacto municipal es un buen ejercicio para ese propósito, pero tampoco hay un afán de tensionar. Cada uno avanza a su ritmo.

El Presidente Boric dijo que quiere dejar una coalición como legado. ¿Está en esa línea al pensar en incluir a la DC?

La unidad del progresismo, desde la perspectiva histórica, se da en momentos súper complejos, cuando se recuperó la democracia hubo unidad del progresismo. Esos debates requieren que repensemos la política también de forma pragmática: en las alianzas y en los beneficios concretos que le vamos a dar a la ciudadanía.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La DC vota alineada y compiten con el oficialismo, pero no paga ninguno de los costos que implica estar en el gobierno. ¿Es más fácil el camino para ellos?

Alberto Undurraga ha hecho un muy buen trabajo, ha permitido una articulación del mundo de centro con la izquierda. Creo que los costos-beneficios, más que para los partidos, uno debe medirlos en cuánto avanzan las reformas para la gente.

Se dice que el talón de Aquiles del gobierno ha sido el tema de seguridad. En un año electoral, ¿cuánto les va a impactar?

El gobierno ha puesto los recursos donde pone las palabras. Ha habido una preocupación en esto. Naturalmente es una prioridad para la ciudadanía y el pacto que firmamos tendrá que hacerse cargo en términos municipales de cómo se articula el gobierno local con el gobierno central para dar seguridad a la ciudadanía.

¿Ese va a ser el gran clivaje en lo electoral?

Totalmente. El malestar con la política, la seguridad, el crecimiento económico van a ser prioridades para nuestras candidaturas.

¿Cómo imagina una primaria presidencial?

El FA, desde que nació, ha presentado candidaturas presidenciales. Esta vez no va a ser la excepción. Es muy pronto para aventurarse con un nombre de ese colectivo. Pero esperaría que existieran primarias lo más amplias posible para seguir empujando las transformaciones que están contenidas en el programa del Presidente Boric.

¿Con alguien del PC, el Socialismo Democrático, el FA y sumar a la DC?

Me encantaría que todos participaran en una única primaria. Ojalá ese también sea el legado intangible del Presidente Boric; es nuestro objetivo como FA.

¿Cuáles son los desafíos que tienen como partido único?

Trascender estos cuatro años, convertirse en una fuerza con mucha presencia territorial. Estas elecciones municipales van a ampliar esa base social del FA. Nuestro llamado también al progresismo en general es a unificarse como lo hemos hecho en el pacto municipal.

¿Unificarse en términos de una nueva coalición?

El pacto electoral puede ser la base de una gran coalición de centroizquierda.

¿Qué responsabilidad tiene sobre sus hombros? Va a ser el primer presidente del FA.

Un primer desafío es cohesionar las bases frenteamplistas a nivel nacional, preparar lo que van a ser las elecciones de julio del FA, construir equipos coordinados entre quienes antes eran de distintos partidos y preparar las campañas municipales. Además, dar orientaciones estratégicas para el nuevo ciclo que se abre.

¿La marca FA se ha fortalecido en estos dos años de gobierno?

Más que fortalecer la marca, como si fueran zapatillas, lo que hemos constatado es que somos útiles para empujar los cambios que la ciudadanía pide. Quien diga que somos una izquierda woke está profundamente equivocado.