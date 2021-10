Francisco Chahuán: “Puedo asegurar que estarán todos los votos RN en el Senado para rechazar el cuarto retiro”

Sentado en su oficina en la sede de Antonio Varas, de entrada comenta que la relación entre el comando de Sebastián Sichel y los partidos de Chile Podemos Más está mejorando.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, está optimista. Cuenta que, incluso, se está organizando para la otra semana un gran encuentro entre las colectividades y el abanderado oficialista para dar un impulso a las campañas parlamentarias y de cores.

En esta entrevista, el senador aborda la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados y asegura que el escenario en el Senado será distinto: que estarán todos los parlamentarios de su partido alineados para rechazar la medida.

¿Asume como derrota suya la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados? La mayoría fueron votos RN.

En ningún caso. RN logró establecer una posición firme y clara respecto a recomendar a nuestros parlamentarios que no aprobaran el cuarto retiro de los fondos previsionales. Esto básicamente por las consecuencias económicas que trae en los más pobres, los más vulnerables, con una espiral inflacionaria que está calculada por el Banco Central en 5,7%.

En su momento, Sebastián Sichel dijo que si los parlamentarios votaban a favor, la responsabilidad era de los presidentes de partido.

Sí. Los presidentes de partido tienen una responsabilidad, por supuesto. En términos de conducir RN. Pero no nos olvidemos cómo recibimos RN. Lo recibimos en medio de un proceso de primarias, con un candidato derrotado en la interna, que era nuestro candidato presidencial, y ciertamente con la garantía de que acá se va a cumplir la ley de que no hay órdenes de partido. Me parece extraordinariamente positivo que hayamos tenido primero unanimidad en la comisión política para tener una posición del partido en torno al rechazo. Nosotros hemos señalado que la recomendación a los parlamentarios es eso, una recomendación. Vamos a alinear a nuestros parlamentarios en el Senado. Y quiero señalar: no va a haber cuarto retiro a lo menos con los votos del Senado.

¿Eso lo puede asegurar? Que todos los senadores RN lo rechazarán.

Puedo asegurar que estarán todos los votos RN en el Senado (para rechazar el cuarto retiro). Y no solamente nuestros votos, sino que votos de senadores de la oposición. La dinámica del Senado es distinta, va a haber mucha más responsabilidad, no va a haber pánico electoral. No me cabe la menor duda de que vamos a actuar de acuerdo a la recomendación que dio la comisión política.

Más allá de la recomendación de la comisión política, finalmente igual en la Cámara se aprobó con votos RN. ¿De quién es la responsabilidad?

Muchos votos de esos son de personas cercanas a la disidencia. Yo lamento que Mario Desbordes, que señaló que iba a colaborar con el gobierno, que iba a colaborar con Sebastián Sichel, finalmente sus diputados votaron como votaron.

¿Es responsabilidad de Desbordes, entonces?

No. Lo que quiero decir es que acá hay que decir y hacer. Y no le dedico ni un minuto más a Desbordes en esta conversación.

¿Y usted no hace una autocrítica?

Nosotros hablamos con todos y cada uno de ellos. Y como no hay órdenes de partido, bueno, lo hicimos ver. Acá se vota con responsabilidad.

¿Cree que influyó en los parlamentarios que votaron a favor que el ministro de Hacienda haya reconocido que sacó el primer retiro y que Sichel haya optado por guardar silencio y no decir que sí lo sacó?

En absoluto. La discusión del cuarto retiro dice relación con un tema distinto, que dice relación fundamentalmente con que hoy día tenemos un Estado que se está haciendo cargo a través de una propuesta que hizo RN, un IFE extendido hasta noviembre con pago diferido en diciembre. Además con un IFE laboral, que fue una propuesta de RN...

¿Se equivocó Sichel al no decir que sí había hecho un retiro?

Lo que pasa es que es tan ajeno al tema de fondo (...). Creo que no mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es si él ha sido o no consistente en mantener posición, y ha mantenido posición versus Boric que se ha dado una vuelta de carnero de 360 grados que no ha logrado sostener esa posición.

“Soy contrario a retirar todos los fondos”

Pero justamente algunos cuestionan que no es “consecuente” oponerse a los retiros públicamente e igual sacar uno de ellos. ¿Qué piensa?

No. Porque lo que estamos hablando es del cuarto retiro, que Ilabaca y Jiles han señalado públicamente que lo que buscan es destruir el sistema de pensiones. Ese es el tema de fondo.

En caso de que se apruebe el cuarto retiro, ¿usted es partidario de que se retiren todos los fondos?

Soy contrario a retirar todos los fondos, aun cuando lo plantee el candidato presidencial. Estoy por fortalecer el sistema de pensiones y porque no pierdo la esperanza de que el gobierno del Presidente Piñera pueda sacar la reforma.

¿Va estar en contra de Sichel, entonces?

No comparto la idea. Hay que fortalecer el sistema de pensiones.

¿Fue un error de Sichel haber tensionado la relación con los parlamentarios oficialistas por el cuarto retiro?

Creo que al revés, mostró liderazgo y consistencia.

¿Y no se vio afectado su liderazgo luego de que los diputados no se ordenaran en torno al rechazo del 10%?

No se vio afectado porque a mi juicio él se instaló ya con candidatos en marcha. Es muy distinto. Creo que vamos a lograr alinear a nuestros parlamentarios en el Senado. Lo dije desde un principio, porque hay una lógica distinta, una lógica de responsabilidad, no hay pánico electoral en el Senado. Además, tenemos 22 senadores que no van a la reelección, que no tienen elección en este ciclo.

“Vamos a pasar a segunda vuelta”

En un contexto en donde ha habido críticas hacia Sichel del oficialismo, hay algunos parlamentarios que han sincerado su apoyo a José Antonio Kast, por ejemplo, Francesca Muñoz. ¿La van a llevar al TS?

Ya hablé con ella. Me señala que lo dijo en un momento posterior a su votación. Que ella no va a apoyar a Kast y va a apoyar a los candidatos del partido. El tema está zanjado. Lo que ella nos pide es que en esta gira nacional, uno de los primeros lugares que vaya es a Concepción, para reafirmar su compromiso con los candidatos del partido.

¿Cree que el comando ha minimizado el riesgo de Kast?

No, nuestro contendor no es José Antonio Kast, porque con él vamos a trabajar en segunda vuelta para derrotar a una izquierda refundacional, que busca desmontar el concepto de nación. Y, en ese contexto, con José Antonio Kast no vamos a tener conflicto, porque no es nuestro adversario, sino que Gabriel Boric. Nosotros hemos dicho claro y categórico: ni José Antonio es nuestro adversario, ni nosotros somos sus adversarios, sino que compartimos, con matices, determinados marcos valóricos, conceptuales.

Lo que transmiten parlamentarios del sector es que Kast los representa mejor con algunas ideas y que, en estas elecciones, no quieren votar por “un mal menor”. ¿Cómo ve eso?

Lo que nosotros queremos sostener, porque lo hemos medido, es que queremos y RN quiere recuperar el sentido común. Nosotros vamos a lanzar nuestra campaña parlamentaria y de cores el día lunes. Esa campaña va a buscar unir a Chile, eso es lo que nosotros esperamos.

¿Está asegurado el paso de Sichel a la segunda vuelta?

Creemos que vamos a pasar a segunda vuelta, que los dos candidatos que ganaron la primaria van a pasar la segunda vuelta y que, en esa segunda vuelta, vamos a competir de igual a igual con una izquierda dispersa y esperamos ganar esa elección.

Entre RN y el comando de Sichel es donde más se han visto tensiones, ¿a qué responde eso?

Está completamente superado. De hecho, tenemos mayor involucramiento nuestro en la campaña. Nosotros insistimos en que había que generar mayor convergencia y coordinación temática, programática, política y territorial.

En lo político, ¿habrá alguna instancia con los presidentes de partidos?

Sí, de hecho, nos invitaron a conformar un comité estratégico donde están los presidentes de partido, Juan José Santa Cruz y Pablo Halpern, el que se va a constituir en los próximos días.