Glosario electoral: El abecé que nos legó la campaña

Alabama

Nombre de un estado de EE.UU. presuntamente derivado de albha-amo o alibamu, que en lengua nativa americana choctaw quiere decir “los que eliminan la maleza” y que en chileno tardío alude a la capital en el exilio de Franco Parisi en Hoover, Birmingham. “Puedo ser Presidente para hacer los cambios y los puedo hacer desde acá”, dijo una vez en uno de sus programas en YouTube (ver Bad-Boys). Se ignora qué tan cerca o lejos estuvo Kast de juntarse con él en Alabama y si eso le habría servido de algo.

Amarillear

De amarillo, a. No amarrarse con una posición definida o adquirir los políticos una propiedad asimilable a la gelatina con tal de no espantar votos. No está claro si además aplica a quienes veían eso como incoherente o inverosímil y ahora lo valoran por la moderación o pragmatismo electoral. Véase Carta amarilla a mis hijos, de Cristián Warnken.

Árbol

Ejemplar de ciprés -posiblemente un Cupresuss macrocarpa- ubicado frente al deslinde entre el 324 y el 330 de la Av. Cristóbal Colón de Punta Arenas. Famoso como el “árbol de Boric” desde que éste trepara a él en su franja de las primarias (toma que se incluyó casi por casualidad al final, dice la leyenda). Volvió a subir pocas horas antes de derrotar a Daniel Jadue. Caudal de ilustraciones, memes, stickers y emojis, su simbolismo que apuntaba a la esperanza se le volvió en contra un mes antes de la primera vuelta por los forados en su programa (ver columna Bajar del árbol, de Daniel Matamala). Tras ser rebasado por Kast, Boric dijo que se bajaba del árbol.

Atrevidos

Adjetivo levantado por la campaña de Kast para atraer a sus votantes y así romper un techo que en su día el comando de Sebastián Sichel juró que nunca pasaría del 15% y que el domingo sabremos dónde llega. Del Atrévete Chile -su sitio web oficial-, su uso pasó a “somos los atrevidos”, la “fiesta de los atrevidos” y otras iteraciones.

BadBoys

Enciclopedia youtubesca de la vida y obra del politburó del Partido de la Gente: Franco Parisi, Juan Marcelo Valenzuela, Giancarlo Barbagelatta y Pedro Gubernatti. Desconocida hasta hace poco para consumidores de medios tradicionales y revelada con las invitaciones a Boric y Kast, ahí está casi todo: la formación del colectivo, la pelea con Gino Lorenzini, la precoz confesión de que querían tener un solo proveedor para toda la campaña parlamentaria y pagar con el reembolso del Servel, las aún no aclaradas “lucatones” para recaudar fondos pidiendo depósitos a cuentas personales y las sucesivas vanas promesas de que el candidato iba a venir a Chile.

glosario

Boris, El

Deformación fonética del apellido croata del candidato de Apruebo Dignidad, muy posiblemente derivada del crossover Boris Jackson con que sus seguidores antaño fundían en un solo personaje imaginario a él con su amigo y partner político RD. En redes suele ir junto a un emoji del árbol. Kast le criticó tanta moderación diciéndole “Borik”.

Cifras, El

Una de las tantas variaciones de la fórmula “El + algo”, en que se traslada al sustantivo un craso error cometido por un candidato. Es posible que el potencial viral de esta clase de crítica se haya originado en El Pizzas, como se motejó al Presidente Sebastián Piñera cuando fue a un local en Vitacura la misma noche del 18/O. El Cifras le cayó a Boric tras errar en el monto equivalente al 1% de los ingresos más altos del país y luego en el de su presupuesto para enfrentar la crisis hídrica. Después le cayó a Kast cuando no supo contestar una pregunta sobre el PIB tendencial en un debate.

Colchane

Poblado fronterizo con Bolivia, en la Región de Tarapacá. Puerta de doble hoja a la llegada de inmigrantes -en gran parte venezolanos- y nervio de la crisis que se arrastra desde el año pasado, que les ha costado la vida a decenas en su ruta a pie al país. Única comuna en que ganó el Rechazo al plebiscito constituyente fuera de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea; aunque Kast la visitó en su campaña de primera vuelta, Parisi le ganó ahí por 433 votos contra 419. Entre los otros cinco competidores que allí quedaron atrás solo sumaron 54.

Comando

Estructura política y operativa que dirige una campaña, y por extensión el edificio donde opera, usualmente una casona arrendada. El de Boric queda en calle Santa Isabel, Providencia, y el de Kast, en Presidente Errázuriz, Las Condes. Sus paredes guardan estrategias, celos e intrigas. Según los resultados, los generalísimos y responsables de los comandos son tratados como héroes -puedes llegar a ministro- o villanos. Antes, en el segundo caso eran reemplazados, remoción que el afectado sentía al filo de la defenestración. Véase el caso del comando de Ricardo Lagos entre la primera y segunda vuelta 1999-2000.

Compañeras, os

Vocativo propio de las fuerzas políticas de izquierda hacia sus militantes y adherentes. La DC usa y ha usado “camaradas”. Inherente por décadas al PC y al PS, en años recientes fue adoptado por los partidos y movimientos del Frente Amplio. El discurso inclusivo de género estiró en ciertos casos su uso hasta compañeres. La presión por cazar votantes que no lo prefirieron en primera vuelta forzó a Boric a medio olvidar su uso y pasar a modo “chilenos y chilenas”. En ningún caso, “chilenes”.

Condiciones

Precio que cobra un candidato derrotado en una fase eliminatoria al ganador a cambio de su apoyo en la etapa siguiente. Puede ser para mitigar su orgullo lacerado por la claudicación, salvar la cara ante los propios, darse el gusto de ponérsela difícil a un archirrival, cobrar una tajada de los méritos de la victoria final en proporción a su labor o sacársela en cara ad eternum; una, varias o todas las anteriores. Siempre y cuando haya conquistado un bolsón de votos que su némesis no pueda despreciar. En cuántos caseríos o no se pase el petitorio (por ejemplo, forzando concesiones programáticas en una lista) puede medir la presión y dilatar o no el cierre del trato. El caso más reciente es el de Sichel con Kast; algo similar hizo Manuel José Ossandón con Piñera tras la primaria 2017.

Combi

Denominación popular de la clásica furgoneta Volkswagen Transporter: Kombi, y ésta apócope de Kombinationfahrzeug (vehículo de uso combinado). Ícono hippie y de surfistas en los 60 y de lo que quiera uno, Boric la puso de protagonista de un clip en stop motion con Al final de este viaje de Silvio Rodríguez de fondo, en su campaña de recolección de las firmas que necesitaba Convergencia Social para meterlo en la primaria con Jadue. El modelo bicolor blanquiverde se viralizó y después el candidato llegó al volante de uno real a actos de campaña. Después de la primera vuelta no faltó el pesado que preguntó si la iban a pintar de amarillo.

Debate

Ritual obligado de las campañas que en teoría debería saciar el apetito de las masas por saber de primera mano qué piensan y planean hacer los candidatos en asuntos macizos y que les afectan. Ha devenido en una performance actoral teñida de circo romano en que los y las gladiadoras buscan nuevos votos y no perder los que tienen, pero también reñir con quienes los disputan repartiendo críticas, buscando provocar y en ciertos casos diseminando mentiras que no siempre encuentran freno. Se preparan con sparrings para no cometer caros errores. Temas como el Covid estuvieron casi ausentes (excepción: el último de Anatel) al lado del morbo por quién mordió a quién. En primera vuelta los lances parecen haber encumbrado o hundido a algunos; su impacto en segunda vuelta es aún desconocido.

Encuestas

Sondeos de opinión pública sin los cuales parece que nadie puede hacer nada en una campaña. En su día la del Centro de Estudios Públicos era venerada cual oráculo. Desde el voto voluntario (2009) su valor predictivo es una lotería y en ocasiones han estado más perdidas que pesebre en Pyongyang (véase caso de las primarias presidenciales), pero se reivindicaron para la primera vuelta. Seguimos soportando los lugares comunes de “son solo una foto del momento”, “no lo hacemos por las encuestas” y otras expresiones de quienes sacan la peor parte y que después no hallan cómo estirar el vocabulario cuando les favorecen. Digan lo que digan, los partidos y candidatos que puedan pagarlas las encargan y se sabe que en los últimos metros de una parlamentaria como la de este año hubo un brutal tráfico de números entre candidatos de todos los colores. La ley prohíbe divulgarlas en los últimos 15 días previos a una elección; en los hechos es letra muerta.

Fake

Anglicismo que designa una mentira, originado en las fake news o noticias falsas publicadas por medios y aplicado por extensión a las falsedades -afirmaciones, fotos o material trucado que se echa a correr por las redes- que como nunca han campeado en esta campaña, algunas de las cuales después son excusadas como “errores”. Su profusión ha acelerado el ejercicio del fact checking o chequeo de datos en sitios especializados y medios de comunicación.

Funa

Del mapundungún (“podrido” o “echado a perder”), chilenismo con que se designaba en los 90 a protestas ante el domicilio o trabajo de implicados en crímenes contra los derechos humanos cometidos en dictadura, que seguían con su vida como si nada. El concepto ha mutado demasiado, y de funar por casos de abusos sexuales ahora se le denomina así a agresiones en la calle por política (Boric y Kast las han sufrido), pero sobre todo en redes sociales -donde nadie controla nada- y hasta amenazas por teléfono o WhatsApp. Nunca se sabe quién empieza y el político al que adhieren los agresores se desentiende. Véase los casos de los “nietitos” de la diputada PH Pamela Jiles; los seguidores de Parisi que acosan a periodistas que publican notas que informan casos de irregularidades (él mismo ha posteado fotos de ellos) o de la denuncia 2018 del entonces diputado UDI Jaime Bellolio contra seguidores de Kast que ventilaban datos personales suyos en grupos de mensajería.

Hermoso, Y será

Lema con el que Daniel Jadue cerraba el primer capítulo de su franja de las primarias: Venceremos, y será hermoso. La frase la usaban parlamentarios del PC en su propaganda y seguidores suyos en redes sociales, expresando un anhelo premonitorio de una victoria -que entonces 10 de cada cinco daba por segura ante Gabriel Boric- a fin de año. Su derrota en julio desató a derechistas que se mofaron de él posteando “perdiste, y fue hermoso”. La expresión, pegajosa y útil para los fines que sea, sigue siendo empleada por partidarios del candidato de Apruebo Dignidad en Twitter y también por los de Kast a favor de éste, pero, además, para augurarle a su rival que “perderás, y será hermoso”.

Inestabilidad, meterle

Frase de una entrevista al secretario general de RD Sebastián Depolo publicada en El Mercurio el 1 de noviembre (“Es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país, porque vamos a hacer transformaciones importantes”), y que en realidad le metió riesgo de inestabilidad a las últimas millas de la primera vuelta. Obligó a Boric a interceder y al dirigente a reconocer que se había equivocado ante la evidente metida de pata y el aluvión de críticas. Tuvo la malísima fortuna de coincidir con el escándalo de las platas de campaña de Karina Oliva (ver Olivazo) y las campañas al Senado por la RM de ambos se volvieron tan inestables, que se perdieron.

Jaduelo

Luto que vivieron o viven los votantes de Daniel Jadue que tuvieron que padecer la sorpresa de que su candidato perdiera unas primarias que días antes tenía en la mano. Sea por esa certeza efímera que jamás los hizo imaginar tener que votar por Boric, sea por una tenaz reticencia al antes candidato FA por encontrarlo “amarillo”, las y los viudos del alcalde PC de Recoleta, militantes o no, acuñaron este vocablo en redes para explicar que necesitaban tiempo antes de dar el paso. Eduardo Artés cifró parte de sus esperanzas en captar una porción de esta población.

Kaiser

Palabra de origen germano para designar al monarca del Imperio Alemán entre 1871 y 1918, que deriva de César, así como el título eslavo Zar (Czar). // Apodo con que los hinchas de Colo Colo honraron al mediocampista Jaime Pizarro Herrera, capitán de la escuadra alba en los 90. // Primer apellido de un diputado electo por el Partido Republicano en el distrito 10 que hizo campaña con su candidato presidencial, con su senador electo, y que ahora todos dicen nunca haberse enterado de todas las misoginias y agresiones que predicaba en su canal de YouTube. Él y Gonzalo de la Carrera serán un problema en el Congreso, insisten en la derecha.

glo

Live, Instagram

Función de esa red social para compartir videos en vivo. Su alta carga viral les regaló a las candidaturas una emisora de propaganda de bolsillo casi sin límites, sea antes o después del período legal de campaña. Para eso solo les basta, como ha ocurrido este año, hacer un Live conversando con terceros hasta la noche antes de la votación o emitir el mismo día de la verdad, pero sin llamar a votar. Se sabe que algunos políticos y autoridades tienen a alguien que les maneje la cuenta, ya sea para ganar tiempo, tener un filtro antimetepatas o -como han confesado algunos- porque no tienen idea cómo usar Instagram.

Moderarse

Ver amarillear.

Ñuñoísmo

Nomenclatura de la tendencia que alude a la comuna de Ñuñoa como la capital del FA -sobre todo después de las elecciones municipales-, pero también para referirse a la alternativa opuesta al octubrismo de Plaza Baquedano, Italia o Dignidad en que devinieron las manifestaciones en Plaza Ñuñoa después del 18/O. El ñuñoísmo cayó en desgracia después de la bofetada de la primera vuelta y simbolizó parte de las críticas a la campaña de Boric que forzaron su moderación, especialmente luego de su discurso del 19 de noviembre.

Olivazo

De Karina Oliva. Fallido remake del Naranjazo que terminó como caso de estudio que debería enseñarse en las academias políticas acerca de cómo cargarse una campaña a senadora en menos de dos días al autoinculparse por tevé de irregularidades y cuasidelitos electorales en la contabilidad. Los adherentes del FA le exigieron por Twitter callar al culparla de la derrota de Boric en primera vuelta.

Piedra, Escrito en

Material usado hace más de cuatro mil años para escribir en técnica cuneiforme, y luego por escultores, artistas, constructores. Como ya nos ha dicho tantas veces José Antonio Kast, jamás ha sido utilizada como tablilla para escribir los programas de gobierno. La plasticina parece una mejor alternativa.

Programa

Manifiesto con que los pretendientes a la Presidencia de la República dejan por escrito sus promesas de gobierno: una larga introducción declarativa seguida de decenas o cientos de puntos. La ley les obliga a presentarlos ante el Servicio Electoral al inscribirse, pero no a volver a hacerlo para el balotaje. Casi nadie se los lee durante la campaña (ni después, ver caso de Ignacio Walker), así que se puede colocar casi cualquier cosa, salvo cuando la contienda lleva a los adversarios a barrer sus páginas con microscopio en busca de aberraciones, inconsistencias y otras municiones. Como ninguno de los finalistas pensó en llegar acá cuando los confeccionaron, ni una lupa escolar ha sido necesaria.

Puede, Se

Eslogan de Sebastián Sichel con el que aludía a que era factible salvar las vallas que le impiden a un candidato sin partido (pero con pasado en varios) abrirse paso en una coalición de derecha. Más que la obvia alusión al Yes, we can de Barack Obama 2009, como no se pudo, el destino la emparejó con el Es Posible, de Laurence Golborne 2013.

TikTok

Red social de origen chino de la que casi todos los mayores de 20 en Chile no tenía idea hasta hace un año y algo y que afuera la rompe hace rato, sobre todo en la Generación Z (nacidos entre 1995-2010) porque los clips con música que puedes subir solo duran entre 15 segundos y un minuto; a esas edades nadie presta más atención y le dan next. Debutó en esta campaña. Hilarantes los esfuerzos de los candidatos por meterse en ese bolsón etario; se entiende el apetito por votantes vírgenes, pero salvo excepciones, sus tiktoks poco van con el sentido original de la aplicación.

Voltereta

Acrobacia no reconocida por el Comité Olímpico en la que ciertos políticos son plusmarquistas, con bono extra cuando desconocen haberla perpetrado. Este deporte -también llamado vuelta de carnero- se ha vuelto muy popular después de la primera vuelta al exagerar la moderación, y solo exige meter de un día para otro al freezer del bendito olvido lo dicho o escrito en el programa con tal de seducir a electores ajenos. Pero sin espantar con el nuevo mensaje a los ya conquistados. Gane quién gane mañana, medalla de oro para Boric y Kast: el primero olvidó sus críticas al rodeo y casi termina abrazando evangélicos, y el segundo metió hasta banderas de la diversidad sexual y mapuche en su cierre de campaña.

Zanja

Excavación larga y estrecha en el suelo para echar cimientos o fijar defensas. Desde que Kast propuso una para frenar la inmigración por la zona de Colchane -que costaría US$ 10 millones, sin contar mantención- encabeza sus ideas más polémicas, llevando a sus adversarios a tacharlo de El Zanjas en redes. Sobrevivió a la segunda versión de su programa.