Guillermo Teillier (PC): “El FA se aprovecha del anticomunismo que lanzan la derecha y otros sectores”

A una semana de la primaria presidencial en la que se enfrentarán los dos candidatos de Apruebo Dignidad, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aborda el desempeño de su candidato, Daniel Jadue, y pone sobre la mesa las diferencias que ha marcado con su contendor del Frente Amplio, Gabriel Boric. “Es distinto ser alcalde que ser Presidente, pero él ha ido adquiriendo cada vez más la prestancia para aspirar a ese cargo”, dice.

Asimismo, el también diputado analiza la primera semana de la Convención Constitucional y el rol que espera que jueguen sus seis constituyentes en esa instancia.

¿Cómo ha visto la instalación de la convención?

La instalación estuvo rodeada de actividad social, muchos marchamos ese día desde diversos ángulos de la capital. Me parece que la elección de Elisa Loncón estuvo muy bien. Eso es muy simbólico y debiera abrir paso a cuestiones potentes, como la creación de un Estado plurinacional como cambiar la situación en La Araucanía.

Para la mesa de la convención el PC votó por Isabel Godoy (colla) junto a la Lista del Pueblo. ¿Se trató de hacer un gesto a ese sector?

A los convencionales les pareció que podía producirse una escisión grave entre los pueblos originarios. Entonces lo que hicimos, y lo planteamos antes, es que en primera instancia íbamos a votar por Isabel Godoy, pero en segunda, por Loncón. Es evidente que también sirve para acercarse a la Lista del Pueblo, pero también se han producido acercamientos hacia el PS, quienes están acercándose a posiciones de Apruebo Dignidad.

Sus constituyentes propusieron un documento en el que decían que la convención podía hacer caso omiso de los 2/3 y que, incluso se podía “paralizar” su labor...

Lo leí y en ninguna parte llaman a paralizar la convención.

El documento lo dice literal: “Paralizar la labor de la convención a la espera de un acuerdo político”.

Sí, pero no llama a paralizarla, lo expresa dentro de otro contexto. Lo que pide en realidad es que el Congreso discuta y determine. Esa ha sido una posición histórica nuestra, desde un comienzo, sino ahora sería oportunista. Al principio era que la derecha con 2/3 podía vetar, no lo sacaron, pero igual sigue estando presente que hay materias que a lo mejor no van a contar con los 2/3 y que pueden ser rechazadas.

¿En qué temas?

Por ejemplo en el Estado plurinacional. Nosotros cuando estábamos en la Nueva Mayoría lo planteamos, pero no hubo posibilidad.

¿Hay desconfianza en el PS, el PPD, la Lista del Apruebo?

Puede ser. Por eso le digo, hoy hay un estatu quo que algunos pueden pretender defenderlo. No solo la derecha está en esa posición.

Al documento se han sumado otros ejemplos. Jadue ha dicho que la convención debería poder revisar los tratados internacionales. ¿Hay una búsqueda por “romper” esos límites de la convención?

Nosotros siempre estuvimos por una asamblea constituyente originaria, por tanto, todos esos límites no debieran existir. Ahora existen, no quiere decir que vamos a pasar por encima, pero a lo mejor puede haber acuerdos que, en determinados aspectos en los temas internacionales, puedan ser refrendados. Hay tratados de derechos humanos y no queremos cambiarlos, o están los tratados de la OIT. Eso se puede discutir sin que signifique romper o algo.

Guillermo Teillier, presidente del PC. Foto: La Tercera/Archivo

Cada vez que plantean cosas así les critican que no formaron parte del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo se hace cargo de eso?

Son críticas, nomás. Nosotros no participamos porque precisamente estaban los 2/3 y otros temas que faltaban. Desde el primer día que se aprobó dijimos que íbamos a participar igual de todo el proceso. Nosotros estábamos por cambiar la Constitución, que nos digan que ‘porque tú no firmaste el acuerdo de paz estás en contra’, no, estábamos a favor. El problema es que tenemos diferencias. Había una gran parte del pueblo que no quería que se firmara ese acuerdo y eso se vio en las encuestas, las calles y en todas partes. No era un capricho de los comunistas, respondía a un sentimiento popular y eso no lo pueden negar los que nos critican.

Desde el FA cuestionaron que Godoy estuviera en la franja de Jadue. ¿Hubo un intento de presidencializar la mesa?

No, la franja estaba preparada desde mucho antes y con la representante del pueblo colla el partido siempre ha tenido una cercanía bastante grande. Puede que sea una coincidencia, pero no creo que haya ningún problema con que haya aparecido en la franja, a no ser que le da envidia al FA que esté ahí. La gente que está en la convención tiene derecho a expresarse políticamente.

A una semana de las primarias, ¿qué sensación tiene del desempeño de Jadue?

Ha ido creciendo, tiene una base sólida por lo que él logró como alcalde. Donde uno vaya todo el mundo tiene claro lo que se ha hecho en Recoleta. Ahora, es distinto ser alcalde que ser Presidente, pero él ha ido adquiriendo cada vez más la prestancia para aspirar a ese cargo.

En el comando se comentó que en el primer debate de TV no tuvo un buen desempeño. ¿Le ha costado ajustarse a ese cambio de rol, de alcalde a candidato?

Ese debate le ayudó porque las comparencias posteriores ha estado muy bien. Eso ya está bastante superado si es que hubo un problema.

¿Vio la imitación de Stefan Kramer a Jadue?

No la vi, pero me han contado.

Él creó el personaje “Enojadue”, caracterizándolo como alguien duro. Tras ese debate se comentó que Jadue no estaba actuando con su estilo propio. ¿Ese factor de personalidad puede ser una debilidad en campaña?

Si uno saca las cuentas, el estilo Jadue, de desafiar al sistema, de poner las cosas en su lugar, de decir derechamente las cosas, es lo que le ha dado la preferencia de la ciudadanía. Ha sido muy derecho y en eso hay una diferencia con Boric, que un poco esquiva el bulto y se hace querer, dice “yo soy más amplio” y eso lo tienen como muletilla. No sé cuánto más amplios. Es el pueblo el que da la amplitud, no los timbres de los partidos políticos.

Desde el FA han dicho que Boric ha ido estrechando la distancia con Jadue. ¿Cómo lo ve?

Nunca he dicho que tenemos la confianza plena en el triunfo y nunca hemos menospreciado al adversario. Tengo confianza que vamos a ganar. En la campaña ha crecido Boric, pero también Jadue.

¿Cree que al marcar diferencias sobre los liderazgos el FA ha intentado exacerbar la caricatura del anticomunismo?

Es una argucia propagandística, porque ellos saben que existe Chile Digno, que en la votación de concejales sacó más votos que ellos, entonces no pueden menospreciar lo que es Chile Digno y tratar de adscribir eso solo al PC, porque no es así. Es lo mismo que dijéramos que es el candidato de Convergencia Social, cuando es del FA. Entonces que nos vengan a decir en todas partes que es el candidato solo del PC es para poner de relieve y de alguna manera usar el anticomunismo que existe en nuestra sociedad.

¿Desde el FA?

El FA no creo que sea anticomunista, pero usa de alguna manera este anticomunismo que existe y eso es aprovechar el anticomunismo que lanza la derecha y otros sectores.

¿Qué diferencias ve entre ambos?

La mejor opción está porque puede ser reconocido por sus hechos y no solo por sus palabras. Segundo, se expresa claramente contra un modelo neoliberal y ha establecido un programa claro que está en discusión, que puede ser perfectible y todo, pero es lo más claro que hay respecto de un nuevo proyecto de desarrollo y sobre cómo enfrentar la crisis que estamos viviendo. En eso es mucho más exhaustivo el programa de Jadue que el de Boric.

¿Cuál ha sido su rol en campaña?

Soy el presidente del partido, tengo que preocuparme que todo el partido esté alineado detrás de la campaña, trabajando todos los días y que se presenten los apoyos políticos a la candidatura.

¿En la mesa política participa?

No, aparecería como una desproporción.

¿Y por qué no ha asumido un rol en la primera línea de la campaña?

He dicho que yo no podría estar a tiempo completo, tendría que reemplazarme alguien en la presidencia. Si yo voy a estar en el comando entonces sería la campaña del PC y le daría la razón a todos los que quieren hacer aparecer como que esta campaña es solo del PC.

Se ha dicho que históricamente ha habido fricciones entre su directiva y Jadue. ¿Cómo es su relación hoy con él?

¿Quién dice que ha habido fricciones? No, que me digan cuándo hemos tenido esos desencuentros. No ha existido. La relación que hemos tenido siempre no ha cambiado. Es una relación normal, que de vez en cuando conversamos. No voy a estar conversando todos los días ni le voy a estar dando órdenes porque no corresponde de ninguna manera.