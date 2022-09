Mario Desbordes: “La derecha después del 5-S tiene que reordenarse y podríamos hacer un proyecto político con la centroizquierda”

Fue uno de los protagonistas del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que habilitó el proceso constitucional y, su postura en favor del Apruebo en el plebiscito de entrada le valió varias críticas desde su propio sector. El exministro y expresidente de RN Mario Desbordes analiza el escenario que viene para la derecha tras el plebiscito de este domingo, donde está jugado por el Rechazo.

El plebiscito de entrada dividió a la derecha y el de salida los unió. ¿Tiene una oportunidad de rearmarse el sector?

Chile Vamos, junto al Frente Amplio, presionó a favor de un plebiscito de entrada que no debió haber existido. La campaña actual es bien distinta. No solo la centroderecha, también un sector destacado de la centroizquierda está por el Rechazo, y eso ha permitido que trabajemos bastante distinto a lo que fue en el primer plebiscito. Yo espero que todas las fuerzas democráticas, más allá de la centroderecha, logren reencontrarse después del plebiscito.

¿Lo ve como una oportunidad?

No lo sé. La derecha después del 5 de septiembre tiene que reordenarse y es probable que algunos que hoy día están en la UDI y en RN se sientan más cómodos con los republicanos, y respetamos esa posición. Otros nos sentimos más cómodos mirando hacia el centro, y probablemente venga un rebaraje natural que debería ser amistoso. No veo que después del 5 sigamos todos como el 2017.

¿Pero la coalición Chile Vamos debería mantenerse?

No lo sé. Es un tema que hay que discutir después. Hay que ver qué pasa con la DC, con mucha gente del PPD que está muy incómoda con el Apruebo y otras fuerzas democráticas de centroizquierda, con los que podríamos hacer un proyecto político hacia adelante.

¿Coalición o pacto electoral?

No lo sé. Eso es un tema que hay que discutir en los próximos meses. Dice que algunos se sienten más cómodos con los republicanos,

¿Chile Vamos debería desmarcarse totalmente de ese partido?

No. Se va a rebarajar. Respeto la posición de los republicanos, estamos en una posición muy distinta en qué hacer después del plebiscito, y ellos tendrán que seguir su camino. Veo a buena parte de RN, Evópoli, a una parte de la UDI cómodos con una alianza con republicanos y eso será legítimo. Y lo mismo pasa con la DC, con un sector del PPD, con el PR que no se sienten cómodos aliados con el FA y el PC. Y esta campaña ha sido positiva, porque ha permitido también visibilizar eso.

¿No cree el Partido Republicano aporte a Chile Vamos?

No son parte de Chile Vamos. Y eso debería mantenerse. Ahora, no sé si sigue Chile Vamos. Habrá que ver.

¿De qué depende?

Si es que gana el Rechazo, como espero que suceda, es bien probable que haya que elegir otra constituyente. Y para esa constituyente va a haber que preparar listas, candidaturas y alianzas.

Y en esa alianza, ¿los republicanos deben estar fuera?

Algunos se querrán aliar con los republicanos, yo prefiero hacerlo hacia el centro.

Algunos creen que fue un error ir con ellos la vez pasada.

Es evidente que el peor resultado que tenemos es el de las elecciones de constituyentes, cuando estuvimos con los republicanos. Ese resultado también tiene que ver con otros factores, como que el Presidente Piñera fuera al TC para reclamar por el 10% en plena campaña.

¿Ha hablado con Matías Walker y Ximena Rincón por una eventual alianza?

Por supuesto.

¿Y ellos están dispuestos a hacer alianzas con la derecha?

Las hicimos en algún minuto en términos electorales...

¿No necesitarán a los republicanos para acuerdos en el Congreso si la izquierda se pone más dura?

Están los votos de sobra con la reforma de los 4/7 para un proceso constituyente nuevo. No necesitamos a los republicanos para los votos. Podría, incluso, haber disidentes de RN y la UDI y sobrarían votos.

¿Si gana el Apruebo qué debería pasar en el sector?

El rebajare no depende de uno u otro escenario. El punto es que, si gana el Apruebo, espero que de inmediato nos pongamos a trabajar con el Socialismo Democrático para lograr ampliar el listado de reformas que ellos pusieron sobre la mesa.

¿Cuál será su rol de cara a un acuerdo?

Ya no está en el Congreso. He conversado con varios dirigentes de partidos de gobierno que están preocupados por lo que va a pasar. Yo no tengo cargos en RN, este rol le va a tocar a la directiva y los demás tendremos que ayudar.

¿Cuál es el deadline para alcanzar un acuerdo?

Espero que esté resuelto la próxima semana.

¿Y la derecha va a estar disponible para un acuerdo rápido o van a dilatar el tema?

Sí, la gran mayoría. Y se ha ido instalando con fuerza la idea de ir a una elección de inmediato de nuevos constituyentes. Yo lo que he conversado con la mayoría es sin plebiscito de entrada. Primero, porque nos vuelve a dividir y vamos a volver a tener un sector duro diciendo que votemos Rechazo y volver a repetir el error del plebiscito anterior.

¿Cuál es la mejor fórmula?

Prefiero no jugar con ninguna de las opciones, pero sí creo que no hay que hacer plebiscito Y mantener la paridad tal como está.

¿Es conveniente, como planteó Diego Schalper, vincular un acuerdo de reformas con lo constituyente?

Son cosas completamente distintas y se deben llevar por caminos separados. Por los equilibrios del Congreso, el gobierno debe buscar acuerdo con Chile Vamos para sus reformas, pero el acuerdo del camino para un nuevo proceso no se debe contaminar con otras negociaciones.

¿Qué piensa de los liderazgos en el sector? En el oficialismo reconocen a la UDI ha ido ganando terreno..

Hay que reconocer en Macaya un liderazgo que se logró instalar positivamente y bastante bien. Al margen de la directiva de RN, yo veo a la dupla de la senadora (María José) Gatica y (Paulina) Núñez con mucha fuerza, el senador Ossandón tiene un liderazgo importante. Y al senador Chahuán también le corresponde un rol como presidente de RN.

¿Ve bien el rol de la directiva RN?

Prefiero opinar después del plebiscito, pero a la directiva le corresponde un rol en lo que viene.

¿Seguirá en RN?

Lo voy a decidir después del plebiscito dependiendo de muchos factores. Si gana el Rechazo se abre inmediatamente el desafío de elegir nuevos constituyentes y el esfuerzo debe concentrarse ahí.

¿Le interesa ser convencional?

No me lo he planteado, pero nadie puede restarse llegado el momento.