Mustafa Barghouti: “La tarea más importante es detener la matanza, por eso necesitamos un alto el fuego ahora”

Mustafa Barghouti es el actual secretario general del partido Iniciativa Nacional Palestina y es miembro del Consejo Legislativo Palestino, en Cisjordania. De profesión médico se ha dedicado a la política y es frecuentemente consultado por medios internacionales. En conversación con La Tercera analiza la situación en Gaza.

Más de 7.000 personas han muerto en Gaza producto de los bombardeos israelíes, ¿cuál es la situación en la Franja?

Creo que Israel está llevando a cabo tres crímenes de guerra en Gaza al mismo tiempo. El primero es el crimen de castigo colectivo. El segundo es el de genocidio, y el tercero el de limpieza étnica. En la proporción del castigo colectivo están privando a Gaza de necesidades básicas como alimentos, agua, electricidad, combustible y medicamentos. Por lo general, Gaza necesita 500 camiones diarios procedentes del exterior, pero durante los últimos 20 días no ha recibido casi ninguno, lo que significa que le faltan casi 1.000 camiones de suministros. Lo que Israel ha permitido hasta ahora son sólo 72 camiones en lugar de 10.000. Así que la realidad es que hay una escasez muy grave. En primer lugar, Israel no permitió que llegaran a Gaza cilindros de oxígeno, lo que significa que los hospitales de Gaza sufren una grave escasez y esto es muy necesario para los pacientes. En segundo lugar, no permitieron que llegara a Gaza ninguna gota de combustible, lo que deja a los hospitales en una situación muy difícil, porque en cualquier momento pueden morir 120 niños que están en incubadoras, porque no hay electricidad, hay más de 1.100 personas que necesitan diálisis renal. Al menos en un hospital los médicos tienen que realizar operaciones sin anestesia. Además, tememos la posibilidad de epidemias debido a la destrucción de las instalaciones sanitarias, así como de los sistemas de alcantarillado y la falta de agua potable. Las enfermedades transmitidas por el agua podrían aparecer en cualquier momento y se ha suspendido toda vacunación infantil. Y eso podría provocar, por supuesto, también ciertas infecciones como epidemias de sarampión. Así que es una situación muy drástica.

Mustafa Barghouti es el actual secretario general del partido Iniciativa Nacional Palestina y es miembro del Consejo Legislativo Palestino, en Cisjordania.

Se están llevando adelante negociaciones para liberar a los rehenes y conseguir un alto el fuego. Si eso llegara a pasar, ¿cómo sería posible reconstruir Gaza?

Esta es la sexta guerra que Israel lleva a cabo en Gaza. Pero nada se puede comparar con lo que está ocurriendo ahora. Está claro que Israel tiene dos objetivos: uno es borrar Gaza por completo hasta los cimientos, y el segundo, desalojar a todo el mundo de allí llevando a cabo una limpieza étnica. Si tienen éxito en la Franja de Gaza, irán a Cisjordania e intentarán repetir la misma limpieza étnica. Así que se trata de una cuestión de vida o muerte para todos los palestinos, una cuestión de estar o no estar. Y por supuesto, la reconstrucción de Gaza necesitará ahora miles y miles de millones de dólares. Pero la tarea más importante e inmediata es detener la matanza. Y por eso necesitamos un alto el fuego inmediato.

¿Cómo evalúa las declaraciones de los Presidentes de Estados Unidos y otros países?

Es tan vergonzoso que el Presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, y muchos otros líderes occidentales sigan diciendo que apoyan la continuación de la guerra, y que apoyan totalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque, por cierto, los ataques aéreos israelíes ya han matado a 55 de los prisioneros israelíes. Así que a Netanyahu no le importa la vida, ni siquiera la de los prisioneros israelíes. Lo único que le importa es mantenerse en el poder. Sabe muy bien que cualquier investigación le dirá que debe dejar el cargo de primer ministro, y que se enfrentará a cuatro casos de corrupción, y eso significa que irá a la cárcel. Por eso quiere prolongar esta guerra tanto como sea posible. Especialmente porque su calificación en la opinión pública israelí es muy, muy baja. Así que lo que vemos aquí es un hombre que está matando a la gente, incluyendo a su propio pueblo, sólo para mantenerse en el poder, y otro hombre que es el Presidente de Estados Unidos, que está dañando la credibilidad no sólo de sí mismo, sino también de la administración estadounidense, repitiendo mentiras israelíes, porque parece que también tiene un objetivo, que es ser reelegido. Y esta es la lamentable situación que se vive sobre el terreno.

El humo se eleva después de un ataque israelí en Gaza visto desde un punto de vista en el sur de Israel, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

La solución de dos Estados ha vuelto a ser mencionada, ¿cree que sea posible llevar adelante un proceso de paz con Israel?

Será muy difícil. Pero no habrá paz si Israel continúa con la ocupación, lo que significa que necesitamos que se ponga fin a la ocupación israelí y que se pueda crear un Estado palestino. Pero hasta ahora, Israel se niega a poner fin a la ocupación, se niega a retirar sus asentamientos ilegales de los territorios ocupados. Así que el camino es largo. Pero nosotros, los palestinos, después de todas estas muertes y todos sus sacrificios, nunca jamás aceptaremos ser esclavos del sistema de ocupación.

¿Cómo ha visto la reacción de los países de la región?

La posición de Egipto ha sido muy útil y también la de Jordania, porque están bloqueando a Israel para que no permita la limpieza étnica de palestinos de Gaza. Eso es muy importante. Pero, al mismo tiempo, creo que la mayoría de los países árabes están haciendo mucho menos de lo que deberían hacer. Y creo que si quieren ser serios a la hora de detener esta atrocidad, tienen que decirle a Estados Unidos que, a menos que Israel detenga esta guerra, no suministrarán petróleo ni gas a Estados Unidos, y que declararán el boicot a los productos estadounidenses. Sin esa presión es difícil que los estadounidenses cambien su actitud, que es absolutamente leal y de total apoyo a Israel.

Un soldado israelí se encuentra sobre un tanque en la frontera de Israel con Líbano, el 25 de octubre de 2023. Foto: Reuters

¿Existe aún la posibilidad de que el conflicto se extienda por la región?

Sí, absolutamente. Si Israel continúa con este ataque, hay muchas posibilidades de que haya una guerra con Líbano y quizá un problema regional aún mayor. Así que todo depende de si Israel continua este ataque o acepta el alto el fuego. Ya veremos. Pero la realidad es que todo esto está ocurriendo, porque Israel ha estado ocupando tierras palestinas y privando de libertad a los palestinos, porque Israel ha desalojado y limpiado étnicamente a más del 70% de los palestinos y está ignorando los derechos de los palestinos y manteniendo un sistema de apartheid que es mucho peor que el que imperaba en Sudáfrica. Y la solución nunca llegará a menos que se ponga fin a la ocupación israelí del territorio palestino.