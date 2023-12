¿Qué piensan los partidos de reformar el sistema político?

La, por algunos, ansiada reforma a la “sala de máquinas” que representa el sistema político en una Constitución quedó frustrada luego del triunfo del “En contra” en el plebiscito del pasado 17 de diciembre. Con los comicios quedó descartado un umbral electoral del 5%, medidas para combatir el discolaje político y otras iniciativas orientadas a fortalecer la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, con el resultado del referéndum ya digerido, entre algunas colectividades del espectro político ha comenzado a agarrar fuerza la idea de impulsar reformas de este tipo en el Congreso e, incluso, la posibilidad de un gran acuerdo en la materia.

La derecha, en particular la UDI, ya dio el primer paso y presentó un proyecto de ley para instalar un umbral electoral del 5%.

Dentro del oficialismo, el diagnóstico más común es que en este momento el foco de la gestión parlamentaria debe estar puesto en las reformas que, a criterio de ellos, son más urgentes para la ciudadanía. Sin embargo, algunos se abren a explorar cambios que prevengan, entre otras cosas, el nacimiento de nuevos partidos.

UDI: Umbral sobre la mesa

En la UDI, aunque con matices en cuanto al momento de empezar a discutir sobre cambios al sistema político, aseguran que ambas propuestas evacuadas desde el reciente proceso constitucional pueden ser insumos para la discusión. Por el momento, desde el gremialismo transmiten que la posición es “conversar” sobre la búsqueda de alguna fórmula. El jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “si el gobierno tiene una propuesta de sistema político, bienvenida; la analizaremos seriamente”. Eso sí, enfatizó que “mi petición al gobierno es acelerar los proyectos de seguridad, inmigración, reactivación económica y salud”.

El lunes de esta semana un grupo de diputados de esa bancada tomó la delantera e ingresó un proyecto de reforma constitucional para establecer un umbral electoral del 5%. En ese comité reconocen que lo hicieron como una medida de presión y que todavía no ha habido un apoyo más formal de la directiva. “Hasta ahora no hay nada”, sentenció Ramírez sobre el avance de las discusiones.

El presidente de la UDI Javier Macaya y la secretaria general María José Hoffmann.

Partido Socialista: Texto de expertos como “punto de partida”

Si bien reconoce que es “un tema importante”, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, enfatizó que las reformas al sistema político no son una “prioridad ciudadana”. “En el plebiscito todos nos comprometimos a resolver los temas que son acuciantes: la previsión, la salud. Eso debiese ser lo primero”, argumentó.

La senadora propone que el texto de los expertos podría usarse para “tener un punto de partida”, pero advirtió que “hay otros puntos que no están recogidos” en él. Para ella, fijar el umbral electoral contenido en ese texto “no resuelve los problemas”. “Si queremos hacer una reforma, tenemos que revisar el sistema electoral, la paridad. Hay hartos otros temas”, añadió.

30/09/2022 PAULINA VODANOVIC, PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, quien además es militante PS, dijo hace unos días -en entrevista con El País- que “necesitamos un sistema político que evite la atomización y que dé respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía”. En esa línea, añadió que “no descarto una reforma al sistema político”, aunque, de todas formas, enfatizó que “la prioridad del gobierno son las reformas sociales”.

Partido por la Democracia: “¿Nuestro sistema político da el ancho?”

A diferencia de la mayor parte del oficialismo, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, se abre a tener una discusión para reformar el sistema político. El parlamentario sostuvo que “tras dos fracasos constitucionales consecutivos, con distintos responsables, es inevitable hacernos la pregunta si acaso nuestro sistema político está dando el ancho para alcanzar acuerdos y resolver los principales problemas del país”.

Al interior del PPD han transmitido que es posible avanzar en la ley de federación de partidos políticos e instalar una barrera de entrada para llegar al Congreso. Sobre este último punto, en la colectividad admiten que ven como un problema que los partidos políticos puedan constituirse fácilmente para lograr tener acceso a recursos económicos.

En esa colectividad no descartan usar como insumo el texto que elaboró la Comisión Experta.

12/03/2020 FOTOGRAFIAS AL PRESIDENTE DEL SENADO, JAIME QUINTANA Mario Tellez/La Tercera

Partido Republicano: Asesores toman la posta

Desde republicanos, aunque aseguran que la agenda prioritaria es la de seguridad, afirman que si las fuerzas políticas se llegan a sentar a conversar sobre el rediseño del sistema político, lo que les interesa es que existan buenas alianzas en el Congreso, eliminando a los partidos más pequeños. Junto con eso, agregan que la rebaja del número de parlamentarios también es una modificación que les interesa introducir en esta reforma, además de instalar un umbral mínimo para que los parlamentarios sean electos.

“Lo que propuso el Consejo es una alternativa”, aseguran desde el Partido Republicano. Además, en la colectividad transmiten que las conversaciones sobre reformar el sistema político ya comenzaron, aunque, por ahora, a nivel de asesores. El jefe de bancada de los diputados republicanos, Agustín Romero, aseguró que se han cruzado ideas “entre asesores, (pero) nos falta una reunión más formal”.

Frente Amplio: “No es los términos que Chile ya rechazó”

Si bien el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, aseguró que en su sector si bien están abiertos a “las reformas políticas que democraticen los espacios de poder”, agregó que “la prioridad en lo inmediato son las reformas sociales”.

Así, añadió que “la gente no puede seguir angustiada por pensiones miserables, hay que fortalecer la seguridad, terminar con la evasión de impuestos y reconocer los cuidados en el bolsillo de las mujeres”.

“Se puede discutir sobre reforma al sistema político, pero no en los términos que Chile ya rechazó en la propuesta constitucional, donde el país perdía diversidad y representación”, concluyó Ibáñez.

26 Mayo 2023 Entrevista a Diego Ibañez, Diputado. Foto: Andres Perez

Partido Comunista: Urgencias ciudadanas antes que políticas

En presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó que lo primero es “avanzar en cambios y reformas que vayan en la dirección de responder a las expectativas largamente esperadas por la ciudadanía”. Para él, “sería inentendible que lo primero sea responder a los problemas de los partidos políticos antes que los temas de la inmensa mayoría de los chilenos, como la reforma de pensiones. Ahí debería concentrarse buena parte del debate de las bancadas”.

Renovación Nacional: “Es difícil alcanzar los quórum”

En Renovación Nacional, la mirada es pesimista. Así lo deja ver el senador y vicepresidente de esa tienda, José García Ruminot. “En el escenario parlamentario actual , veo muy difícil alcanzar los quórums para aprobar una reforma en la dirección deseada”, aseguró. Sin embargo, reconoció que ellos apuntan a un sistema político con un menor número de parlamentarios y de partidos políticos, y que estos tengan “organizaciones internas más sólidas”. También es partidario de la pérdida de escaños parlamentarios en caso de renuncias a un partido.

Además, García acusó que “las coaliciones de gobierno, por lo menos una, presentan la mayor fragmentación”, en referencia a Apruebo Dignidad. Por esa razón, el parlamentario ve difícil “que el Ejecutivo logre ordenarlos y presentar un proyecto con los contenidos señalados”.

Evópoli: Comisión experta como base

Fuentes de Evópoli aseguran que las conversaciones a nivel de partidos “están muy incipientes”. De todas formas, dicen que “hay bastante trabajo avanzado”, en referencia a ambos diseños de sistema político que se propusieron en el proceso constitucional recién pasado, tanto de la Comisión Experta como en el Consejo. “Si hubo acuerdo transversal en la Comisión Experta, partamos de esa base”, aseguran desde Evópoli.

La presidenta del partido, la exministra Gloria Hutt, afirmó que “hay acuerdo transversal sobre la necesidad de hacer cambios en la línea de lo que propuso la Comisión Experta en el último proceso constitucional”. Sin embargo, la exconsejera aseguró que “no hemos tenido conversaciones destinadas a eso, pero dentro de un plazo corto debiéramos tener un planteamiento”.

Partidos chicos: “¿Fragmentación? Yo lo llamo diversidad”

La resistencia más fuerte a la idea de reformar el sistema político viene de las colectividades más pequeñas del oficialismo, aquellas que fueron calificadas como “partidos callampa” por el excomisionado Teodoro Ribera (RN). Esta semana, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, dijo a este medio que “el mensaje que dejó la ciudadanía en plebiscito es claro y preciso: rechazó no solo la Constitución elaborada por la derecha, sino lo que está dentro de ella, las modificaciones al sistema político”. En esa misma línea, el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, afirmó que “uno puede hablar de fragmentación, yo lo llamo expresión de la diversidad. Me parece bien que las personas que quieran organizarse puedan hacerlo sin mayor dificultad (...)”. En relación a posibles reformas, señaló: “No veo ninguna necesidad específica de entrar en este debate en este momento”.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (Regionalistas Verdes) explicó que lo importante es atacar “el fondo”: la disciplina partidaria. “Eso se puede mejorar sancionando las renuncias de los parlamentarios después que son electos o haciendo obligatorios los acuerdos de los comités parlamentarios”, propuso.