¿Qué piensan realmente los chilenos de los inmigrantes?

Las percepciones de los chilenos respecto de la población migrante han sufrido un cambio explosivo en la última década. Si en público muchos chilenos no se atreven necesariamente a expresar lo que piensan de los inmigrantes, sí lo reconocen en privado. Eso fue lo que buscó el Centro de Estudios Públicos (CEP) en la versión 90 de su encuesta, que incluyó preguntas específicas respecto de las opiniones de los chilenos sobre la inmigración.

Los resultados fueron dados a conocer en medio de los cuestionamientos cruzados entre el gobierno y la oposición respecto al tema migratorio y en momentos en que La Moneda busca contener la presión pública por la percepción de inseguridad.

¿Qué piensan los chilenos de la migración? ¿Cuántos empatizan con ello? o ¿cuántos los sienten como una competencia?

La Tercera analizó la base de datos del estudio para mapear a quienes están a favor o en contra de la llegada de extranjeros al país. Los resultados arrojan varias sorpresas y una inusitada paridad de criterios entre quienes se definen de derecha o izquierda.

A juicio de Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, en términos generales existen dos visiones reveladas en la encuesta. Por un lado, persevera la idea de que “mucha migración está asociada a la criminalidad”. “Pero también hay otros indicadores que te hacen ver que la gente está diferenciando entre ese tipo de migración y otra que tiene objetivos más de trabajo, que llega acá porque su país está en crisis”, dice.

Migrantes en situación irregular de diferentes nacionalidades permanecen varados en la frontera entre Perú y Chile. Foto: Salvador Pedrini / Agencia Uno.

La perspectiva de los chilenos

Las respuestas entregadas en la encuesta CEP 90 fueron catalogadas, entre otras formas, desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”. La que más se destacó de la publicación fue que el 70% de los encuestados está “muy de acuerdo o de acuerdo” en que “los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”.

Mascareño sostiene que esa posición es transversal y “se puede encontrar sin importar el sexo, edad, nivel socioeconómico o de educación”. El investigador agrega que tanto en la izquierda como en la derecha hay quienes coinciden con la idea de que los inmigrantes elevan los índice de criminalidad. “Esa opinión está concentrada en el norte y en la RM”, explica (ver infografía).

Desde el CEP señalan que existen algunas preguntas que revelan de mayor forma la opinión generalizada que tienen los chilenos de los migrantes. Una de estas es sobre la afirmación de que “la llegada de inmigrantes a Chile perjudica más a las personas como yo”, donde el 41% dijo estar “muy en desacuerdo”. Sin embargo, en aquellos que sí están de acuerdo con que los migrantes afectan a personas como ellos, el 38% de las mujeres apunta a aquello, 42% de las personas mayores de 60 años y 42% de los que dicen no tener una tendencia política. A su vez, el 36% son de la Macrozona Norte.

Otra de las preguntas realizadas por el CEP es sobre si la persona encuestada considera que “los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile”. En ese caso, el 44% de los encuestados señaló no estar de acuerdo con esa afirmación. Entre quienes defienden esa posición están los hombres, personas con educación superior, aquellos que se identifican de izquierda y principalmente quienes viven en la Macrozona Sur Austral.

Entre quienes sí consideran que los migrantes quitan el trabajo (34%), el 39% de las mujeres se mostró a favor de esa idea. En este caso, la mayoría vive en zonas rurales y aquellas que tienen más de 60 años.

Lorena Oyarzún, directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, apunta a que esto podría explicarse con que actualmente “nos encontramos con una alta tasa de desempleo. Efectivamente, después de la pandemia uno de los factores que mayormente fueron afectados son los empleos de mujeres, particularmente porque eran los más informales”.

En cuando a la idea de que “los inmigrantes contribuyen a la sociedad chilena con nuevas ideas y cultura”, separados por sexo, entre la mayoría que apoya esa premisa el 51% son hombres, de zonas urbanas, y entre 30 y 44 años. También los que se consideran de izquierda y viven en la zona centro (regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule).

El investigador del CEP resume que la mayoría de los jóvenes “tienen una visión más positiva de la migración, por tanto los mayores tienen una visión más negativa”. Así como también aquellos que “tienen una tendencia más política de izquierda”. Por el contrario, afirma, “las visiones más críticas respecto de la migración están en la Macrozona Norte y en la Región Metropolitana”.

De lo crítico al apoyo transversal

La encuesta CEP también realizó consultas respecto de la perspectiva que tienen los chilenos de aquellos migrantes que han llegado recientemente en comparación respecto a los que llegaron en la última media década, siendo el 74% el que los califica como “peor”. En ese sentido, el 82% de las personas mayores de 60 años es la que más apoya aquello y el 81% de las personas que dice no tener una posición política.

A juicio de Oyarzún, esa respuesta podría estar relacionada con la masividad de la migración desde 2017. En ese sentido, afirma que por las condiciones en las que llegan los migrantes “no tienen las mismas facilidades de acceso para integrarse a la sociedad de acogida, y además porque esto va relacionado con la situación país, (...) la sociedad chilena se siente más vulnerable, con más incertidumbre”.

La encuesta del CEP también buscaba conocer el tipo de sistema migratorio que apoyan los chilenos. Así, el 84% se inclina por el cierre total de fronteras, siendo las personas mayores de 60 las que apoyan más esa posición. Esto también es respaldado por el 48% que vive en la RM.

Para Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, el sistema “es uno muy cerrado, porque para migrar a Chile la ley entiende que tú tienes un proyecto migratorio previamente trazado (...) y lo mínimo que te va a pedir es un vínculo familiar con residencia definitiva o tener un contrato de trabajo”.

Enmiendas presentadas por la oposición generaron cuestionamientos por parte de los senadores oficialistas. Foto: Agenciauno / Archivo

Donde existe una posición transversal es en preguntas como la que plantea que “los migrantes regulares deberían tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos chilenos”, donde el 76% de los encuestados está “muy de acuerdo”. En detalle, quienes más apoyan dicha afirmación son las personas que viven en zonas urbanas, el 81% de las personas entre 18 y 29 años y el 77% de las personas que pertenecen al segmento económico C2 y C3.

Oyarzún afirma que en este caso tiene que ver con que también “la sociedad chilena entiende como derechos; en el tema de la educación sabemos que los niños independiente de su situación regular o irregular tienen derecho a la educación”.

Otra de las preguntas planteadas por la encuesta es sobre qué tanto agrado o molestia sentirían los chilenos en instancias como que la pareja de un familiar sea migrante, el tener vecinos inmigrantes y trabajar junto con extranjeros.

En las tres opciones la gran mayoría se inclina porque “no me agradaría ni me molestaría”. Para Mascareño, “esas son personas que son indiferentes en un buen sentido, en el sentido de que la nacionalidad del vecino, de la persona con la cual mi hija se case o de una persona con la cual yo trabajo no importa, no tiene un prejuicio sobre eso”.

En esa línea, la mayoría de las personas mayores de 60 años, el 37%, se inclina porque los inmigrantes deben abandonar sus tradiciones y adoptar las chilenas, posición que también es apoyada, en un 30%, por las personas de los segmentos económicos D y E, y las personas sin interés en la política.

Una variable que ha cambiado en el tiempo, explica el investigador del CEP, es sobre la visión que tienen los chilenos sobre las razones que tienen los migrantes para llegar a Chile. En ese sentido, el 54% considera que es porque en sus países de origen están “en crisis”.