Ricardo Ortega, candidato a consejero: “Quizás hay algunas voces (en republicanos) que no quieren cambios, yo no estoy en ese equipo”

El candidato a consejero del Partido Republicano por la Región del Maule, Ricardo Ortega (71), ya comenzó a movilizarse por la zona con miras a las elecciones de mayo.

Con el eslogan de campaña de hacer “despegar a Chile”, el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea hace alusión a su pasado en la institución y al énfasis que quiere plasmar en la nueva Constitución.

¿Los temas de seguridad serán su bandera de lucha?

Puedo aportar a la seguridad como un gran tema, que incluya desde la seguridad de frontera, migración, contrabando, drogas, la soberanía, hasta llegar a la seguridad de las personas. La primera obligación que tiene el Estado es proteger la vida de las personas. Ahora creo que la Constitución nuestra nos ha servido mucho y los cambios que hay que hacer son para hacerle una modernización.

¿Y no cambiarla toda de nuevo?

No cambiarla toda de nuevo. Eso fue una locura, y también posiciones extremas de los pueblos originarios. Hacer una fragmentación del país con distintos sistemas de justicia. A todo eso Chile dijo que ya era suficiente.

La Constitución tiene un apartado sobre Fuerzas Armadas. ¿Qué se debe incorporar?

Me parece esencial que las Fuerzas Armadas estén en la Constitución. Ya están en la actual, en el borrador anterior no estábamos seguros si iban a entrar o no. Hay que garantizar a las Fuerzas Armadas una capacidad para hacer bien sus labores. Darles la facultad y permitirles el apoyo político cuando tengan que enfrentar situaciones como el estado de excepción. Hay que acordarse que en la otra Constitución no había estado de excepción.

¿Les daría más atribuciones a las Fuerzas Armadas?

No. Los roles en las Fuerzas Armadas están bien definidos. Es muy diferente el rol de las Fuerzas Armadas a los de seguridad pública.

Usted postula por el Maule, pero es de Santiago. ¿Qué promoverá de la región?

Me interesa el Maule porque es una zona productiva muy importante. Tuve ocasión de acercarme mucho al Maule cuando hicimos la feria de tecnología agraria. Yo no estoy tan alejado, porque mi abuelo vivió y murió en Talca.

¿Qué se debería hacer distinto del proceso anterior?

El nuevo proceso está mucho más ordenado. Hay límites y márgenes. Además, hay una mezcla entre expertos, árbitros y consultores. Y es de tamaño más reducido.

¿Se debe buscar más diálogo?

Será una discusión mucho más civilizada que la anterior. En esa no se hablaban, se descalificaban, simplemente porque tenían una posición distinta. A mucha gente de determinados partidos la aislaban. No los dejaban hablar, los interrumpían. Espero que esto no vaya a ser así, porque ya aprendimos y fue una lección dura.

¿Hay algo que rescate del proceso anterior?

Hay algunas ideas que son buenas. Por ejemplo, el tema de la protección del medioambiente. También el tema de tener una representación de pueblos originarios. No la que había, porque era absolutamente desbalanceada, pero sí tener la voz de nuestros pueblos originarios me pareció bueno. Darles más importancia a las regiones.

Se cuestiona al Partido Republicano por oponerse al proceso, pero participar con candidaturas. ¿Le parece contradictorio?

Son las circunstancias. En una situación la propuesta de borrador no le gustaba al Partido Republicano y llamó a votar Rechazo. Y después, el proceso continuó y ya no había nada que hacer. El Parlamento definió que así se iba a hacer la nueva Constitución. Y ahí uno tenía que tomar la decisión, seguir quedándose fuera, o participar para asegurarse de que las posiciones que representa el Partido Republicano estuviesen bien representadas. No por negarse una vez hay que negarse a todo.

Algunos en republicanos dicen que no es necesario cambiar la Constitución, ya que los cambios se pueden hacer con reformas. ¿No sería tan terrible que este proceso nuevo fracase?

No es tan terrible. Para nada, si para eso está el Congreso.

Pero en Chile Vamos algunos dicen que si se mantiene la actual Constitución, se corre el riesgo de un nuevo estallido social. ¿No cree que hay que cambiarla sí o sí?

No. Se puede mantener perfectamente la Constitución actual. Se pueden hacer las reformas que correspondan y el lugar donde debieran hacerse siempre es en el Congreso. Ahí se pueden hacer los cambios sin necesidad de seguir gastando plata y tiempo en nuevas constituciones.

¿Con qué disposición llegarán los republicanos? Algunos creen que van a torpedear el proceso.

Yo por lo menos no estoy por torpedear nada, estoy por contribuir a hacer una buena Constitución, que creo que es el espíritu de los republicanos. Quizás hay algunas voces que son extremistas y que no quieren cambios de absolutamente nada. Yo no estoy en ese equipo. Tenemos que ayudar a Chile a despegar. La convivencia, buena voluntad para llegar a acuerdos, creo que son imprescindibles para tener un acuerdo que nos haga llegar a una Constitución buena para todos. Y eso es lo que voy a impulsar.