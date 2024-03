Ruth Hurtado (Partido Republicano): “Si Chile Vamos sigue con esta indefinición, lo único que hace es que nosotros sigamos posicionando nombres”

Una chaqueta roja fue la que caracterizó a Ruth Hurtado (Partido Republicano) cuando representó a La Araucanía en la fallida Convencional Constitucional. Y será esa misma prenda de ropa la que usará para hacer campaña en un nuevo desafío electoral: una candidatura a alcaldesa por Recoleta.

La también secretaria general del partido fundado por José Antonio Kast participa en las negociaciones con Chile Vamos. Ese proceso, a su juicio, ha sido “lento” y acusa que hay una “indefinición” por parte de esa coalición. Por lo mismo, advierte que en aquellas comunas en que ese bloque no defina nombres, los republicanos comenzarán a posicionar candidatos.

Usted anunció que irá como candidata a Recoleta y no por Temuco. ¿A qué se debe?

Me gusta trabajar en terreno y el trabajo que ha hecho el diputado del distrito José Carlos Meza me hizo conocer la realidad de la comuna que es muy rica en infraestructura, con mucha historia y comercio, pero que hoy día está sumergida en un basural. El comunismo se tomó la comuna de manera ideológica, siendo una especie de caja pagadora de favores políticos. Hay que recuperar la comuna y devolverla a los vecinos. Espero ganar y nuestro compromiso es primero hacer una auditoría para saber cómo se han administrado los fondos, y lo otro importante es el tema de la seguridad.

¿Espera ser apoyada por Chile Vamos?

Espero que podamos llegar a un acuerdo en esta coordinación. Mi pasado viviendo en La Araucanía me ha dado la fortaleza y la experiencia para poder enfrentar una comuna que es muy difícil en materia de seguridad.

¿Pero Chile Vamos le ha transmitido que la apoyará?

No. Las directivas no se han pronunciado. Yo espero que se cierre luego. Seguir esperando es seguir dilatando el poder trabajar en la comuna. Aunque no esté confirmado mi nombre, el que me hayan proclamado significa que vamos a trabajar desde ya, mientras esperamos recibir el apoyo de Chile Vamos.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

Pero en un escenario con dos candidatos de derecha habrá dispersión de votos. ¿Estaría disponible para bajarse?

Mi precandidatura ya partió. Espero que tengamos un nombre único. Ir divididos en Recoleta no tiene ningún sentido. Pero nosotros estamos disponibles a no ir si se va a llevar igual a otro candidato. Pero vamos a dar la pelea para que la candidata republicana llegue a ser la candidata única.

¿Cómo se han dado las conversaciones con Chile Vamos?

A mí lo que me preocupa es la poca movilidad, o poca celeridad que veo en el resto de la oposición. Estamos a 210 días de la elección y veo que solo hay nombres circulantes, nombres que se dan para que ellos puedan decir que tienen nombres. El ejemplo de Santiago. Vemos a Felipe Alessandri (RN) como candidato, luego dice que no quiere ir. Después dice que quiere Vitacura, luego que quiere Lo Barnechea. Esa indefinición... Esperamos que el resto de la oposición empiece a definir nombres. No podemos seguir esperando mientras la izquierda sigue avanzando. Les pedimos de alguna manera que aceleren este proceso de ratificación de nombres. Estos 210 días antes de la elección son claves y necesitamos trabajar desde ya para tener a los mejores candidatos en la calle.

¿Chile Vamos le está tomando el peso a la negociación?

Yo los veo muy lentos. Veo que no le han tomado el peso al plazo que nos queda. En buen chileno, de repente están medio achanchados en poder nombrar y cerrar nombres. El tema de la indefinición es lamentable, porque lo único que hace es seguir dándole espacio a que la izquierda avance. Hoy día estamos con toda la crisis que tenemos en el país, de seguridad, de economía, de salud, de vivienda. Tenemos que hacer el trabajo, y en eso veo que el resto de la oposición está muy lenta y ahí les pedimos que pongan el pie en el acelerador. No es una amenaza, pero si Chile Vamos sigue con esta indefinición, lo único que hacen es que nosotros sigamos posicionando nombres que después va a ser probablemente muy difícil bajar.

Se critica que las principales discusiones son sobre comunas que seguirán siendo de derecha, como Las Condes y Lo Barnechea.

Efectivamente, hay comunas en que aunque vayan dos candidatos de derecha, la derecha va a ganar. Pero no son comunas en donde nosotros hayamos puesto el foco de la discusión. No es que las otras comunas no sean importantes, pero es mucho más relevante ir a competir en aquellas comunas populares donde hoy día la izquierda radical está gobernando localmente.

Pero republicanos también disputa la hegemonía en el sector. Competirán en Lo Barnechea y deslizaron la posibilidad de candidatura en Las Condes.

En eso no nos perdemos. Hoy día hay dos candidatas que están corriendo en la comuna de Las Condes. Poner un tercer candidato sería un despropósito. Chile Vamos tiene que tomar una definición de quién va a ser el candidato único. Hoy día apareció Marcela Cubillos, de quien nosotros valoramos su entusiasmo de ir a competir, su experiencia. Es una persona que en cualquier municipio lo podría hacer muy bien. Por ahora no es nuestro objetivo ir a competir en municipios que son exclusivamente de derecha, sino que ir a recuperar esos barrios que hoy día están gobernados por la izquierda más radical.

Pero competir en Lo Barnechea y Las Condes tensiona las relaciones con la UDI.

Ellos han visto la disposición del Partido Republicano a enfrentar esta elección de manera unida. Estas comunas son zonas que aunque fueran dos candidatos de derecha, el sector seguiría ganando.

Ustedes desecharon un pacto con Chile Vamos y Kast podría ir directo a primera vuelta. ¿Por qué privilegiar el camino propio?

Porque pese a ser oposición hoy día tenemos proyectos políticos distintos. Y en eso queremos mantener la diferenciación, el sello propio.

¿Y eso no atenta contra la unidad?

No, porque somos proyectos políticos distintos. Lo que sí hemos dicho, y lo hemos mantenido siempre, es que la coordinación es clave. El día de mañana quien pase a segunda vuelta va a necesitar del otro y nosotros vamos a estar.

¿Qué se juega el Partido Republicano en estas elecciones? Martín Arrau dijo que quieren ser la colectividad que más crezca.

Más que ser el partido más grande, sí queremos tener una representación importante en cada una de las comunas. Poder tener, ojalá, a un concejal en cada municipio. Para nosotros eso es importante, mantener este sello propio y el poder sentir que somos el partido que representa las ideas de las personas.