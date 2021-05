Salud reconoce “efecto desconfinamiento”: casos nuevos por coronavirus superan los 7 mil por segundo día consecutivo

Por segunda jornada consecutiva, el Ministerio de Salud reportó más de siete mil nuevos casos Covid-19. El jueves, por primera vez desde el 30 de abril, se reportaron 7.680 contagios, y hoy, la cifra se mantuvo en 7.614.

Y es que la tendencia al alza sigue marcando la expansión de la pandemia: solo cuatro regiones han disminuido sus casos en la última semana. Mientras que el R efectivo (Re), o el indicador que marca cuántas personas contagia cada caso de Covid-19, advierte una diseminación acelerada de los casos, elevándose a 1,08 a nivel nacional y en 1,1 en la Región Metropolitana.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, define el alza de casos como “un leve rebrote, porque el comportamiento todavía es muy pequeño como hablar de una tercera ola. La semana pasada el incremento a nivel nacional fue de 3%, y esta semana es de 7%. Uno podría pensar que es un aumento de casos producto del desconfinamiento”.

Hasta hoy, solo un 37% de la totalidad del país continuaba en confinamiento. Y con ello, Dougnac señala que la tendencia ha ido al alza “a partir del día 8 de mayo. Los casos Covid-19 venían descendiendo de forma sostenida y empezó un nuevo aumento, al día, es un alza en torno al 1%, y eso es una situación que nos preocupa. Sin embargo, el 2,6% está ingresando a UCI”.

A través de su cuenta de Twitter, el exministro de Salud Jaime Mañalich advirtió que “el foco de atención de la tercera ola de Covid invernal deberá estar puesto en hospitalizaciones y fallecidos (letalidad y tasas ajustadas por edad), más que en el número de casos diarios”.

Red asistencial

Con esta alza en la curva de casos, la estimación es que para el 26 de mayo, la ocupación de camas críticas -por toda causa, incluyendo las patologías no Covid-19- esté en torno a las 4.250.

“Eso es un poco mayor a lo que veníamos teniendo durante la semana pasada, que era de 4.150. Aproximadamente unas 100 camas adicionales es lo que vamos requerir. Son camas que están instaladas. Nosotros siempre tratamos de trabajar con un margen de 200 camas. En caso de que la demanda fuera mayor, podemos crecer hasta las 4.550 habilitadas durante el peak”, explica Dougnac.

El análisis de la cartera sanitaria es que además de los desconfinamientos, también existen variantes del virus circulando mucho más contagiosas, además de que un porcentaje no menor de personas bajo los 40 años aún no se ha vacunado.

Efectividad de la CoronaVac

Además, se dio a conocer parte de un nuevo estudio preliminar desde Brasil -elaborado por grupo de investigadores de distintas universidades de Brasil, España y EE.UU. y que incluyó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)- que midió la efectividad de la CoronaVac contra la cepa brasileña P.1. en adultos mayores.

Los resultados señalan que la vacuna cuenta con un 42% de efectividad en los mayores de 70 años, siendo mayor la efectividad en los individuos de 70 a 74 años (62%) y menor en los mayores de 80 (28%).

Asimismo, a inicios de esta semana, el doctor y asesor del Minsal Rafael Araos actualizó los resultados del estudio que mide la efectividad de la vacuna china en el país, donde los resultados revelan que es efectiva en un 65,3% para prevenir Covid-19 sintomático, un 87% para evitar la hospitalización, en un 90,3% el ingreso a UCI y evita en un 86% la muerte.

El académico en salud pública Claudio Castillo señala que “siempre es mejor vacunarse que no hacerlo. Y segundo, que las decisiones sanitarias tienen que basarse en la evidencia y ser precavidas. Esto implica que no se debieran suspender las medidas para contener el avance de contagios. Por ejemplo, hoy no es el momento de poner en marcha el carnet verde mientras no se vacune a la población más joven y no mejore la situación epidemiológica”.