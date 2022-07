Vlado Mirosevic: “Una condición para que gane el Apruebo es que nos comprometamos con mejoras antes del plebiscito”

“Los partidos nos demoramos un poco en desembarcar en el comando producto de discusiones internas”, reconoce el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, quien asumió este jueves como uno de los coordinadores de la campaña del Apruebo. Su llegada, junto a la de su par comunista Karol Cariola, marcó una nueva etapa de la estrategia de cara al plebiscito del 4 de septiembre, con la que buscan desplegarse ampliamente en el territorio.

El parlamentario dice que lo importante es representar las diferentes sensibilidades para que pueda imponerse el Apruebo. Para eso, afirma que hay un requisito: un acuerdo previo para hacer modificaciones a la nueva Constitución.

Su arribo se leyó como un “neteo” a la diputada Cariola. Esto, pues conviven dos almas para enfrentar la campaña: la suya, del Apruebo para reformar, y la del Apruebo a secas. ¿Es así?

Con Karol, desde que entramos al Congreso, hemos tenido siempre una muy buena relación. Por lo tanto, no vengo a netear a nadie. Lo que sí es que los partidos a los que represento, a la centroizquierda, estamos decididamente por aprobar para mejorar y esa diversidad tiene que convivir en el comando. No creo que sea un problema, al revés: ayuda mucho que haya voceros distintos para sensibilidades distintas.

¿Y cómo ha sido la convivencia entre las dos coaliciones?

El PL, en alguna medida, es un “mix”. Es un partido de centroizquierda que comparte una cuestión generacional y quizás de estilo con el Frente Amplio, y esperamos que eso sirva de puente. En el comando tienen que convivir estas sensibilidades. Nuestra tarea como coordinadores es hacer que esto funcione y que quienes voten Apruebo estén representados.

Este Apruebo para mejorar rompe la lógica binaria de esta elección. ¿Cree que eso puede confundir y ser contraproducente para la opción?

Hay un dato de partida: solo un 10% de la gente dice que estaría dispuesta a aprobar y que se mantenga el texto original. Si queremos ganar esta campaña necesitamos sí o sí hacer una promesa de mejoras.

¿Cómo se concreta esa promesa?

Estamos buscando y discutiendo fórmulas, pero al menos en los partidos de centroizquierda hay voluntad para prometer mejoras.

¿Entre quiénes?

Hay conversaciones en los partidos, en el Congreso.

¿Incluyen a Apruebo Dignidad?

Nos encantaría que se incluyeran. Si hay partidos que creen que no hay que hacer un pronunciamiento de reformas previas al plebiscito, es legítimo. Pero un sector de la población importante necesita escuchar que el texto es bueno como base, pero no intocable.

Foto: Andres Perez

¿Puede ganar el Apruebo sin hacer un compromiso previo?

Una condición para que gane el Apruebo es que nos comprometamos con ciertas mejoras antes del plebiscito. Yo lo considero como un requisito para aspirar a ganar, bastante obvio.

La derecha y sectores de la ex Concertación plantean que es más fácil reformar la Constitución si gana el Rechazo.

Eso no lo comparto para nada. El camino del Apruebo es el más seguro. En cambio, el camino del Rechazo, fuera de ser un retroceso, es muy incierto, porque ahí sí que va a ser difícil ponerse de acuerdo en el mecanismo y los tiempos. Lo que no va a costar tanto es que, ganando el Apruebo, nos pongamos de acuerdo en una serie de mejoras. Si no, vamos a depender del veto de la derecha, de quienes tienen hoy un repentino entusiasmo reformista que no lo tuvieron durante 30 años.

¿Qué garantía hay de que, de ganar el Apruebo, el PC y el FA estén dispuestos a cambios si han dicho que no?

Siempre habrá voces distintas. Pero la pregunta es cuál es la tendencia general y una mayoría de chilenos está diciendo “quiero cambios, una nueva Constitución”.

¿Sería positivo que el FA y PC transiten hacia esa postura?

Ganando el Apruebo la tendencia va a ser perfeccionar. Y la mejor garantía de eso es que tenemos un Congreso empatado. No solo las reformas al texto constitucional, sino que las leyes que deriven de este -que son cerca de 60- van a ser resultado de un acuerdo en el Congreso. Si no, no dan los votos. Yo llamaría a que no tengamos miedo. Si el Apruebo gana con un 80% sería distinto, ahí el mandato es clarísimo, no habría dudas. Hoy, el mandato, da la impresión, es “mejórenlo”.

¿Solo con un resultado estrecho, entonces, la izquierda no se “envalentonaría”?

El tono del gobierno en estos cuatro meses es de bastante humildad. El Presidente ha dicho que está escuchando este cambio de clima en la opinión pública. Una vez ganando el Apruebo no es deseable que se instale la arrogancia del que ganó.

¿Esa actitud la ha visto en el PC?

Lo importante va a ser la tendencia general. Teniendo a todas las fuerzas de centroizquierda abiertas a hacer mejoras, a gran parte de las fuerzas del Frente Amplio, ellos también se van a abrir.

¿Cuáles son los puntos más urgentes para acordar?

Tenemos que limitar la reelección presidencial, no habilitar la iniciativa financiera de los parlamentarios, que no aplique un sistema de justicia diferenciado para los pueblos originarios en materia penal. No es necesario cambiarlo en el texto original, sino que en las reformas de bajada.

¿Contribuyen los dichos del Presidente sobre el Plan B?

Al Presidente se le interpeló permanentemente que ofreciera un camino en el caso de que gane el Rechazo. Tomó una definición que yo comparto. Creo que la consecuencia electoral de lo que dijo el Presidente es que mucha gente indecisa va a pensar dos veces si quiere un proceso nuevo, partir de cero.

La exposición de él ¿podría terminar siendo contraproducente para el Apruebo?

El Presidente ha sido muy cuidadoso y no puede estar amordazado, puede opinar sobre el proceso.