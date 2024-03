Vodanovic (PS) se suma a críticas por excluir a Israel de la Fidae

Justo después de sostener una inédita reunión con el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, para abordar el segundo año de gobierno, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la decisión de La Moneda, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, de excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE) por los ataques en la Franja de Gaza.

“Siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que las complejidades de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigentes, es difícil y es una posición que yo no comparto”, dijo Vodanovic, quien fue subsecretaria de Fuerzas Armadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Las declaraciones de la presidenta del PS se suman a los dichos de su par del PPD, Jaime Quintana, quien este miércoles también tomó distancia de la determinación del gobierno bajo el argumento de la violencia que se ha ejercido en Gaza. Una postura a la que se han sumado exministros de Defensa y parlamentarios que cuestionaron la decisión por comprometer la seguridad nacional.

La decisión del Presidente fue comunicada el martes a través del Ministerio de Defensa, que encabeza Maya Fernández, y fue previamente notificada al canciller Alberto van Klaveren, quien -según admiten en el PPD- se ha visto incómodo con la medida.

Boric defiende la decisión

Este viernes, en el marco de la visita oficial del líder del gobierno español, Pedro Sánchez, a La Moneda, el Presidente defendió su determinación.

“Cuando se toman decisiones en función de principios, hay siempre quienes van a alegar o esgrimir excusas para tratar de cuestionarlas o relativizarlas”, planteó el Mandatario, asegurando que excluir de eventos como la Fidae a empresas que “de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos, me parece que es coherente con nuestra política internacional”.

En el Congreso, las críticas apuntaron a que la decisión puede acarrear problemas en materia de seguridad por los contratos entre Chile e Israel.

De hecho, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores manifestaban durante la tarde del viernes que los ministros Van Klaveren y Fernández tuvieron reparos a la forma en que se tomó la decisión.

Adicionalmente, parlamentarios del grupo interparlamentario chileno-israelí anunciaron que citarían al Congreso a los ministros de RR.EE. y Defensa.

Para explicar su determinación, Boric hizo una comparación con medidas similares que tomaron otros gobiernos.

“Lo mismo hizo el Presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la Fidae, cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022. Por lo tanto, yo entiendo que en función de la crítica política o de las trincheras contingentes se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones”, subrayó.

También apuntó a que algo parecido vivió el expresidente Lagos cuando era parte del Consejo de Seguridad y “decidió no votar, o más bien votar en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak”.

“En ese momento se amenazó y se cuestionó la decisión del presidente Lagos porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos, que era fundamental para el crecimiento económico de Chile, teniendo un TLC recién firmado. Pero el presidente Lagos se mantuvo firme en su decisión y creo que es uno de los grandes aciertos de su mandato y por el cual hoy día, en Chile, seguimos estando orgullosos”, sostuvo.

Boric insistió en que “el respeto irrestricto a los derechos humanos está siendo violado de manera flagrante por parte del Ejército de Israel y el gobierno del señor Netanyahu. (...) Y eso lo pueden ver ustedes diariamente con las imágenes terribles que nos llegan desde Gaza, con niños y mujeres asesinados a mansalva, con gente que está al borde de la muerte de hambre, con una destrucción que, conversábamos con Pedro, tardará cerca de 30 años en recuperarse”.

Críticas a Venezuela

El Mandatario también fue consultado por el secuestro y homicidio del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, caso al que solo se refirió para respaldar al Partido Comunista ante las críticas que realizaron dirigentes de oposición contra la ministra Camila Vallejo y Juan Andrés Lagos, asesor de la Subsecretaría del Interior.

“Es un caso gravísimo, y por lo mismo, desde el primer día, desde la hora cero, estuve en contacto con nuestra ministra del Interior, Carolina Tohá, siguiendo todos los detalles del caso e instruyendo todo el apoyo y colaboración del gobierno a las instituciones que les corresponde investigar este tipo de sucesos”, dijo el Mandatario, tras 17 días sin referirse al tema.

Boric agregó que “como Presidente de la República, yo también hablo a través de mis ministros” y que “como gobierno actuamos con fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca”.

Además, el Mandatario fue consultado por las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del PC, quien aseguró -”a mucha honra”- que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no es una dictadura. “He sido muy crítico, y no solo crítico, sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria”, respondió.