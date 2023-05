Ximena Peralta (CS): “Para evitar que se consolide una mayoría conservadora, no podemos desdibujarnos ni abandonar nuestro programa”

Reconoce que los resultados para el oficialismo no son los óptimos y que espera que quienes empujaron la idea de competir separados en las elecciones constituyentes realicen una profunda autocrítica. La vicepresidenta de Convergencia Social (CS), Ximena Peralta, aborda el rol que tendrá su sector de cara al trabajo del Consejo Constitucional, donde son minoría y el Partido Republicano es la fuerza con mayor presencia en el órgano.

Ante eso y pensando en futuros comicios, asegura que como partidos de gobierno no pueden renunciar a sus ideas ni tampoco al programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Ante el avance de estas ideas autoritarias, de la extrema derecha, nuestra unidad es una necesidad”, dice.

¿Admite que les fue mal en las elecciones? Algunos tienen una mirada más optimista.

El oficialismo obtuvo un resultado subóptimo. El oficialismo debió obtener un mejor resultado y pudo obtener uno mejor. Y ante ese escenario, confío en que quienes optaron por el camino de la división, hagan un proceso profundo de autocrítica, porque las implicancias que esto pudiera tener en el próximo texto constitucional no son pocas. Los republicanos obtuvieron tantos escaños para vetar la norma que quieran y les falta sumar a muy pocas personas más para aprobar la norma que quieran. Y ante el avance de estas ideas autoritarias, de la extrema derecha, nuestra unidad es una necesidad. Dicho eso, desde mi punto de vista es evidente que nuestro sector sale golpeado de esta elección. Y, por tanto, con la misma responsabilidad tenemos que sacar aprendizaje de forma muy rápida, necesitamos actuar con absoluta unidad y sin ninguna fisura.

En ese contexto, ¿qué espera de los republicanos?

Lo incierto del proceso está en que todavía no se delimita de forma clara cuál va a ser el actuar republicano. Muchos dicen que este nuevo proceso constitucional sería algo así como la segunda temporada del primero, en el cual la primera temporada la izquierda fue hegemónica, y ahora tenemos una derecha hegemónica como si se repitiera una historia en espejo y eso no es así. En el primer proceso las distintas expresiones de la izquierda fueron tan diversas que no lograron concordar su estrategia constitucional. En cambio, en este segundo proceso, estamos ante una bancada militante, ideológica, con financiamiento, con una red en Sudamérica y en el mundo, liderada por nuevos conservadores, que tiene como meta alcanzar el poder en Chile, y además consolidar esta interpretación de que el malestar social se debe responder con autoritarismo y fundamentalmente a través del miedo. Es muy distinto el proceso anterior a este proceso.

Hay quienes plantean que el resultado de los comicios responde a una suerte de péndulo electoral, ¿Comparte ese análisis?

A mí no me interpreta la metáfora del péndulo, porque creo que simplifica hasta disolver el análisis político. Lo que ha sido constante es un malestar que se está interpretando de cierta forma. Evidentemente entre las elecciones de 2021 hacia atrás y el 2022 hacia adelante hay un cambio de diseño de la elección que es el voto obligatorio (...). Lo que tenemos que evitar es que se consolide una mayoría conservadora, autoritaria, que son las ideas del Partido Republicano. Ahora, lo que sí es claro es que ante el avance de estas ideas del miedo, lo que nosotros como fuerzas transformadoras no podemos hacer es desdibujarnos, porque precisamente desdibujarnos va a permitir que siga avanzando esta interpretación conservadora. Y, por tanto, no podemos abandonar nuestro propio programa, nuestras propias ideas, porque de lo contrario nos desvanecemos.

¿Deben defender el programa con más fuerza?

Hay que afirmar el timón, pero también saber cómo mover el barco. Es decir, tanto con firmeza respecto a nuestros principios, convicciones, nuestro programa, pero también con habilidad política para que las ideas que nosotros procesamos logren ser verdad en la realidad. De lo contrario, hay una promesa incumplida y la decepción de que prometimos cambios y no fuimos capaces de lograrlos será nuestra principal derrota.

Dice que hay que defender el programa, pero hay quienes plantean moderarlo. A la luz de los resultados, ¿puede ser una respuesta ciudadana a que el programa no está tan vigente como creen?

El programa del Presidente Boric sigue estando plenamente vigente en el sentido de que solo transformaciones profundas pueden hacerse cargo del malestar profundo que vivimos en Chile. Producto del endeudamiento crónico, de la falta de seguridad en materia de salud, de pensiones, de vivienda...

¿Y en ese diálogo para que las propuestas avancen no se ha “desdibujado” el programa? Al proyecto de 40 horas se le incorporaron varios cambios de la oposición para que fuera aprobado.

Bueno, eso es algo que se puede juzgar solamente más adelante, por quienes evalúen el legado de este gobierno.

¿Cómo se rearman las coaliciones tras los resultados? El PS y el PL optaron por competir en conjunto con ustedes, ¿qué pasará ahora?

La posición que hemos planteado desde Convergencia Social hace largo tiempo es que este gobierno tiene que ser respaldado por una alianza única de gobierno. Lo cual no significa que al interior de esa alianza existan polos de mayor cercanía, lo cual es natural.

¿Cómo se logra eso tras un proceso donde el oficialismo está derrotado y donde la relación entre coaliciones no ha “cuajado”?

En el año y fracción que llevamos trabajando juntos nuestros niveles de cohesión han aumentado progresivamente. Y hoy día estamos con un nivel de fiato y de trabajo conjunto que ha sido un avance significativo. Prueba de eso es que este sábado nos vamos a reunir para poner en común nuestras reflexiones sobre el avance que ha tenido hasta ahora la Comisión Experta, el trabajo que tienen que hacer los consejeros, con la convicción de que solamente actuando en conjunto podemos tener un rol de relevancia, incidente y determinante en el proceso que viene.