Edición N°924

Este, sin duda, está siendo un verano puertas adentro, a pesar de los muchos miles de permisos de vacaciones que han sido emitidos, un porcentaje no menor se está quedando en sus casas, o trasladándose a otro lugar, pero para quedarse guardados, es lo que corresponde, es la manera de aportar y evitar que los contagios sigan aumentando. Y, con este nuevo escenario, las casas y un jardín adquieren un nuevo valor, poder salir a un espacio verde, almorzar al aire libre, o simplemente pasar un rato podando u ordenando el jardín, por algo el interés en los proyectos más suburbanos ha crecido y muchos los están evaluando a pesar de las mayores distancias y tiempos de traslado. Y ahora es cuando la piscina adquiere un nuevo valor, el que la tiene, la estará disfrutando intensamente; el que no, quizás pensando en construir una, las opciones hoy son muchas, desde la tradicional de cemento, las prefabricadas o hasta las temperadas, para ser usadas casi todo el año, y no se olviden del entorno: plantas adecuadas, un buen deck para instalarse a tomar sol, estructuras o quitasoles para la tan necesaria sombra, etc. Hoy, con un buen proyecto que contemple tanto la parte técnica como estética, se puede conseguir un buen resultado, independiente de los metros cuadrados que se dispongan.