Actualmente Los Eternos es la película del MCU con peor valoración en Rotten Tomatoes

El estreno más reciente de Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, consiguió posicionarse entre las películas con mejor valoración del popular universo cohesionado en Rotten Tomatoes. Sin embargo, la próxima película de la compañía aparentemente quedará ubicada en el lado opuesto de ese espectro.

Si bien aún falta una semana para que los fanáticos puedan ver Los Eternos, siguiendo a las funciones de la película para la prensa, la cinta dirigida por Chloé Zhao (Nomadland) ya cuenta con una valoración en Rotten Tomatoes y hasta la mañana de este jueves 28 de octubre, y considerando 95 reseñas, solo cuenta con un 63% de valoraciones positivas.

En los estándares de Rotten Tomatoes esto no implica uno de los infames “tomates podridos” para la película. No obstante, aquella valoración igualmente posiciona a Los Eternos en la parte más baja de las cintas del MCU en Rotten Tomatoes.

Tengan en cuenta que mientras Black Panther sigue siendo la película de Marvel Studios con mejor valoración en aquella plataforma de la mano de un 96% de reseñas positivas, con un 63% de cometarios favorables Los Eternos queda por debajo de cintas como Iron Man 2 (72%), The Incredible Hulk (67%) y Thor: The Dark World (66%).

Mientras las valoraciones de Rotten Tomatoes no son notas y obviamente no son un reflejo definitivo sobre la calidad de una película, esta valoración para Los Eternos parece apuntar a que la cinta probablemente generará opiniones divididas entre la crítica e incluso los propios fanáticos.

De hecho, el consenso que hasta ahora acompaña a Los Eternos en Rotten Tomatoes dice que esta cinta es “una ambiciosa epopeya de superhéroes que se eleva un poco más a menudo de lo que se esfuerza, Los Eternos lleva al MCU en nuevas direcciones intrigantes, y en ocasiones confusas”.

Los Eternos se estrenará este 4 de noviembre.