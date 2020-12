Ahora dicen que Leonardo DiCaprio podría sumarse a Doctor Strange 2 como un Spider-Man de otro mundo

Aunque su carrera generalmente ha estado asociada en los últimos años a las colaboraciones con proyectos de autor, un nuevo reporte indica que Leonardo DiCaprio podría estar negociando para sumarse al universo franquiciado de Marvel Studios.

El insider Daniel Richtman, quien en los últimos años ha revelado una serie de informaciones relacionadas a las películas comandadas por Kevin Feige, aseguró a través de su Patreon que el actor ganador del Oscar está en conversaciones para sumarse a la secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual será dirigida por Sam Raimi.

Pero ese detalle no es lo más llamativo, ya que el rumor también sostiene que, de concretarse la negociación, DiCaprio interpretaría a un Spider-Man de una tierra alternativa, en un detalle que va directamente relacionado con la idea del “Multiverso de la Locura” al centro de la historia de la nueva película.

Pero tengan en cuenta que la elección de DiCaprio no sería completamente al azar, ya que el actor fue uno de los candidatos para interpretar al arácnido durante la década de 1990, en instancias en las que James Cameron estuvo desarrollando una iniciativa basada en el vecino amistoso de la Gran Manzana.

Por ahora lo único claro es que las filmaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzaron en noviembre en Londres, con Benedict Cumberbatch de regreso al rol principal. También volverán Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo, Rachel McAdams en el rol de Christine Palmer, Benedict Wong será nuevamente Wong y Elizabeth Olsen probablemente estará relacionada a toda la locura como Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata.