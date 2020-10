Alberto Mayol planteó que los videojuegos "no son una elevada expresión de la naturaleza humana”

Como parte de sus recurrentes dardos en contra de las principales figuras del Frente Amplio, el sociólogo Alberto Mayol, exintegrante de la colectividad, ahora expresó su postura negativa ante la decisión del diputado Giorgio Jackson de jugar partidas de Among Us como incentivo a la votación para el reciente plebiscito.

Consultado por un usuario de Twitter sobre la posibilidad de realizar enfrentamientos en el videojuegos, Mayol lo descartó completamente.

“No creo en los juegos. No soy lúdico. Creo en la gente seria que dedica su tiempo a las más elevadas expresiones de la naturaleza humana. Eso no incluye los juegos”, estipuló.

Su declaración se da en un contexto que involucra al Diputado Renato Garin y una particular polémica. La exfigura del Frente Amplio llamó a denunciar un canal de Twitch de un jugador de Among Us por “permanentes ataques a mi y a mi familia con insultos”.

La polémica también involucró al diputado Giorgio Jackson ya que Garín insinuó - a través de mensajes privados que salieron a la luz - que el ataque, que involucró a la frase “Garin CSM”, fue impulsado por el parlamentario del FA.

Una de las frases de Garín - “Estás mandado por Giorgio verdad” - inevitablemente se volvió meme.