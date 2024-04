Animadores de Jujutsu Kaisen relatan como fue trabajar con Mappa: “Nunca más volveré a trabajar para Mappa”

Mappa se ha convertido en uno de los estudios de animación más populares del último tiempo, trabajando en populares series de anime como Chainsaw Man, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, sin embargo, aunque muchos han destacado la calidad en la animación del estudio, las críticas no han sido pocas en relación a la explotación que sufren sus trabajadores con el fin de cumplir con los plazos puestos para las series.

En este contexto, dos animadores franceses, Vincent Hansard y Dorian Culon, han hablado con Konoha TV, un canal francés de anime (Vía ComicBook) y se han referido a cómo fue su tiempo trabajando con Mappa, criticando fuertemente a la compañía.

“Simplemente no quiero mostrar mi apoyo como trabajador a una sociedad que, ideológicamente, simplemente no se preocupa por las condiciones laborales”, señaló Chansard, al respecto, enfatizando que “No quiero apoyarlos, eso es todo. Lo hice esta vez porque Hakuyu Go-san (animador de Jujutsu Kaisen) me lo preguntó personalmente”.

“¡Me gusta trabajar con él! Si me pregunta personalmente es porque realmente quiere trabajar conmigo, lo que me hizo aceptar. Pero él no quiere trabajar nunca más para Mappa, así que te lo puedo decir, y estoy absolutamente seguro de que nunca más volveré a trabajar para Mappa”, agregó.

Siguiendo la misma línea, Culon apuntó que tuvo que tomar trabajo que otros animadores habían abandonado debido a problemas de calendario. “Tuve plazos horribles por culpa de personas que no hacían su trabajo. Tuve que reemplazarlos en último momento y fue horrible para todos porque no podía hacer nada, tuve que darles algunas versiones en bruto, no estaba contento con mi trabajo”.

De acuerdo a lo que agregó, su experiencia con Mappa tuvo momentos buenos y malos, señalando que “La primera experiencia que tuve en Jujutsu Kaisen fue bastante tensa, en cuanto a la segunda tengo algunas anécdotas divertidas, algunas son positivas, otras negativas... El [episodio] 44 fue el más simple digamos, para mi. Tenía más tiempo, era libre, podía hacer prácticamente lo que quería. ¡El 44 fue una buena experiencia!. El 41 fue catastrófico. Se comunicaron conmigo después del episodio, estaba el PV al final del episodio, en el episodio en el que trabajamos, y mi nombre aún no estaba en él”.