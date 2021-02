Anuncian una nueva película animada de Avatar: The Last Airbender

Mientras el proyecto de serie live-action no ha generado novedades, ahora una serie de anuncios ligados al nuevo streaming Paramount+ reveló la creación de un nuevo estudio de animación - llamado Avatar Studios - que se encargará de expandir a la franquicia de Avatar: The Last Airbender.

El primer proyecto que realizará este nuevo estudio será una película animada. En Deadline adelantan que la producción comenzará durante este año, aunque por ahora se desconoce una fecha de estreno o la historia que tendrá este proyecto que llegaría primero al cine y no a un streaming.

A cargo de Avatar Studios estarán Michael DiMartino y Bryan Konietzko, los creadores y productores ejecutivos de la serie original. Ambos responderán al Presidente de Nickelodeon Animation, Ramsey Naito.

DiMartino y Konietzko estuvieron trabajando en la serie live-action que prepara Netflix, pero en última instancia se alejaron de la iniciativa por diferencias creativas.