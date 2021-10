Ava DuVernay dice que su proyecto de The New Gods fue cancelado debido a otra película

Ava DuVernay habló sobre la cancelación de su película de The New Gods. En una reciente entrevista con SiriusXM la directora abordó su interés en el DC Comics y tanteó que la cinta que estaba desarrollando junto a Tom King fue cancelada debido a otra película.

Concretamente DuVernay señaló que Warner Bros decidió cancelar la película de The New Gods porque no quería seguir explorando ese aspecto de los cómics de DC tras un reciente estreno.

“Me encantaba New Gods, que es el proyecto que fue cancelado”, dijo DuVernay tras relatar cómo su acuerdo con Warner Bros la llevó a las propiedades de DC. “El estudio decidió que no quería continuar con cierta parte de ese mundo del cómic, basándose en algunas cosas que estaban pasado con otra película en ese mundo. Así que antes de que pudiera completar mi guión con Tom King, cancelaron (la película)”.

DuVernay nunca señala directamente qué película gatilló esta decisión de Warner Bros, pero tengan en cuenta que la cancelación de The New Gods se reportó a comienzos de abril de este año por lo que ya hay quienes están especulando que esa cinta sería nada más ni nada menos que Zack Snyder’s Justice League. Después de todo, aquella producción también tocó al mundo de Darkseid y es la única cinta live-action reciente que trata ese aspecto de los cómics de DC. Todo mientras desde WarnerMedia no han dudado en asegurar que quieren alejarse de esa propuesta para las cintas de la casa de Batman y Superman.

Pero por ahora eso es solo una especulación y mientras el proyecto de The New Gods habría quedado en el pasado, DuVernay tendrá una nueva oportunidad de incursionar en las adaptaciones de propiedades de DC Comics de la mano de las series de DMZ y Naomi que debutarán en 2022.