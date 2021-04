Warner canceló a las películas de Los Nuevos Dioses de Ava Duvernay y el spin-off de Aquaman

Dos planes ya anunciados simplemente ya no entran en los nuevos planes de Warner Bros y su división DC Films.

Tanto la película de Los Nuevos Dioses, que desarrollaban la directora Ava DuVernay y el guionista de cómics Tom King, así como el spin-off de Aquaman llamado The Trench, y desarrollado por James Wan y su productora, ya no siguen en carpeta.

“Como parte de nuestra grilla de DC, algunos títulos de desarrollo heredados, incluidos New Gods y The Trench, no avanzarán”, explica un comunicado recuperado por The Hollywood Reporter. “Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King, James Wan y Peter Safran por su tiempo y colaboración durante este proceso y esperamos nuestra colaboración continua con ellos en otras historias de DC. Los proyectos permanecerán en sus hábiles manos si avanzan en el futuro “.

Es decir, el plan fue aprobado por la antigua administración, pero ambas iniciativas ya no entrar en el cronograma que espera desarrollar Warner Bros de ahora en adelante. Algo que comenzará a darse pie con las filmaciones de las películas de The Flash, Shazam 2 y Black Adam.

“Tom, me encantó escribir NEW GODS contigo. Me molesta que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather y The Furies termine de esta manera. Bucear en el Cuarto Mundo de Kirby fue la aventura de una vida completa. Eso no se puede quitar. Gracias por tu amistad. Y recuerda...#DarkseidEs”, escribó Ava DuVernay ante la noticia.

“DC Films, dirigida por el presidente Walter Hamada, está dejando la puerta abierta para volver a visitar estas propiedades en el futuro, pero los expertos señalan que cuando quedó claro, la próxima lista de DC no tenía un lugar natural para New Gods o The Trench en los próximos años. Los ejecutivos pensaron que sería mejor no dejar a los cineastas colgados en el desarrollo sin un final claro a la vista”, agrega THR.