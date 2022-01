Brian Cox rechazó ser Robert Baratheon en Game of Thrones

Brian Cox, actor escocés de 75 años, conocido por interpretar a Hannibal Lecter en la película de suspenso Manhunter y por dar voz a Lionel Starkweather en el videojuego de Rockstar, Manhunt, estuvo cerca de formar parte de una de las series más exitosas de HBO, Game of Thrones ¿La razón de que no pasara? Su cheque no era lo suficientemente grande.

Según recoge CQ, Cox afirmó que estuvo a punto de interpretar al rey Robert Baratheon, sin mucho interés que digamos. “A menudo me preguntan si me ofrecieron un papel en Game of Thrones, porque todos los demás lo hicieron, y la respuesta es sí, se suponía que yo era un rey llamado Robert Baratheon, quien aparentemente murió cuando fue corneado por un jabalí en la primera temporada. Sé muy poco sobre Game of Thrones, así que no puedo decirte si era un personaje importante o no, y no voy a buscar en Google si lo era, porque lo rechacé”.

Brian Cox, declaró que además de que la paga no era buena, otra razón del rechazo fue la muerte prematura de su personaje, ya que al haber más temporadas en una serie los sueldos de los actores se van haciendo más jugosos. “Cuando se ofreció originalmente, el dinero no era tan bueno, digamos. Además, me iban a matar bastante pronto, por lo que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo de una serie exitosa en la que su salario aumenta con cada temporada que pasa. Así que lo pasé, y Mark Addy fue corneado por el jabalí en su lugar. (Mentí. Lo busqué en Google)”, afirmó el veterano actor.

Previamente, Cox había trabajado con uno de los showrunners de Game of Thrones, David Benioff, en la película 25th Hour escrita por Benioff y diriguida por Spike Lee. En su libro autobiográfico “Putting the Rabbit in the Hat”, el actor afirmó que Lee es “uno de los mejores directores con los que he trabajado” por su capacidad de trabajar con el difícil Edward Norton. Sobre este último, Cox declara que “es un buen muchacho, pero es un poco molesto porque se imagina a sí mismo como un escritor y director”. Sobre la capacidad de Lee de trabajar con Norton manifestó que “el hecho de que lo hiciera sin molestar a Ed, quien después de todo tiene reputación de ser un poco volátil, fue realmente un gran logro”.

Cox también se refirió a su rechazo en la saga de Piratas del Caribe, en donde habría interpretado al Gobernador de Port Royal, Weatherby Swann y que no tiene arrepentimientos. “Hubiera sido un giro de dinero, pero de todos los papeles en esa película fue la más ingrata, además habría terminado haciéndolo película tras película y me habría perdido todas las otras cosas buenas que he hecho. También se refirió a Johnny Depp como “muy exagerado, muy sobrevalorado. Me refiero a Edward Scissorhands. Seamos realistas, si vienes con manos así y maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y posteriormente, ha hecho aún menos. Pero la gente lo ama. O lo amaban”.