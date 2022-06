Chris Evans aseguró que tendría que aparecer el proyecto perfecto para que regrese como Steve Rogers al MCU

Chris Evans sigue insistiendo en que no volverá al Universo de Marvel Studios en el corto plazo. Pese a que tiempo atrás comenzaron a circular reportes sobre un retorno del actor como Steve Rogers a la popular franquicia de superhéroes, ahora el intérprete aseguró que no será tan sencillo convencerlo de volver a vestir el traje del Centinela de la Libertad.

En una entrevista con el portal Comicbook a propósito de su trabajo en la nueva película de Pixar, Lightyear, Evans fue consultado sobre su eventual regreso como Steve Rogers/Capitán América.

Inicialmente el actor respondió abordando las inquietudes del entrevistador sobre un hipotético proyecto enfocado en cómo Rogers devolvió las gemas del infinito al final de Avengers: Endgame. “Eso parece ser algo que a la gente le gustaría ver”, dijo Evans antes de aclarar que por su parte no está ansioso por volver al MCU.

“No quiero decepcionar a nadie, pero es difícil. Fue una carrera muy buena y estoy muy feliz con ella”, añadió el actor. “Es muy preciado para mí. Tendría que ser perfecto. Sería aterrador sacudir algo que es, de nuevo, muy, muy querido para mí. Ese papel significa mucho para mí. Entonces, volver a visitarlo, sería una tarea difícil”.

Por supuesto, esto no implica que nunca volveremos a ver a Evans como Steve Rogers/Capitán América. Después de todo, solo en los últimos años hemos sido testigos de lo que en algún momento parecían impensados retornos de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Michael Keaton como sus versiones de Spider-Man y Batman respectivamente. No obstante, por ahora otro proyecto como el Cap no sería algo en los planes inmediatos de Evans y el futuro de la franquicia del Capitán América estaría en el cine con una cuarta película enfocada en el Sam Wilson de Anthony Mackie.