Chris Evans sostiene que hacer películas basadas en cómics no es fácil

Las películas basadas en cómics en personajes de cómics no pasan el mejor de los momentos, y en el caso de Marvel, tras una década de éxitos, actualmente el universo cinematográfico no se encuentra en el mejor de sus momentos.

En este contexto, Chris Evans, quien interpretó al Capitán América en el MCU, se refirió a las películas basadas en cómics apuntando que no son fáciles de hacer.

En el marco de la Comic Con de Emerald City (Vía GameReactor), es que el actor se refirió al respecto señalando que “si fuera fácil, habría muchas más (películas) buenas, sin tratar de hablar mal” agregando que algunos proyectos de Marvel son “películas objetivamente fenomenales”

Cabe recordar que en 2023, el MCU estrenó tres películas como parte de su fase 5, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol.3 y The Marvels, con la primera y la última no teniendo el mejor de los desempeños.