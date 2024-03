Con ustedes, el tráiler oficial de El Cuervo

La historia de Eric Draven volverá a la pantalla grande con El Cuervo, la segunda adaptación cinematográfica del cómic de culto de James O’Barr.

Con Bill Skarsgård en el rol principal, esta nueva versión realizada bajo el amparo del estudio Lionsgate promete ser una reinvención para las nuevas audiencias, por lo que no buscará ser una mera réplica de la adaptación que protagonizó Brandon Lee.

Lo anterior queda claro en el primer tráiler oficial, que por ahora anticipa una versión más estilizada de la historia del hombre que es asesinado junto a su novia y cuya alma no puede descansar en paz.

La película es dirigida por Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman, Ghost in the Shell) y pueden ver su tráiler a continuación.