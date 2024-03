Ernie Hudson no ha visto el tráiler del reinicio y recalcó que “el Cuervo es Brandon Lee”

El actor Ernie Hudson, reconocido por su rol en la saga de Los Cazafantasmas, también fue parte de ese clásico llamado El Cuervo que fue inmortalizado por el rol del actor Brandon Lee, quien falleció en el set de la película a raíz de un accidente con un arma.

De ahí que en medio de la promoción de la nueva producción del equipo de Cazafantasmas, el actor abordó lo que se ha comentado en el último tiempo: el tráiler de la nueva versión de El Cuervo que protagonizará Bill Skarsgård.

“No he visto el tráiler. El actor, que interpretará al personaje principal, lo quiero y lo respecto”, planteó Hudson en conversación con ComicBook.

“Pero, para mi, El Cuervo es Brandon Lee. No puedo imaginar... El Cuervo es muchas historias diferentes. Esperemos que no intenten imitarlo, que hagan su propia cosa con ello y lo lleven a una dirección diferente”, explicó el actor.

“Pero no lo he visto, tampoco he visto ninguna de las otras películas del Cuervo por lo que sucedió con Brandon”, recalcó.

Hudson no ha sido el único que se ha referido al reinicio. Alex Proyas, director de la película noventera, recientemente aseguró que: “El Cuervo no es sólo una película. Brandon Lee murió haciéndolo, y se terminó como testimonio de su brillantez perdida y su trágica pérdida. Es su legado. Así debería seguir siendo”.