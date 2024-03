El director de la antigua película de El Cuervo sigue descontento con la nueva versión

Alex Proyas, el director de la primera película basada en El Cuervo, no está de acuerdo con la realización de una nueva producción basada en el personaje.

Aquello lo venía dejando en claro desde el año 2017, cuando comenzó a materializarse la película que finalmente llegará este año a cines, pues consideraba que un remake no sería respetuoso para el legado que dejó Brandon Lee.

En esa línea, ahora el director volvió a referirse a la nueva versión luego del lanzamiento de un primer tráiler oficial que presentó a la película que será protagonizada por Bill Skarsgård.

“Realmente no me alegra ver negatividad sobre el trabajo de otros cineastas. Y estoy seguro de que el elenco y el equipo realmente tenían buenas intenciones, como todos las tenemos en cualquier película. Así que me duele decir más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”, dijo el director en su página de Facebook luego de que el primer tráiler de remake fuese criticado en redes sociales y en su presentación en Youtube se llenase de “dislikes”.

“El Cuervo no es sólo una película. Brandon Lee murió haciéndolo, y se terminó como testimonio de su brillantez perdida y su trágica pérdida. Es su legado. Así debería seguir siendo”, recalcó Preoyas.

En todo ese contexto, Proyas también ha cuestionado otro elemento de la nueva película, pues tildó a la nueva versión como “Crow Wick”, ya que cree que luce demasiado similar a lo que se ha hecho con las películas de John Wick en los últimos años.

El Cuervo llegará a los cines de Estados Unidos el 7 de junio.