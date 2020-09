Crisis en Tierras Infinitas también tendrá una versión del Multiverso Oscuro en diciembre

Crisis en Tierras Infinitas es uno de los eventos más importantes en la historia de DC Comics, por lo que solo era cosa de tiempo para que la editorial decidiera revisitar la clásica serie limitada bajo la perspectiva del Multiverso Oscuro.

Así, siguiendo a las versiones del Multiverso Oscuro de eventos como La Muerte Superman, La Caída del Murciélago y Flashpoint, el próximo mes de diciembre DC lanzará a Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths.

Mientras en el evento original de 1985, Crisis en Tierras Infinitas concluyó con la fusión del Universo DC en una sola Tierra, de acuerdo a la nueva descripción entregada por DC, la versión del Multiverso Oscuro del evento igual dejará solo un mundo en pie. Sin embargo, este aparentemente será la Tierra 2.

“Cuando finalmente se frustró el enfrentamiento mortal de rencor del Anti-Monitor con el Multiverso, ¡solo quedaba una Tierra! ¿Pero qué Tierra? Eso fue crucial para lo que sucedería a continuación. En una línea de tiempo, Superman de la Tierra 1 impidió que Superman de la Tierra 2 entrara en la batalla final pero, en el Multiverso Oscuro, es Jor-L de Tierra 2 quien sobrevive cambiando el paisaje para todo lo que sigue”, dice la descripción de este nuevo one-shot.

“Cuando Surtur viene buscando aplastar a toda la vida, los héroes asediados saltan a su próxima gran batalla, saltando de una Crisis a la siguiente ... pero ¿los últimos días de la Sociedad de la Justicia de América se desarrollarán de manera diferente si Green Lantern Alan Scott entra a la oscuridad?”, concluye la editorial.

Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths #1 será escrito por Steve Orlando, contará con dibujos de Mike Perkins y a continuación puedes ver la portada diseñada por David Marquez.

Pero Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths no será el único cómic del Multiverso Oscuro que DC planea lanzar en diciembre y la editorial también anunció que concretará nuevas versiones retorcidas de War of the Gods y Dark Nights: Metal. Sí, DC hará un cómic del Multiverso Oscuro sobre el evento del Multiverso Oscuro.

Tales from the Dark Multiverse: War of the Gods #1 será escrito por Vita Ayala y con los dibujos de Ariel Olivetti revivirá la historia de 1991 pero ahora presentará a Wonder Woman como una villana.

“Cuando los reinos de los dioses se han puesto patas arriba y están a punto de envolver la Tierra y su gente, solo un héroe puede defender la Tierra: ¡Wonder Woman!”, dice la descripción del cómic. “¡Pero esta imagen oscura de un cuento épico presenta a una Wonder Woman que está lista para destruir nuestro mundo! Maldita por la malvada diosa de la magia, Hécate, la princesa guerrera amazona Diana se ha convertido en un arma de venganza lista para derribar a cualquier dios o superhéroe que se interponga en su camino. ¿Sobrevivirán la Tierra y sus héroes a su poder? ¿O están condenados a adorar a la princesa oscura de las Amazonas por el resto de la eternidad?”.

La portada de Tales from the Dark Multiverse: War of the Gods #1 también fue realizada por David Marquez y la puedes ver a continuación.

Finalmente Tales from the Dark Multiverse: Dark Nights: Metal #1 será escrito por el propio autor de la versión original de Dark Nights: Metal, Scott Snyder, junto a Collin Kelly y Jackson Lanzing.

Este cómic contará con los dibujos de Karl Mostert y Trevor Scott y es descrito así por DC:

“En el épico evento Dark Nights: Metal, la Liga de la Justicia derrotó al vil Barbatos y sus Dark Knights para salvar nuestro universo de hundirse en el abismo del Multiverso Oscuro. Pero ... ¿y si fallaban? ¿Y si Barbatos reinara victorioso? Ingresa a una línea de tiempo alternativa donde el DCU como lo conoces ha sido arrastrado hacia la oscuridad. Se testigo de la Liga de la Justicia que una vez conociste horriblemente transformada en dragones que sirven a merced del mal. Duke Thomas, el Último Monitor, tendrá que buscar a Nightwing y a los pocos sobrevivientes restantes del evento Metal para formar a la Liga de la Justicia Final en un intento por salvar el Multiverso".

Esta será la portada de Tales from the Dark Multiverse: Dark Nights: Metal #1 por David Marquez:

Todos estos cómics contarán con 48 páginas, Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths #1 será lanzado el 1 de diciembre, Tales from the Dark Multiverse: War of the Gods #1 llegará el 15 de diciembre y Tales from the Dark Multiverse: Dark Nights: Metal #1 debutará el 29 de diciembre.