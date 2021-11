Daniel Dae Kim será el Señor del Fuego Ozai en la serie live-action de Avatar: The Last Airbender

Ozai es una de las figuras más importantes del mundo de Avatar: The Last Airbender. Después de todo, el Señor del Fuego no solo es el padre de Zuko y Azula, sino que también es el gobernarte de la Nación del Fuego y el principal antagonista de Aang a lo largo de la serie.

En ese sentido, este nuevo anuncio es bastante importante para el desarrollo de la nueva versión de Avatar: The Last Airbender y es que durante esta semana el portal Deadline reveló que Daniel Dae Kim será el encargado de interpretar al Señor del Fuego Ozai en la serie live-action que será emitida a través de Netflix.

A lo largo de su carrera Kim ha participado en series como Lost, Hawaii Five-0 e incluso realizó la voz de Hiroshi Sato, el papá de Asami, en la serie secuela de Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra, e interpretó al General Fong en la serie original, por lo que ya tiene una historia con esta franquicia.

Por otra parte, aunque la historia de Ozai es conocida para los fanáticos de la serie, Deadline remarca que en esta nueva versión el Señor del Fuego seguirá siendo el líder de la Nación del Fuego y exigirá “que todos cumplan con sus estándares imposibles, especialmente su hijo adolescente, el Príncipe Zuko”.

“El impulso de Ozai por conquistar y unir el mundo bajo el gobierno del Maestro Fuego es una carga familiar: cree que su destino es terminar una guerra iniciada por sus antepasados”, añade la descripción del personaje.

La serie live-action de Avatar: The Last Airbender aún no cuenta con una fecha de estreno, pero además de Kim como Ozai, su elenco contará con Gordon Cormie como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka y Dallas Liu como Zuko.