David Ayer aseguró que James Gunn cree posible lanzar su corte de Suicide Squad

David Ayer sigue sin bajar los brazos. Aunque la película se estrenó hace más de seis años, el director ha recalcado una y otra vez que su mayor deseo es que su versión de Suicide Squad se estrene algún día. Que el Ayer Cut sea posible.

De hecho, recientemente el director respondió en Twitter a un usuario que le preguntó por qué seguía promocionando su versión de la película tantos años después del estreno de la versión cinematográfica.

En esa línea, respondió que la “película que no se ha visto funciona mucho mejor que el lanzamiento del estudio”. No solo eso, también afirmó que el jefe de DC Studios, James Gunn, le dijo que el Ayer Cut “tendría su tiempo para ser compartido”. Sin embargo, Ayer no entregó más detalles al respecto.

En todo caso, Ayer además planteó que James Gunn “absolutamente merece lanzar su universo DC sin más drama sobre viejos proyectos”.

En el pasado, David Ayer ha asegurado que su corte no era simplemente una versión inicial de edición, sino que una “completamente madura” que carecía de la música excesiva que marcó a la versión de cines. También ha prometido mejores arcos de personajes y un tercer acto muy diferente a lo visto en cines, entre otros.