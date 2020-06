David Ayer culpó a Geoff Johns de un agregado de Harley Quinn que era parte de Suicide Squad

Si resultó con Zack Snyder, quizás también me resulta a mi.

Ese parece ser el pensamiento de David Ayer, quien durante las últimas semanas potenció su cuenta de Twitter para hablar de sus intenciones originales con Suicide Squad, la vilipendiada película que lo acreditó como director.

Como es de público conocimiento desde el estreno de aquella producción en 2016, el director perdió el control en la post-producción ante la buena recepción del primer tráiler y el proyecto fue reeditado por una compañía de tráilers para volcarla a un tono más chillón (e incomprensible).

En ese sentido, muchos olvidan que el estudio Warner Bros actuó sobre una película del DCEU mucho antes de la debacle que posteriormente ocurrió con Justice League.

Con lo anterior en cuenta, Ayer ahora reveló un pequeño detalle: su plan original nunca fue establecer que la Harley Quinn interpretada por Margot Robbie estuvo involucrada en la muerte de Robin. Más aún, aseguró que Geoff Johns, quien por entonces era el jefe de DC Entertainment, agregó ese detalle que aparece brevemente como texto durante la película. “Rompió mi línea de tiempo”, postuló.

Por si no lo recuerdan, la versión de cines de Suicide Squad incluía breves textos de presentación para sus personajes. En el caso de Harley, se estipulaba que era cómplice en la muerte de Robin. Era algo que estaba en pantalla menos de tres segundos.

Por otro lado, David Ayer siempre explicó que Batman le rompió los dientes al Joker interpretado por Jared Leto luego de que este mató a Robin. A su vez, el villano ya cuenta con la dentura durante las escenas en las que conoce Harley, por lo que el detalle de ser la cómplice simplemente no calzaba.

Más allá de eso, este detalle menor es algo olvidable que podría haber sido resuelto con un retcon posterior. Pero rápidamente quedó claro que no había interés en mantener a esa versión del Joker o profundizar en el misterio sobre la muerte de Robin que primero fue tanteado por Batman v. Superman.

Recuerden que originalmente el DCEU estipuló que Wonder Woman se alejó de la humanidad, lo que no calza con lo que ahora presentará Wonder Woman 1984. La línea de tiempo ha hecho caso omiso de detalles mucho más importantes que ese detalle que Ayer vuelve a sacar a colación.