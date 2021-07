David Gordon Green confirmó que la nueva película de El Exorcista será una secuela de la entrega original

Desde que se anunció que una nueva película de El Exorcista estaba en desarrollo, una de las principales preguntas respecto a ese proyecto ha guardado relación con la aproximación que está película tendrá con las otras producciones que se realizaron a partir del clásico de 1973.

En ese sentido, días después de que Blumhouse anticipara que este nuevo proyecto buscará seguir una ruta similar a la película de Halloween que se estrenó en 2018, el propio David Gordon Green confirmó que la idea es que su nueva cinta se posicione como una secuela de la entrega original de El Exorcista.

En una entrevista con Total Film (vía Games Radar+) el director que también comandó a la cinta más reciente de Halloween fue consultado directamente respecto a si la nueva película de El Exorcista será una secuela o un reinicio completo de la franquicia

“El exorcista ha sido escrito. Ese fue uno de mis proyectos pandémicos. No es inexacto (que será una secuela de la película original)”, respondió el director. “Me gustan todas las películas de El exorcista. Y no solo me gustan, creo que pueden todos caen en la mitología aceptable de lo que estoy haciendo. No es como si estuviera diciendo: ‘Finge que El Exorcista 2 nunca sucedió’. Esta bien que exista.Está bien que todas existan y disfruto de todas”.

Por lo tanto, aunque todo apunta a que la ruta que tomará esta nueva película efectivamente será como Halloween (2018), probablemente el director tampoco descartará todos los elementos que se han añadido a esta franquicia.

“Es otro legado divertido del que formar parte y, con suerte, lo conseguiremos en un futuro próximo”, señaló el director. “Esa es mucha investigación, en lugar de solo una escritura de guiones impulsiva. Esta (película) es una en la que hablas con mucha gente. Lees muchos libros y haces un montón de entrevistas. Había una autenticidad tan dramática en lo que es esa película original. Es mucho más de lo que esperaba. Y supongo que fui ingenuo al pensar eso. Pero es muy emocionante estar involucrado en muchas de esas conversaciones en las que te encuentras”.