El radical viaje de Sydney Sweeney con Inmaculada: “No quiero hacer lo mismo una y otra vez”

Entre diciembre de 2023 y marzo de este año, poniendo en práctica una frecuencia de casi una nueva película por mes, Sydney Sweeney estrenó tres largometrajes en cines de Estados Unidos: la comedia romántica Con todos menos contigo, la cinta de superhéroes Madame Web y el filme de terror Inmaculada.

La primera y la última, que fueron protagonizadas y producidas por la actriz de Euphoria, sacaron cuentas alegres en taquilla, aunque la crítica se mostró algo más dividida a la hora de analizarlas. La segunda, donde no tuvo injerencia en las decisiones creativas e interpretó a una de las tres Spider-Woman de la trama, fue un fracaso en todo sentido. “Fue muy difícil no poder involucrarme tanto como me encanta”, reconoció tras su fallido debut.

Foto: Fabio Lovino

De esa seguidilla de lanzamientos en la pantalla grande, una tríada que ayudó a fortalecer su posición en la industria, la única que aún se mantenía inédita en cines chilenos era Inmaculada, que llega este jueves 30 a la cartelera local. Curiosamente es la película que le permite ejercitar un músculo que hasta ahora apenas había ocupado: encabezar una cinta de terror que experimenta un radical viaje durante la hora y media de metraje.

La actriz de 26 años encarna a Cecilia, una monja que responde al llamado de Dios y se instala en un convento en las afueras de Roma. En ese lugar es protagonista de un suceso que luce como un milagro: ha quedado embarazada producto de una aparente concepción inmaculada. Los sacerdotes vuelcan su atención no tanto en ella como en el ser que está creciendo en su vientre y el asunto se vuelve cada más siniestro.

La primera vez que Inmaculada apareció en la carrera de Sweeney fue hace diez años. En ese momento, cuando aún era una adolescente que intentaba emerger en Hollywood, audicionó para interpretar al personaje principal, pero no fue seleccionada por la producción. El filme, como ocurre en ocasiones en Hollywood, no se terminó haciendo y el guión de Andrew Lobel quedó guardado.

Años más tarde, mientras grababa The handmaid’s tale, se preguntó sobre el estado en que se encontraba ese proyecto. Tiempo después se contactó con el escritor para plantearle su deseo de protagonizar el largometraje y, además, ejercer como productora ejecutiva a través de Fifty-Fifty Films, la compañía que creó en 2020 y con la que también se involucró en Con todos menos contigo.

Su siguiente paso consistió en encontrar al director adecuado: se decantó por Michael Mohan, con quien había colaborado en la serie Everything sucks! (Netflix) y en el thriller erótico Los voyeristas (Prime Video). Trabajaron juntos en una serie de cambios en el guión que reflejarían su edad actual: Cecilia ya no sería una estudiante de colegio, sino que una monja. Además, la historia ya no transcurriría en Irlanda, sino que en Italia (un ajuste que, a la larga, terminó suscitando comparaciones con La primera profecía, estrenada dos semanas después en Norteamérica).

Aunque algunos han interpretado la película como una suerte de respuesta a la restricción y prohibición del aborto en Estados Unidos (luego de que la Corte Suprema derogara Roe vs. Wade), la actriz ha preferido ser más ambigua en sus declaraciones. O, si se quiere, no subrayar lo que la propia cinta sugiere.

Foto: Fabio Lavino

Al señalar a Variety que se conservaron “muchos de los mismos temas e historias” del guión, indicó que “uno de los más importantes que persistió fue uno que era innato en el proyecto y que lamentablemente todavía es un tema de discusión en la actualidad”.

La actriz también explicó a ese medio que disfrutó su inmersión en un género que hasta ahora apenas había abordado. “Siempre quiero hacer algo nuevo. No quiero hacer lo mismo una y otra vez”, sostuvo. “Siempre me resulta muy divertido cuando la gente analiza las reglas de un filme de terror o su narración. Yo pienso: es un filme de terror. Sólo te estás divirtiendo. No es una película para los Oscar; ya sabes eso al abordarlo”.