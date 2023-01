DC Studios detalló su plan para lidiar con películas como The Batman y los actores de proyectos previos al inicio del nuevo DC

Durante esta jornada James Gunn y Peter Safran no solo revelaron parte de los proyectos que darán el puntapié inicial a la nueva etapa de las adaptaciones de DC, sino que también resolvieron algunas de las dudas más persistentes en torno al futuro de esa franquicia.

En una presentación previa al anuncio de este martes, Gunn y Safran profundizaron en un tema que el director abordó en el video de presentación del DCU y explicaron que apuestas como The Batman, Joker y Teen Titans Go! seguirán en pie pero serán parte de un sello independiente del nuevo Universo DC principal. Aquel sello se llamará “Elseworlds” como la línea de DC Comics y básicamente implicará que si bien esas son producciones basadas en las publicaciones de DC, su trama no está ligada entre sí ni con la saga central que se impulsará en los próximos años.

“El DCU, como lo vemos, es un multiverso. Pero vamos a centrarnos en un universo dentro de ese multiverso. Incorporaremos, como dije, algunos de los actores y personajes del pasado, pero sobre todo vamos a elegir nuevos actores”, dijo Safran (vía The Wrap). “Ahora, si algo no es DCU, si es descaradamente adulto como ‘Joker’ de Todd Phillips o ‘Batman’ de Matt Reeves o ‘Teen Titans Go’, esas propiedades las etiquetaremos claramente como DC Elseworlds al igual que los cómics. Vamos a ser muy claros. El listón va a estar muy alto para los proyectos que van a estar fuera de la DCU, los proyectos de Elseworlds, pero de vez en cuando, habrá algo que esté a la altura de eso, haremos esa película o serie de televisión”.

Es decir, habrán proyectos fuera del DCU central pero no esperen una abundancia de producciones de diversa calidad como pasó cuando estaban el DCEU, el Arrowverso y las películas animadas con estreno directo en formato hogareño. Después de todo, Gunn explicó que en esta nueva franquicia de DC el plan es que los actores que plasmen a un personaje en la animación puedan llevarlo al live-action ya sea en el cine o la televisión.

¿Qué pasará con el resto de los actores?

Mientras Robert Pattinson y Joaquin Phoenix tendrían asegurada su continuidad como Batman y el Joker en sus respectivos universos, lo que sucederá con los protagonistas del resto de las cintas de DC que se presentarán antes del inicio del DCU todavía da espacio a interrogantes.

Después de todo, aunque Gunn remarcó que estrenarán Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom y Blue Beatle, por ahora no hay planes para la continuación de ninguna de esas historias en el nuevo DC y los jefes de DC Studios solo dejaron la puerta abierta para potenciales regresos de los protagonistas de esas cintas y otros intérpretes como Gal Gadot (Wonder Woman).

“Estas cuatro películas son fabulosas. No hay ninguna razón por la cual ninguno de los personajes y los actores que interpretan a esos personajes no sean parte de la DCU. No hay nada que prohíba que eso suceda”, dijo Safran. De hecho, el productor tanteó que Jason Momoa tendría en mente una trilogía de Aquaman.

Pero mientras estaría la opción para que esas cintas sigan en el sello” Elseworlds” o incluso los actores aparezcan como nuevas versiones de los mismos personajes en el nuevo DCU, Gunn descartó que un mismo intérprete pueda aparecer como dos personajes.

Finalmente, respecto a Ezra Miller y The Flash, Safran planteó que el actor está en proceso de recuperación y dio a entender que aún no deja definitivamente del papel de Barry Allen y eventualmente podría seguir como el velocista escarlata pese a que por el momento no hay planes para Flash en el comienzo del DCU. Todo mientras Gunn elogió a The Flash calificándola como “probablemente una de las mejores películas de superhéroes que se haya hecho” y también tanteó que esa cinta “reinicia todo”.