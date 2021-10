Dioses, reyes, fuego y sangre: Liberan el primer tráiler de House of the Dragon, la precuela que tendrá Game of Thrones

Durante la jornada de este martes desde HBO dieron a conocer el primer tráiler de House of the Dragon, la precuela que tendrá Game of Thrones y que tiene programado su estreno para 2022.

Este primer adelanto de la serie, aunque no entrega muchos detalles, si muestra a algunos integrantes de la familia Targaryen, quienes protagonizarán la historia, así como un vistazo al trono de Hierro.

Cabe recordar que House of the Dragon, se ambienta alrededor de 300 años de la historia original, y se centrará en la Casa Targaryen, quienes gobernaron Westeros antes de que Robert Baratheon tomara el trono. “Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones si”, se puede escuchar en el adelanto.

House of the Dragon fue creada por George R.R. Martin, junto a Ryan J. Condal (Colony), quien además se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik, el director de varios episodios de la popular serie HBO.

El elenco de House of the Dragon contará con Matt Smith (Doctor Who) como el Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) como el Rey Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) como Alicent Hightower, Emma D’Arcy (Truth Seekers) como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Sonoya Mizuno (Devs) como Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) como Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) como Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel (The Serpent) como Ser Criston Cole y Eve Best (Nurse Jackie) como la Princesa Rhaenys Velaryon.

La primera temporada de House of the Dragon tendrá 10 episodios y se espera que llegue durante 2022.