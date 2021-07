Director de Space Jam: “No tenía idea de que gente estaría tan enfadada por que una conejita no tuviese senos”

En marzo pasado fue confirmado que Lola Bunny, el personaje que debutó en la primera película de Space Jam, fue resideñada para la secuela. En ese momento, el director Malcom D. Lee aseguró que la versión de 1996 “no era políticamente correcta”.

Ahora el propio director, y la actriz Zendaya, encargada de darle voz ahora al personaje, afirmaron a Entertainment Weekly que se sorprendieron con la molestia que generó el rediseño.

Calificando a la controversia como algo “súper raro”, Lee explicó que: “no tenía idea de que la gente estaría tan enfadada por que una conejita no tuviese senos”.

“Entiendo que la gente no quiere que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no objetivándola sino haciéndola fuerte y femenina. Y, sí, teníamos a todas estas otras mujeres que decían: ‘¡Oh, puedes ser fuerte y tener pechos grandes!’ Claro que puedes, pero estamos hablando de una conejita de dibujos animados, no de mujeres“, remarcó.

El director también destacó que la nueva imagen tiene relación con el hecho de Zendaya se encargará de darle voz, lo que se trasladó en la propia proyección de lo que querían hacer con Lola.

“?Yo tampoco sería que esto iba a suceder! Definitivamente sé que la amamos, pero no sabía que iba a ser un foco tan grande como lo fue [Risas] Pero lo entiendo, ella es un personaje queribe. Es muy importante, así que lo entiendo”, explicó la actriz por su parte. “Lola es especial para muchas personas y su infancia y crecieron con ella, así que tienen esa sensación de protección“, dijo.

Space Jam: A New Legacy se estrenará el 16 de julio en cines de Estados Unidos. En ese país también llegará a HBO Max. Por su parte, la película debiese llegar al streaming en Latinoamérica durante agosto, aunque por ahora no existe una fecha oficial. También se espera que los cines que puedan tener abierto exhiban la película.