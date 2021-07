El director de la película original tiene varias críticas negativas sobre Space Jam: A New Legacy

Parece que a Joe Pytka tampoco le gustó la propuesta de Space Jam: New Legacy. Si bien el director de la película original de Space Jam experimentó en carne propia la mala recepción de la crítica cuando su cinta debutó en 1996, ahora no dudó en conversar con el portal TMZ para expresar sus opiniones sobre la nueva entrega protagonizada por LeBronJames.

Así, aunque hay quienes han reclamado por los guiños a otras producciones de Warner Bros e incluso por la apariencia de Lola Bunny, Pytka apuntó sus dardos principalmente contra dos elementos centrales de la cinta: LeBron James y Bugs Bunny.

En primer lugar, TMZ dice que el director habría señalado que James es un buen actor y atleta. No obstante, remarcó que no estaría a la altura de Michael Jordan.

“La verdad es que LeBron no es Michael”, dijo Pytka además de señalar que Jordan participó de Space Jam cuando era todo un icono a nivel mundial y que la película abordó su historia personal. Algo que según él habría estado ausente en Space Jam: A New Legacy.

Pero esos no son los únicos reparos de Pytka con la nueva producción dirigida por Malcolm D. Lee y, TMZ señala que el director también tachó como “insignificante” al soundtrack de A New Legacy e incluso criticó al elenco secundario diciendo que no puede recordar nada de lo realizado por Anthony Davis y Damian Lillard.

No obstante, la crítica más llamativa de Pytka guarda relación con Bugs Bunny porque el cineasta señaló que lo que la nueva película hizo con el personaje sería “angustioso”.

“Pytka dice que este nuevo Bugs Bunny no tiene conexión con representaciones anteriores, algo a lo que prestaron mucha atención con la Space Jam original”, explica TMZ. “En resumen, dice que la nueva versión ‘parecía una de esas muñecas mullidas que compras en una tienda de regalos del aeropuerto para llevar a tu hijo cuando tu viaje de negocios ha durado demasiado’”.

Y si con eso no estaba claro que a Pytka no le gustó Space Jam: A New Legacy, el reporte plantea que el director también calificó a la película como “un lío poco interesante” y aseguró que tardó cinco sesiones separadas para poder terminar la cinta.

Aunque la recepción de los críticos no fue muy prometedora, Space Jam: A New Legacy consiguió un buen desempeño durante su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos propiciando que LeBron James emplazara a quienes hablaron contra su nueva película.