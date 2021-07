LeBron James celebró la recaudación de Space Jam: A New Legacy con un mensaje para los críticos de la película

Space Jam: A New Legacy cerró su primer fin de semana en la cartelera estadounidense con cifras positivas ya que aunque no recaudó tanto como los estrenos pre-pandemia consiguió arrebatarle el primer lugar a Black Widow, la nueva película de Marvel Studios que registró una importante baja de audiencia durante su segundo fin de semana.

Si bien la recepción de los críticos no fue muy buena para la esperada secuela de Space Jam, la película encabezada por LeBron James comenzó a pavimentar su buena recaudación durante el viernes pasado cuando se impuso por primera vez a Black Widow.

En ese contexto y ante las críticas a la película, James no dudó en compartir un artículo sobre la recaudación de Space Jam: A New Legacy con un breve mensaje para sus detractores.

“¡Hola haters!”, escribió el jugador junto a un emoji sonriente.

Todo mientras en las historias de su cuenta de Instagram James utilizó un tono irónico para referirse a las predicciones poco auspiciosas para la película.

Pese a que las publicaciones James son lo más llamativo, el jugador no fue el único miembro de Space Jam: A New Legacy que celebró los resultados del primer fin de semana de la película y el director Malcolm D. Lee no solo compartió un artículo sobre el tweet del famoso basquetbolista sino que también valoró la recepción de la cinta en CinemaScore.

“¡¡¡Muchas gracias a los fans!!! Hicimos esto para ustedes y nos recompensan con su presencia ¡Gracias por volver al cine!”, señaló Lee.