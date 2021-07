Space Jam: A New Legacy recaudó más que Black Widow en su primer día en los cines de Estados Unidos

Aunque la recepción de la crítica no fue muy buena, Space Jam: A New Legacy está registrando un buen desempeño durante su debut en la cartelera de Estados Unidos. Después de todo, aunque aún falta para que se cierre la recaudación de este fin de semana, las primeras cifras ya posicionan a la nueva película de los Looney Tunes por sobre otros títulos populares.

Particularmente, de acuerdo a cifras recogidas por The Hollywood Reporter, Space Jam: A New Legacy recaudó $13.2 millones de dólares durante el viernes pasado, una cifra que si bien no sería muy positiva en un panorama pre-pandemia, en el contexto actual bastó para que la nueva producción de Warner Bros desplazara a Black Widow en la taquilla estadounidense ya que la cinta más reciente del MCU solo recaudó $8 millones de dólares durante este viernes.

Así, aunque Black Widow consiguió una recaudación importante durante su primer fin de semana, en su segundo fin de semana en la cartelera estadounidense arrancó con una baja del 80% propiciando que Space Jam: A New Legacy se ubicara como el título más popular en ese país para aquella jornada.

Pese a que la secuela de Space Jam está disponible mediante HBO Max en Estados Unidos, las proyecciones plantean que la película podría recaudar cerca de $32 millones de dólares durante este fin de semana y quedarse como el mejor estreno familiar en ese país desde que arrancó la pandemia.